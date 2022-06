Laptop Distribution In HP: सीएम जयराम बोले- केरल को पछाड़ कर शिक्षा में आगे निकला हिमाचल, आज गरीब के बच्चे भी जा रहे कॉलेज

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के पड्डल मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 20,000 मेधावी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने (CM Jairam Distribute Laptops To Meritorious Students) अभूतपूर्व प्रगति की है और कई मानकों में केरल को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हम सभी के गर्व का विषय है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. राज्य में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है.

Former CM Prem Kumar Dhumal: कार्यसमिति के निर्णयों से होगा डीप कांटेक्ट विद वोटर, चुनावों में मिलेगा लाभ: धूमल

जिला मुख्यालय हमीरपुर में बुधवार को मीडिया कर्मी से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि निश्चित तौर पर प्रदेश कार्यसमिति में लिए गए निर्णय से आगामी विधानसभा चुनावों में संगठन को लाभ मिलेगा. पूर्व मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय हमीरपुर में बुधवार को एक बूटीक का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान वहां मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हुए.

Himachal High Court Decision: उम्रकैद की सजा भुगत रहे आरोपी को हाई कोर्ट ने किया बरी, हत्या का था आरोप

उम्रकैद की सजा भुगत रहे लक्ष्मण पटेल (Himachal High Court Decision) को हत्या के आरोप से प्रदेश हाई कोर्ट ने बरी कर दिया. दोषी पर अपने साथी को जान से मारने का आरोप लगाया गया था. दोनों ही वाराणसी से हिमाचल आए थे और घर-घर जाकर कपड़े बेचने का काम करते थे. मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

Incident of assault in Karsog: प्लम तोड़ने को लेकर चाचा ससुर और बहू के बीच हाथापाई, मामला दर्ज

करसोग थाना के तहत पलम को लेकर (Incident of assault in Karsog) चाचा ससुर और बहू के बीच कहासुनी होने का मामला सामने आया है. जो बाद में मारपीट तक पहुंच गया. चाचा ससुर और बहू के बीच खूब हाथापाई हुई जिसकी वीडियो साथ लगते घर की एक महिला ने बना ली. जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है.

स्पीति घाटी में कसम खाकर वोट डालने वालों पर होगी कार्रवाई, कीह गोंपा प्रबंधन के आदेशों का पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने किया स्वागत

स्पीति घाटी में अब कसम खाकर मतदान करने वाले ग्रामीणों पर कार्रवाई होगी. कीह गोंपा प्रबंधन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर कसम खाता कोई व्यक्ति (Action against those who vote on oath in Spiti) पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा. स्पीति घाटी के कुछ क्षेत्रों में जहां कसम खिलाकर मतदाताओं से मतदान का अधिकार छीन लिया जाता है वहीं, अब इस फेरिस्त में कीह मोनेस्ट्री ने पहल करते हुए उक्त फरमान जारी किए हैं.

Sports Competition Started in Nahan: नाहन में जिला स्तरीय पुरुष खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 350 ITI प्रशिक्षु खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

नाहन स्थित आईटीआई खेल मैदान में बुधवार से 14वीं जिला स्तरीय (Sports Competition Started in Nahan) पुरुष खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई. खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि कोरोना काल के चलते तकरीबन 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद खिलाड़ियों को मैदान में उतरकर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर मिला है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन से हर व्यक्ति को कवर करवाया.

कुल्लू में 12 दिनों की क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे फोरलेन प्रभावित, बोले: सरकार को होना पड़ेगा प्रभावितों के गुस्से का शिकार

बुधवार को जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में फोरलेन संघर्ष समिति (Fourlane Sangharsh Samiti Kullu) के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया. वहीं, एक रैली ढालपुर से होते हुए डीसी कार्यालय तक निकाली गई. डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया और मांग रखी गई कि जिस तरह से प्रभावितों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कानून लागू किया गया है उसका उसी तरीके से पालन भी किया जाना चाहिए.

IAS Manish Garg बने हिमाचल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी पालरासू पदभार मुक्त

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार आईएएस मनीष गर्ग को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (IAS Manish Garg Appointed Chief Electoral Officer Himachal) के अनुसार 26 मई को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे मनीष गर्ग को हिमाचल सरकार ने प्रधान सचिव शिक्षा के पद पर तैनाती दी थी.

कांग्रेस में बनना चाहते हैं प्रवक्ता तो इस Competition में लें भाग, 15 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन

यंग इंडिया के बोल योजना से (Young India Ke Bol Scheme) अब हिमाचल में भी युवा कांग्रेस प्रवक्ता तैयार करेगी. इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम प्रदेश भर में चलाए जाएगा और प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा. प्रतियोगिता के लिए 15 जून तक आवेदन करना होगा. यह प्रतियोगिता तीन चरणों में (Competition to become Congress spokesperson) आयोजित की जाएगी. फॉर्म भरने के बाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा. जिसमें पांच प्रवक्ता विधानसभा स्तर पर और पांच प्रवक्ता जिला स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे. इसके अलावा राज्य स्तर पर 10 प्रवक्ताओं की नियुक्ति होगी.

करीब दो साल बाद शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा, प्रशासन ने जारी किए ये निर्देश

करीब दो साल बाद इस वर्ष किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा शुरू कि (Kinner Kailash Yatra will start soon) जाएगी. खबर की पुष्टि जिला किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने की है. पढ़ें पूरी खबर...