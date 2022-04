शिमला : आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है लेकिन इस बीच पार्टी में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है. शिमला में आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में आम आदमी पार्टी के नेता आपस में बहसबाजी (viral video of aap workers dispute in shimla) करते हुए दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यालय में कब्जा करने को लेकर दो गुट आपस में (aap workers dispute in shimla) उलझ गए, जिसके बाद दोनों गुटों में जमकर तू-तू, मैं-मैं हुई. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया. वायरल वीडियो में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के दोनों गुटों के बीच जमकर बहसबाजी हो रही है.

बताया जा रहा है कि पार्टी के शिमला शहर के पदाधिकारी कार्यालय में किसी बात को लेकर आपस में बहस बाजी करने लगे और उसके बाद कार्यालय से बाहर आ कर एक दूसरे को गालियां देते हुए नजर आए. करीब आधे घंटे तक पार्टी कार्यालय के बाहर ही बहसबाजी होती रही. इस बीच कुछ पदाधिकारी बीच-बचाव करके मामला शांत करने की कोशिश में भी लगे रहे लेकिन मामला शांत नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि दोनों गुटों ने दफ्तर पर अपने-अपने ताले जड़ दिए.

आप कार्यकर्ताओं के झगड़े का वीडियो वायरल (viral video of aap) हुआ तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि कुछ शरारती तत्व पार्टी में है और इस मामले से पार्टी आलाकमान को अवगत करवा दिया गया है और अनुशासन समिति इस पर संज्ञान लेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

