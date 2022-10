एक पद के लिए दस हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, प्रदेशभर में बनाए गए 43 परीक्षा केंद्र

देश में बेरोजगारी का क्या आलम है इसका एक उदाहरण हिमाचल में देखने को मिल रहा है. जहां सरकारी नौकरी के एक पद के लिए हजारों कैंडिडेट परीक्षा देने वाले हैं. बकायदा पूरे प्रदेश में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, आवेदकों से फीस वसूली गई है. और ये सब कुछ हुआ है सरकारी नौकरी के एक पद के लिए. आखिर क्या है पूरा मामला, पढ़ें खबर (HPSSC Junior Office Assistant exam).

बल्क ड्रग पार्क की डीपीआर को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी, सीएम जयराम ठाकुर ने जताया आभार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला ऊना के हरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क (Bulk Drug Park in Una) की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार ने अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है. योजना चयन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने से राज्य में, विशेष रूप से फार्मास्युटिकल क्षेत्र में दूसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी.

अनिरुद्ध सिंह ने फूंका चुनावी बिगुल, मशोबरा में जन आशीर्वाद सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब

मशोबरा में जन आशीर्वाद सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा (Jan Ashirwad Sammelan in Mashobra) आयोजन किया गया. इस दौरान विधायक अनिरुद्ध सिहं ने कार्यक्रम में शिरकत कर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया और जनता के सामने चुनावी विजन रखा. वहीं, इससे पहले शिमला के ऑकलैंड टनल से जन आशीर्वाद रैली का आयोजन भी किया गया.

नूरपुर बनेगा जिला, मेडिकल कॉलेज का सपना भी होगा साकार: राकेश पठानिया

नूरपुर को जल्द ही जिला बनाया जाएगा. जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट बैठक में यहां पर डीसी को बैठाने का निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जाएगी. ये घोषणा नूरपुर शनिवार को वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर सिविल अस्पताल (Nurpur Civil Hospital) में 13 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जच्चा-बच्चा विंग के लोकार्पण के दौरान की. पढ़ें पूरी खबर...

Chandigarh University MMS Case: 'मैं बेकसूर हूं, मुझे हर कोई आरोपी मान रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया'

Chandigarh University MMS Case: शिमला का रंकज वर्मा 20 दिन बाद जेल से बाहर आ गया. पंजाब की खरड़ कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने के बाद जेल से बाहर आए रंकज ने खुद को रॉन्ग आइडेंटिटी और साइबर फ्रॉड का शिकार बताया. जमानत मिलने के बाद रोपड़ जेल से बाहर निकले रंकज वर्मा ने कहा कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं. उसका वीडियो मामले से कोई लेना-देना नहीं है. पढे़ं पूरा मामला...

अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा बिलासपुर के लुहणू खेल परिसर का नाम: अनुराग ठाकुर

बिलासपुर के लुहणू खेल परिसर (Luhnu Sports Complex of Bilaspur) का नाम बदलकर जल्द ही अटल बिहारी बाजपेयी खेल परिसर किया जाएगा. ये बात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शनिवार को बिलासपुर दौरे के दौरान कही. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संदर्भ में भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

मेरा टिकट है Final, कुछ लोग कर रहे हैं षड्यंत्र: कौल सिंह ठाकुर

पंडोह में द्रंग कांग्रेस मंडल की बैठक के दौरान (Drang Congress meeting in Pandoh) कांग्रेस के कद्दावर नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें टिकट मिलना तय है. इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा.

हिमाचल प्रदेश: SBI को लगा 54 करोड़ रुपये का चूना, कंपनी के मैनेजर समेत 4 पर केस दर्ज

loan on the basis of forged documents in shimla: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 54 करोड़ रुपये की चपत लगाने का मामला सामने आया है. वहीं, बैंक प्रबंधक की शिकायत पर सीबीआई ने शिमला के एंटी करप्शन ब्यूरो में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. पढ़ें पूरा मामला...

'गलती से सीएम बन गए थे जयराम ठाकुर, जनता तय करेगी किसकी बनेगी सरकार'

हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. राजेंद्र राणा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप अपने घर की चिंता करें. कांग्रेस 50 प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी करने वाली है. जिन नेताओं की टिकट तय है उनको सूचना दी गई है वह चुनावों की तैयारी करें. भाजपा के अध्यक्ष को इससे क्या कष्ट हो रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

80 सालों के बाद दशहरा उत्सव में आए देवता काली नाग, देवता जोड़ा नारायण और माता रूपासना

लगभग 80 साल के बाद कुल्लू दशहरा में देवता काली नाग, देवता जोड़ा नारायण और माता रूपासना पहुंचे है. ऐसे में दूर-दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं. बता दें कि देवता काली नाग, माता रूपासना रिश्ते में भाई बहन भी हैं. पढ़ें पूरी खबर....