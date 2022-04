शिमला: हिमाचल में सड़क हादसे (road accidents in himachal) थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. शिमला जिले की कोटखाई तहसील के क्यारवी पंचायत में दुखद हादसा पेश आया. यहां बुधवार देर रात एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत (two person died in road accident in shimla) हो गई. बुधवार देर रात हुए इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है. जिसे उपचार के लिए आईजीएमसी रेफर किया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसे के शिकार सभी तीनों सवार शादी समारोह से लौट रहे थे. इस दौरान बगाल के समीप शेलापानी इलाके में गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. गाड़ी में तीन लोग सवार थे. इनमें महिला और पुरुष की मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स घायल है, जिसे आईजीएमसी में भर्ती कराया गया है.

जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार रात को 11:20 बजे एक फॉर्च्यूनर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 3 लोग सवार थे. दो की मौके पर मृत्यु हो गई है. मृतक की पहचान नरेंद्र पूनटा (56 ) गांव बगाल और राधा देवी (59) की मौके पर मृत्यु हो गई है. तीनों लोग गांव बगाल के रहने वाले हैं. घायल पदम सिंह पप्पा (60) को उपचार के लिए आईजीएमसी रेफर किया गया है.

पुलिस ने बताया कि तीनों लोग शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे. पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची थी. कोटखाई थाना पुलिस ने मामले की पुष्टि की है. हादसे के कारणों (road accident in shimla) का अभी पता नहीं चल पाया है. फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई अमल मे लाने में जुटी है. पुलिस ने लोगों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है.

