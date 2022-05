CM JAIRAM THAKUR: डीजीपी को हटाने की मांग पर बोले सीएम, कांग्रेस के कहने पर नहीं होंगी सब बातें

बुधवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम जयराम ने कहा कि पेपर लीक मामले में हिमाचल पुलिस ने शानदार रोल निभाया है. कांग्रेस द्वारा डीजीपी संजय कुंडू को हटाने की मांग से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीखे शब्दों में विपक्ष पर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर (CM JAIRAM THAKUR ON CONGRESS PROTEST) चीज कांग्रेस के कहने पर नहीं होगी.

हिमाचल में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को बढ़ावा देगी सरकार, 40 साल होगी लोन टर्म

बुधवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित (electricity producers in Himachal) बैठक में पावर सेक्टर को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई. यह बैठक सरकार और जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी बोनाफाइड हिमाचली एसोसिएशन के बीच हुई. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की सुविधा के लिए मौजूदा ऋण अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करेगी.

HAMIRPUR: टैंक में डूबने से महिला की मौत, पौधों को दे रही थी पानी

पानी के टैंक में डूबने से महिला की मौत पौंधों को पानी देते समय पांव फिसलने से हुआ हादसाहमीरपुर की ग्राम पंचायत गवारड़ू के करसोह गांव में पौधों को पानी देते समय पांव फिसलने से महिला पानी के टैंक में डूब गई. पानी के टैंक में डूबने से महिला की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि दोपहर के करीब यह हादसा हुआ जब महिला अपनी पशुशाला के पास पौधों को पानी दे रही थी व पांव अनियंत्रित होकर टैंक में जा गिरी.

PM MODI VISIT TO SHIMLA: प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर, रिज पर हो रही मेटलिंग, लेकिन लोग उठा रहे सवाल

केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल (8 years of BJP government) का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को एक रैली को संबोधित करने शिमला आ रहे हैं. उनके कार्यक्रम की तैयारियों में जिला प्रशासन और सरकार जुट गई है. नगर निगम शिमला द्वारा शहर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है वहीं, माल रोड और रिज मैदान की मेटलिंग का कार्य भी शुरू कर दिया है.

Ravi River Chamba: रावी नदी के बीच फंसी जेसीबी, बाल-बाल बची चालक-परिचालक की जान

जिला चंबा के करीयां-भड़ियां कोठी संपर्क मार्ग पर उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब बुधवार को एक जेसीबी मशीन अचानक रावी नदी के बीचों-बीच (JCB stuck in the Ravi river) फंस गई. इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के उपरांत चालक व परिचालक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया.

Tea policy in Himachal: हिमाचल में बनेगी टी पॉलिसी, दुनिया भर में महकेगी हिमाचली चाय

हिमाचल सरकार के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, जिनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के साथ पशुपालन विभाग भी है, ने ईटीवी से अपने महकमों से जुड़े विभिन्न मसलों पर बात की. कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने टी-सेक्टर, गोवंश से जुड़े सवालों के अलावा राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से दो साल का समय खराब हुआ.

UNA: राजकीय सम्मान के साथ हुआ वनरक्षक राजेश कुमार का अंतिम संस्कार, बेटे को मिलेगी सरकारी नौकरी

जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल के तहत सैली में जंगल में लगी आग बुझाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वन रक्षक राजेश कुमार का उनके पैतृक गांव बदोली में आज अंतिम संस्कार (Forest Guard Rajesh Kumar funeral) पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. उनकी अंतिम यात्रा में वन मंत्री राकेश पठानिया भी पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया.

Sirmaur police got 22 bikes: महिला अपराधों की रोकथाम के लिए सिरमौर पुलिस को मिली 22 बाइक्स, जल्द थानों को होंगी आबंटित

उत्तराखंड, यूपी व हरियाणा राज्यों के साथ सटे संवेदनशील जिला सिरमौर में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस विभाग को 22 नई बाइक्स मिली हैं. लिहाजा यह बाइक्स सीमावर्ती (Sirmaur police got 22 bikes) थानों सहित अन्य थानों में जल्द ही भेज दी जाएंगी. एसपी सिरमौर ओमापति जम्वाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के माध्यम से प्रदेश पुलिस को भेजी गई 108 बाइक्स में से 22 जिला पुलिस को मिली है. जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें पुलिस थानों में जरूरत के अनुसार भेजा जाएगा.

Kullu Govt Hospital में सुविधा नहीं, सीएम आ रहे Private अस्पताल को खोलने: MLA सुंदर सिंह ठाकुर

कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू में जनता पिछले 23 दिनों से अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर धरने पर बैठी है और मुख्यमंत्री कुल्लू अस्पताल में सुविधा देने के बजाए निजी अस्पताल को खोलने में दिलचस्पी ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुल्लू की जनता इसका विरोध करेगी और शुक्रवार को जैसे ही मुख्यमंत्री पतलीकूहल पहुंचेंगे तो उनका विरोध होगा.

Himachal Weather Update: शिमला में गर्मी में सर्दी का अहसास, बारिश और बर्फबारी के बाद 15 डिग्री तक गिरा पारा

हिमाचल में लगातार हुई बारिश (rain and snowfall in himachal) के बाद गर्मी में सर्दी का अहसास हो रहा है. मंगलवार को लगातार बारिश के बाद शिमला का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस (Minimum temperature in Shimla) तक पहुंच गया. जिसके चलते गर्मी में सर्दी का अहसास होने लगा. वीडियो देखिये और पूरी खबर पढ़ें