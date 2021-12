शिमला: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं (Rajnath Singh inaugurated five bridges) का मंगलवार को शुभारंभ किया. इनमें से पांच पुल हिमाचल प्रदेश (five bridges built in Himachal) में निर्मित किए गए हैं. मनाली-सरचू सड़क मार्ग पर बने कोठी-1 पुल, कोठी-2 पुल, कमांडर पुल और पातसियो पुल और पोवारी-पूह सड़क पर बने काशंग पुल इनमें शामिल हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह परियोजनाएं देश की सुरक्षा में अहम योगदान देंगी.

उन्होंने कहा कि लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर बने ये पुल जम्मू और कश्मीर और लेह में तैनात हमारे सैनिकों के लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे. इन पुलों का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा. इनसे लाहौल स्पीति के केलांग सहित लेह-लद्दाख के वासियों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी. अब यहां से न सिर्फ भारी सैन्य वाहन सुगमता से गुजर सकेंगे बल्कि स्थानीय जनता भी लाभान्वित होगी. यहां से सेब, आलू, मटर, बादाम और अन्य फसलें बाहर ले जाने में सुविधा होगी. ये पुल किन्नौर जिले की आर्थिकी को बढ़ाने में भी अहम योगदान देंगे.

मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए बीआरओ (BRO build bridge in himachal) को बधाई दी. उन्होंने कहा कि बीआरओ ने इस वर्ष आधारभूत ढांचे से जुड़ी 102 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में लोगों का जीवन सरल बनाने और इन क्षेत्रों की आर्थिकी में सुधार करने में बीआरओ का अहम योगदान है.



आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा देश के चार राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की. इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा किया गया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए.

