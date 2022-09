किस्सा कर्ज का, वर्ष 2022 में लिए 2500 करोड़ के कर्ज को 2037 तक चुकाता रहेगा हिमाचल

हिमाचल की गाड़ी कर्ज के सहारे चल (loan on himachal) रही है.आलम ये है कि आज लिया कर्ज पंद्रह साल तक की अवधि में चुकाया जाएगा. इस दौरान कर्ज की रकम का ब्याज ही करोड़ों रुपए में चुकाना होगा.जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी लोन ले लिया है. बुधवार को सरकार के खजाने में 2500 करोड़ (Himachal will get Rs 2500 crore loan) रुपए की कर्ज की रकम आ जाएगी.

मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू का सीएम पर जुबानी हमला, कहा- जयराम दिल्ली के हाथों की कठपुतली

(Himachal Assembly Election 2022) मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांग्रेस पार्टी को एक परिवार की पार्टी बताने पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भड़क गए और जयराम ठाकुर को कठपुतली वाला मुख्यमंत्री करार (Mukesh Agnihotri and Sukhwinder Sukhu on Jairam) दिया.

विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भाजपा ने 21 उप समितियां घोषित की, इन्हें मिली जगह

हिमाचल चुनावों को लेकर भाजपा ने (Himachal Assembly Election 2022) विजन डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दिया है. सांसद और पूर्व वीसी सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में बनने वाले इस डॉक्यूमेंट के लिए सोमवार को कमेटी गठित (BJP announced 21 sub committees ) कर दी गई.

हिमाचल में राशन डिपो संचालकों को 20 हजार मासिक वेतन, लाइसेंस भी होगा लाइफटाइमः मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हर वर्ग को लुभाने में जुट गई है. कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को आए दिन गारंटी दे रही है. इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में राशन डिपो संचालकों (Ration Depot Operators in Himachal) को 20 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा.

घर की परिस्थिति से असमंजस में होंगे आश्रय, तभी कांग्रेस की युवा रोजगार यात्रा से दिया इस्तीफा: विक्रमादित्य

हिमाचल कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह (Shimla Rural Congress MLA Vikramaditya Singh) ने कहा है कि घर की परेशानी असमंजस की स्थिति आश्रय शर्मा के इस्तीफे का कारण (Vikramaditya Singh on aashray sharma) हो सकता है. उन्होंने कहा कि आश्रय शर्मा कार्यक्रम में आएंगे तो उन्हें बराबर सम्मान मिलेगा.

इस वजह से टली हिमाचल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, 15 सितंबर को दिल्ली में होनी थी मीटिंग

15 सितंबर को होने वाली दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक स्थगित (HP Congress meeting postponed) हो गई है. अगली बैठक कब होगी इसकी तिथि अभी तय नहीं की गई है. बैठक स्थगित क्यों हुई जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर..

4 trekkers rescued in Malana: मलाणा में लापता पश्चिम बंगाल के चारों ट्रेकर्स का सुरक्षित रेस्क्यू

मलाणा की पहाड़ियों पर लापता हुए पश्चिम बंगाल के चारों ट्रेकर्स को रेस्क्यू (4 trekkers rescued in Malana) कर लिया गया है. जिला प्रशासन के द्वारा एयर फोर्स के दो चॉपर को भी एयर लिफ्ट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण इन्हें एयर लिफ्ट नहीं किया जा सका. इसके बावजूद कुल्लू प्रशासन के द्वारा भेजी गई रेस्क्यू टीम ने पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया है.

हिमाचल प्रदेश के ऊना में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, एक घायल

ऊना के हरोली उपमंडल के दुलैहड़ में सोमवार देर शाम अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस कार्यकर्ता व व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात में कांग्रेस कार्यकर्ता का भतीजा भी घायल हो गया है. पुलिस अधीक्षक ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि फरार हमलावरों की तलाश की जा रही है. बता दें कि हत्या क्यों की गई, इस बारे में अभी (congress worker shot dead in Una) कोई खुलासा नहीं हो पाया है. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचकर खुद हर चीज का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

सेब मंडी परवाणू से कारोबारी का 11.44 लाख का सेब लेकर ट्रक चालक फरार

सेब मंडी परवाणू से सेब का ट्रक लेकर चालक फरार (Driver absconding with apple truck) हो गया है. हिसार के कारोबारी ने शिकायत में बताया है कि 11.44 लाख रुपये के सेब लेकर ट्रक चालक भाग गया है. पढ़ें पूरा मामला...

हिमाचल में आज येलो अलर्ट, कल रहेगा रेड अलर्ट

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि 14 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट (Heavy rain in himachal) जारी किया गया है. प्रदेश में मौसम 16 सिंतबर तक खराब रहेगा.

ये भी पढ़ें : Shimla Ice Skating Rink को खाली करने के आदेश पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक, खेल विभाग ने दिए थे आदेश