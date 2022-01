शिमला: Weather Update of Himachal: शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम (weather update himachal pradesh) का मिजाज बदल गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हुई है. गुरुवार को लाहौल स्पीति में जहां हिमपात हुआ है, वहीं मंडी, शिमला, कुल्लू सहित कई इलाकों में हल्की (Snowfall In Himachal Pradesh) बारिश हुई है. मौसम विभाग की ओर से 22 और 23 जनवरी (meteorological department shimla on weather) से भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.

पहाड़ों की रानी शिमला (rain in shimla) में हल्की बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है. तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है. शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल के मुताबिक (meteorological department shimla on weather) प्रदेश में 21 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा. लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, शिमला व आसपास के ऊंचे इलाकों में 22 से 23 जनवरी तक बर्फबारी व बारिश के आसार हैं. कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 13°C 4°C सोलन 20°C 4°C हमीरपुर 14°C 6°C मंडी 19°C 5°C बिलासपुर 21°C 7°C ऊना 15C 6°C कांगड़ा 13°C 6°C सिरमौर 12°C 7°C कुल्लू 19°C 4°C चंबा 18°C 4°C किन्नौर 8°C -1°C लाहौल-स्पीति 3°C -5°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान किन्नौर में माइनस -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान बिलासपुर में 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा कुल्लू और मंडी में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

