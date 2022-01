शिमला: Weather Update of Himachal: पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी (snowfall on hilly area) की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी है. आज बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण तमिलनाडु, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के अलग-अलग हिस्सों में बारिश (alert fir rain) के आसार हैं, जिससे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश (Weather Update of Himachal) में बारिश और बर्फबारी (snowfall in himachal) का दौर जारी है, जिससे कई क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश और बर्फबारी (alert for snowfall in shimla) की संभावना है. प्रदेश में हो रही बारिश और बर्फबारी (Snowfall in Himachal) के चलते कई जगह भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 8°C -1°C सोलन 16°C 5°C हमीरपुर 19°C 4°C मंडी 16°C 5°C बिलासपुर 20°C 4°C ऊना 18°C 5°C कांगड़ा 19°C 5°C सिरमौर 18°C 7°C कुल्लू 14°C 4°C चंबा 18°C 2°C किन्नौर 6°C -2°C लाहौल-स्पीति 4°C -8°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति में माइनस 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तामपान बिलासपुर में 20 डिग्री सेल्सियस और कांगड़ा जिले में 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा चंबा में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

