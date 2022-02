शिमला: Weather Update of Himachal: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी (snowfall on hilly area) और उत्तर भारत के कई हिस्सों में बीते दिन हुई बारिश (rain in north india) की वजह तापमान में गिरावट आई है. उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. आज असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और शेष पूर्वोत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है.

वहीं, शिमला सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 21 जनवरी के बाद लगातार हिमपात होने से पूरा प्रदेश शीतलहर (coldwave in himachal) की चपेट में आ गया है. वहीं, आज प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है. मौसम साफ रहने से लोगों (clear weather in shimla) को ठंड से मिलेगी राहत.

हिमाचल मौसम अपडेट.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 14°C 2°C सोलन 18°C 4°C हमीरपुर 18°C 6°C मंडी 19°C 4°C बिलासपुर 19°C 6°C ऊना 20°C 6°C कांगड़ा 19°C 6°C सिरमौर 15°C 8°C कुल्लू 17°C 5°C चंबा 18°C 6°C किन्नौर 4°C -2°C लाहौल-स्पीति 2°C -9°C

वहीं, अगर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान लाहौल-स्पीति में माइनस 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

