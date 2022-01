शिमला: Weather Update of Himachal: पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है. देश के कई राज्यों में शीतलहर (coldwave in north india) का असर दिखाई दे रहा है. उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आएगी. आज देश के कई हिस्सों में बारिश (alert for rain) के आसार हैं. बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ (himachal weather update) रहने की संभावना है. प्रदेश में 16 और 17 जनवरी को बारिश-बर्फबारी (snowfall in shimla) की संभावना है. बीते दिन हिमाचल में हुई बर्फबारी (rain in himachal) के चलते अभी भी कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही बाधित है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 13°C 4°C सोलन 17°C 4°C हमीरपुर 19°C 4°C मंडी 18°C 5°C बिलासपुर 20°C 4°C ऊना 20°C 7°C कांगड़ा 17°C 5°C सिरमौर 18°C 9°C कुल्लू 16°C 2°C चंबा 20°C 3°C किन्नौर 5°C -4°C लाहौल-स्पीति 5°C -8°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना और बिलासपुर में 20 डिग्री सेल्सियस किया गया है. इसके अलावा हमीरपुर में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

