शिमला: Weather Update of Himachal: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी (snowfall on hilly area ) का दौर जारी है. बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड (coldwave in north india) काफी बढ़ गई है.बारिश के साथ-साथ तेज हवा चलने से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जम्मू-कश्मीर, उतराखंड, हिमाचल में बर्फबारी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है. पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई राज्यों में आज बारिश के आसार हैं.

राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, हिमाचल प्रदेश (weather update of himachal) में आज बारिश और बर्फबारी (snowfall in shimla) के आसार हैं. मौसम विभाग ने मैदानी भागों में भारी बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है. पहाड़ों की रानी शिमला (rain in himachal) में तापमान में गिरावट आई है. तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 8°C -1°C सोलन 20°C 3°C हमीरपुर 13°C 4°C मंडी 19°C 4°C बिलासपुर 13°C 7°C ऊना 15°C 6°C कांगड़ा 15°C 4°C सिरमौर 15°C 5°C कुल्लू 12°C 8°C चंबा 17°C 4°C किन्नौर 7°C -4°C लाहौल-स्पीति 2°C -3°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान किन्नौर में माइनस -4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान मंडी में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा कांगड़ा और सिरमौर में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

