शिमला: Weather Update of Himachal: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड (coldwave in south india) पड़ रही है. देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोगों को ठंड से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. कड़ाके की ठंड से उत्तर भारत के लोगों का जीना मुहाल हो गया है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश और शीतलहर से लोग परेशान हैं. उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की भी संभावना है.

अगले 24 घंटों के दौरान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश के आसार हैं. उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है.

हिमाचल मौसम अपडेट

वहीं, हिमाचल में बर्फबारी के बाद पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में आ (Weather Update of Himachal) गया है. शिमला सहित राज्य के कई जिलों में तापमान माइनस में पहुंच गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 26 जनवरी तक मौसम खराब बने रहने की संभावना जताई है. आगामी 24 घंटे तक प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी (snowfall in shimla) और बारिश (rain in himachal) की आशंका जताई है, जबकि निचले क्षेत्रों में धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया गया (Himachal Weather Forecast) है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 10°C -1°C सोलन 15°C 5°C हमीरपुर 16°C 6°C मंडी 15°C 5°C बिलासपुर 17°C 5°C ऊना 18°C 5°C कांगड़ा 18°C 4°C सिरमौर 16°C 6°C कुल्लू 16°C 4°C चंबा 16°C 3°C किन्नौर 5°C -4°C लाहौल-स्पीति 2°C -10°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा हमीरपुर और सिरमौर में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

