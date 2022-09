शिमला: राजधानी शिमला में सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात करीब 2 बजे उस समय होटल में हड़कंप मच गया जब एक टूरिस्ट ने हवा में फायरिंग कर (Tourist opened fire in Shimla) दी. पर्यटक ने खुद को होटल के कमरे में बंद कर लिया और वेटर को जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने होटल मालिक के शिकायत के बाद पर्यटक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला (FIR on Arms Act on Tourist in Shimla) दर्ज किया है.

खाने-पीने का सामान नहीं लाया तो फायरिंग: पुलिस के मुताबिक Q CAFE मालिक मुकेश मल्होत्रा ​​ने शिकायत में कहा है कि उनके होटल में ठहरे विश्वनाथ नाम के टूरिस्ट ने वेटर केदार सिंह से खाने-पीने का सामान लाने को कहा. जिस पर वेटर केदार सिंह ने उस समय सामान लाने से मना कर दिया. जिस पर विश्वनाथ ने पिस्टल से 2 राउंड हवा में फायरिंग कर केदार को जान से मारने धमकी दी. गनीमत यह रही कि इस फायरिंग की घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई.मामले की जांच एसएचओ विकास शर्मा को सौंपी गई है.

इन धाराओं में मामला दर्ज: शिकायत पर छोटा शिमला में केस FIR नंबर 79/22 यू/एस, IPC की धारा 336,506 और 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. वहीं, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही और जल्द उसकी गिरफ्तारी हो सकती है.