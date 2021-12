शिमला: Weather Update of Himachal: पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है. बारिश और बर्फबारी के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड बढ़ गई है. बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ रही है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड में और इजाफा होगा. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बन सकती है. दक्षिण तमिलनाडु और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के आसार हैं.

वहीं, हिमाचल प्रदेश बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. मौसम विभाग द्वारा बर्फबारी के अर्लट के बाद अब पुलिस भी सतर्क हो गई है. पुलिस ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि (Shimla Police issued advisory on snowfall) वे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाएं. पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में (Snowfall in shimla) अनावश्यक यात्रा से बचें. कुल्लू जिले के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से (snowfall in solang valley) तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, शुक्रवार शाम को पर्यटन नगरी मनाली के माल रोड में भी ताजा हिमपात (Snowfall In Manali ) शुरू होने के साथ ही पर्यटक खासा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं. मनाली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक अपने-अपने कमरे से बाहर निकल गए.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 15°C 4°C सोलन 20°C 5°C हमीरपुर 21°C 6°C मंडी 19°C 5°C बिलासपुर 18°C 5°C ऊना 24°C 7°C कांगड़ा 18°C 8°C सिरमौर 19°C 11°C कुल्लू 18°C 3°C चंबा 15°C 3°C किन्नौर 9°C -3°C लाहौल-स्पीति 7°C -7°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति जिले में माइनस 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तामपान ऊना जिले में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा हमीरपुर जिले में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

