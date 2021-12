शिमला: क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए अब बाहरी (White Christmas in shimla) राज्यों से भारी तादाद में सैलानी शिमला पहुंचा रहे हैं. शिमला के माल रोड, रिज मैदान पर पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है. वहीं, देश में ओमीक्रॉन के मामलों ने भी चिंता बढ़ा दी है. हालांकि हिमाचल में अभी तक ओमीक्रॉन के मामले सामने (New year celebration shimla) नहीं आए हैं. लेकिन, बाहरी राज्यों से शिमला पहुंच रहे सैलानी हिमाचल में ओमीक्रॉन के मामले की दस्तक (Tourists started reaching shimla) दे सकते हैं.

वहीं, शिमला के होटलों में एहतियात तो बरती जा (Omicron alert in Himachal) रही हैं. लेकिन, शिमला शहर में माल रोड, रिज पर ज्यादातर सैलानी कोरोना से बेखौफ बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है. कोविड नियमों का पालन करवाने के (Cases of Omicron in Himachal) लिए पुलिस के जवान भी नजर नहीं आ रहे हैं. जिससे सैलानी भी बिना किसी खौफ के माल रोड और रिज पर बिना मास्क के घूम रहे हैं.

ईटीवी भारत ने जब शिमला घूमने आए सैलानियों से जब मास्क न लगाने पर सवाल पूछा, तो वो दूसरों को ज्ञान बांटते नजर आए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए. जबकि वह खुद बिना मास्क के बेखौफ घूमते नजर आए. उन्होंने तर्क दिया कि कुछ देर फोटो खिंचवाने के लिए ही मास्क (Tourists places shimla) हटाया है.

इसके साथ सैलानी ये भी कह रहे हैं कि ओमीक्रॉन का खतरा बेशक है, लेकिन वह कब तक घरों में कैद रहेंगे. हालांकि ऐसे सैलानी या स्थानीय लोग जो कोविड प्रोटोकोल का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर जिला प्रशासन भी सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है. जिला प्रशासन का दावा है की ऐसे लोगों के चालान भी (Snowfall in shimla) किए जा रहे हैं.

जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया की इन दिनों सैलानियों की तादाद में भारी इजाफा देखा जा रहा है. साथ ही ज्यादा भीड़ एक जगह पर इकट्ठी न हो इसको लेकर भी जिला पुलिस को जरूरी (Challan of tourist in shimla) दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बार क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है. लिहाजा कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती पालन हो ये सुनिश्चित किया जाएगा. यही नहीं, ऐसे लोग जो समझाने के बाद (Guidelines for Tourists visiting Himachal) भी मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं. उनके चालान भी काटे जाएंगे.

