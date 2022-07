हिमाचल में सीआईसी के लिए मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने किया आवेदन!

हिमाचल में मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए राज्य के मुख्य सचिव रामसुभग सिंह (Himachal Chief Secretary Ram Subhag Singh) ने भी आवेदन किया है. हालांकि इस बारे में न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी और न ही सरकार के मंत्री इस बारे में कुछ बोल रहे हैं. प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो गया है. पूर्व कांग्रेस सरकार में रिटायर आईएएस अधिकारी नरेंद्र चौहान की इस पद पर तैनाती हुई थी.

हम रहें या न रहें एयरपोर्ट बनकर रहेगा, यह मेरी जिद्द: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में लेकिन प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाकयुद्ध चरम पर है. इसी कड़ी में मंडी दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्षी दल पर जमकर निशाना (CM jairam attacks on congress) साधा. उन्होंने कहा कि हम रहें न रहें लेकिन मंडी में एयरपोर्ट (CM jairam thakur on Balh Airport Mandi) बनकर रहेगा, यह मेरी जिद्द है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विकास के लिए जिद्दी होना है, तो ऐसी जिद्द हमें मंजूर है. इसके अलावा सीएम ने कौल सिंह ठाकुर पर भी तंज कसा.

Car Accident in Mandi: पधर के सिंगारी में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, बच्चे सहित 6 घायल

पधर उपमंडल के कुन्नू कुफरी मार्ग पर सिंगारी के पास कार के गहरी खाई में गिरने से 1 बच्चे सहित 6 लोग घायल हुए हैं. हादसे में गंभीर रूप से दो घायलों को जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है. हादसा सोमवार सांय करीब पांच बजे पेश आया है. मामले की पुष्टि डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने की है. उन्होंने बताया कि (Car accident in Mandi) पधर थाना की टीम ने घटना संबंधी मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है.

हिमाचल में कहर बरपा रहा मानसून, अब तक 67 लोगों की मौत, 116 करोड़ का नुकसान

हिमाचल में मानसून सीजन (monsoon season in himachal ) कहर बरपा रहा है. एक पखवाड़े के भीतर हिमाचल में बरसात के कारण हुए हादसों से 67 लोगों की मौत हो चुकी है. इस दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को 116 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. अकेले लोक निर्माण विभाग को 110 करोड़ 55 लाख रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है.

हिमाचल में कहर बरपा रहा मानसून, अब तक 67 लोगों की मौत, 116 करोड़ का नुकसान

हिमाचल में मानसून सीजन (monsoon season in himachal ) कहर बरपा रहा है. एक पखवाड़े के भीतर हिमाचल में बरसात के कारण हुए हादसों से 67 लोगों की मौत हो चुकी है. इस दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को 116 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. अकेले लोक निर्माण विभाग को 110 करोड़ 55 लाख रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है.

करसोग के पूर्व विधायक मस्तराम ने सुंदरनगर के निजी होटल में लगाया फंदा

करसोग के पूर्व विधायक मस्तराम (Former Himachal MLA commits suicide) ने सुंदरनगर के एक निजी होटल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. फिलहाल (Mastram former MLA of Karsog) इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्व विधायक द्वारा ये खौफनाक कदम क्यों उठाया गया.

डार्क बैरन गाला व स्कारलेट-2 सेब की धूम, मंडियों में हाथों-हाथ 200 रुपये किलो बिक रहा हिमाचली एप्पल

हिमाचल का नाम सुनते ही मन में रसीले सेबों की तस्वीर घूमने लगती है. सेब उत्पादन में लंबी छलांग लगाने वाले हिमाचल में इन दिनों एप्पल सीजन (Apple production in Himachal) गति पकड़ रहा है.

CM Jairam Thakur in Chandigarh: एक क्लिक पर जानें सेब कार्टन के दामों और कांग्रेस व AAP पर क्या बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोमवार को हिमाचल भवन में कांफ्रेंस हॉल का शुभारंभ किया. इस दौरान ईटीवी भारत में उनसे विभिन्न राजनीतिक मसलों को लेकर बातचीत की. हिमाचल प्रदेश में इस बार कार्टन (CM Jairam on apple carton prices) को लेकर बागवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उस पर 18% जीएसटी लगा है. जिसकी वजह से सेब का कार्टन महंगा हो गया है. इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि...

Disha Committee Meeting Mandi: सांसद निधि के पैसों को दबाकर न रखें अधिकारी: प्रतिभा सिंह

सोमवार को दिशा कमेटी की जिला स्तरीय बैठक (MP Pratibha Singh in Mandi) को संबोधित करते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सांसद निधि के तहत (Disha Committee Meeting Mandi) दिए जाने वाले पैसों को दबाकर न बैठें और उन्हें समय पर संबंधित विकास कार्यों पर खर्च करें. यदि अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इसकी जानकारी उन्हें दी जाए, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

Himachal Assembly Elections 2022: धूमल-अनुराग के जिले से चुनावी शंखनाद करेंगे कांग्रेसी दिग्गज प्रतिभा, सुक्खू और अग्निहोत्री

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में 12 जुलाई को हमीरपुर जिले से कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मंच से चुनावी शंखनाद करेंगे. ऐसे में कांग्रेस के इन तीनों की सियासी दिग्गजों पर समर्थकों के साथ ही विरोधियों की निगाहें टिकी होंगी.

ये भी पढ़ें : सोलन के शमलेच में ट्रक के नीचे आई BIKE, 1 युवक की मौत एक घायल