शिमला: Weather Update of Himachal : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने देश के अलग-अलग राज्यों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है. आईएमडी के अनुसार 2 दिसंबर से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण (Due to western disturbance) उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश होगी. अगले 24 घंटों के दौरान, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण गुजरात, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और दक्षिण-पूर्व राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम खराब (Himachal Weather Update) रहने वाला है. प्रदेश में बुधवार से बारिश बर्फबारी (heavy snowfall in Himachal) का दौर शुरू होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. इस दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय भागों किन्नौर, लाहौल-स्पीति, शिमला, चंबा में बर्फबारी (snowfall in chamba) होने की संभावना है. वहीं, मैदानी इलाकों में बारिश होने की आशंका है. इसको लेकर मौसम विभाग ने तीन दिसंबर को भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट (Yellow alert issued in himachal) भी जारी किया गया है.

जिला अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान शिमला 17°C 7°C सोलन 22°C 6°C हमीरपुर 21°C 8°C मंडी 22°C 5°C बिलासपुर 23°C 9°C ऊना 24°C 10°C कांगड़ा 17°C 11°C सिरमौर 21°C 14°C कुल्लू 20°C 10°C चंबा 22°C 7°C किन्नौर 12°C 1°C लाहौल-स्पीति 9°C -4°C

बता दें कि लाहौल स्पीति (Lahaul Spiti) सहित प्रदेश के अन्य अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड के प्रकोप से प्राकृतिक जल स्रोतों (Natural water resource) जमना शुरू हो गए हैं. जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

