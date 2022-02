Jairam Thakur Health Update: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एम्स से जल्द छुट्टी मिलने की उम्मीद

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए भर्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सभी रिपोर्ट सामान्य हैं. जानकारी के अनुसार पिछले दो दिनों से उनके जो भी सैंपल लिए गए थे, उनकी जांच (Jairam Thakur In Delhi AIIMS) रिपोर्ट सामान्य आई है. प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से होना है. इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करनी है. अलबत्ता चिकित्सकों की सलाह पर ही वह दिल्ली से शिमला आएंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर..

Hamirpur: हीटर जलाकर सो रहा था व्यक्ति, रजाई ने पकड़ी आग, मौत

हमीरपुर की ग्राम पंचायत ऊखली के गौटा गांव के एक व्यक्ति की हीटर से लगी आग के कारण मौत हो (Man dies in Hamirpur) गई है. बताया जा रहा है कि सोते वक्त रजाई जल रहे हीटर पर गिर जाने से रजाई ने आग पकड़ ली. इसके बाद व्यक्ति आग की चपेट में आ गया. जब तक परिजन आग को नियंत्रित कर पाते, तब तक व्यक्ति काफी हद तक जल चुका था. वहीं, टांडा मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान व्यक्ति ने दम तोड़ दिया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

शिमला के लोअर बाजार में कपड़ों के स्टोर में लगी आग, टला बड़ा हादसा

प्रदेश में आए दिन आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लाखों का नुकसान हो रहा है. ताजा मामला शिमला के लोअर बाजार का है जहां एक स्टोर में आग लग गई. सूचना मिलते ही (Fire breaks out in clothing store) दमकल वाहन तुरन्त मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, आग के लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

राजेंद्र राणा का सरकार पर निशाना, कहा: जितना कर्ज कांग्रेस ने 70 वर्ष में लिया, उतना तो भाजपा ने 5 सालों में ही ले लिया

सुजानपुर के चमियाणा में रविवार को आयोजित युवा सम्मेलन में विधायक राजेंद्र राणा ने (Rajendra Rana rally in Sujanpur) मानव भारती फर्जी डिग्री मामले को एक बार फिर विधानसभा में उठाने की बात कही है. इस दौरान उन्होंने सीएम जयराम पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जितना कर्ज 70 वर्ष में कांग्रेस ने लिया था, उतना तो प्रदेश की भाजपा सरकार ने 5 वर्ष में ही ले लिया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

प्रतिभा सिंह का पीएम मोदी पर निशाना, कहा: आज सिलेंडर इतना महंगा की छूने से भी लग रहा करंट

मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह रविवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में पहुंची (Pratibha Singh mandi tour). इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना (Pratibha Singh on PM Modi) साधा. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और मंहगाई पर के चलते लोगों का जीन दूभर हो गया है. उन्होंने कहा कि आज सिलेंडर इतना महंगा हो गया है की उसे छूने से भी करंट लग रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर में युवक ने निगला जहरीला पदार्थ, उपचार के दौरान IGMC में तोड़ा दम

राजगढ़ उपमंडल में एक युवक द्वारा 12 फरवरी को जहरीला पदार्थ निगला गया था (Youth ate poison in Sirmaur) जिसके बाद उसका उपचार चल रहा था. लेकिन शनिवार रात उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई. पुलिस द्वारा शव का रविवार को आईजीएमसी शिमला में पोस्टमॉर्टम करवाया गया. उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सोलन में महिला का कटा हाथ मुंह में लेकर घूम रहा था कुत्ता, लोगों के उड़े होश

सोलन में एक कुत्ता मुंह में इंसानी हाथ के टुकड़े (dog was roaming in Solan) देखकर लोगों के होश उड़ गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से बाजू को ढूंढा और कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार आसपास ही किसी महिला का शव (Woman body found in Solan) भी बरामद हो सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

सिरमौर में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला साधु का शव, जांच में जुटी पुलिस

जिला सिरमौर के सोलन-राजगढ़ सड़क मार्ग पर घोडा कैंची के पास एक साधु का यह शव मिला है. शव की पहचान मेहर सिंह (Saint mehar singh Dead Body), उम्र करीब 61 साल है, जो मंडी जिले के सरकाघाट का रहने वाला बताया जा रहा है. फिलहाल साधु को मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की पुष्टि राजगढ़ के डीएसपी भीष्म ठाकुर ने (DSP Rajgarh on Saint death) की है. यहां पढ़ें पूरी खबर..

44.4 ग्राम चिट्टे के साथ हरियाणा के 2 लोग गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

नाहन की पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले दो व्यक्तियों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है. जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने बीती देर रात कौलावालाभूंड मार्ग (Chitta recovered in Nahan) पर शिकारडी क्षेत्र में एक कार से यह 44.4 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. हालांकि अभी पुलिस दोनों आरोपियों के नाम का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी हरियाणा के नारायणगढ़ के रहने वाले हैं. इस मामले में पुलिस ने हरियाणा नंबर की उस कार को भी कब्जे में लिया है, जिसमें आरोपी सवार थे. यहां पढ़ें पूरी खबर..



