Himachal BJP mission repeat: चार साल पहले प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी भाजपा सरकार, क्या पूरा होगा मिशन रिपीट का सपना

जयराम सरकार चार साल का (four year of jairam govt) कार्यकाल पूरा कर चुकी है. ऐसे मौके पर हिमाचल में भाजपा सरकार के अब तक के कार्यकाल, आगामी चुनौतियों और प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर चर्चा करना रोचक रहेगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा के चार साल उपलब्धियों भरे रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है. वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एसएस जोगटा (AAP SPOKESPERSON JOGTA ON BJP GOVT) ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के चुनावों से पहले घोषणा पत्र में जो वादे किए थे. उनमें से कोई भी पूरे नहीं किए हैं. इसके अलावा प्रदेश में विकास कार्यों को भी गति नहीं मिल सकी है.

त्रिलोक जम्वाल का कांग्रेस पर निशाना, बोले: 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट दिख रही हार

केंद्र और प्रदेश की सरकार में सही तालमेल होने के कारण ही प्रदेश का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिस कारण कांग्रेस नेताओं (Trilok Jamwal comment on Himachal congress) को आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रहे ही. यह बात भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को आभास हो गया है कि 2022 के आम चुनावों में हिमाचल में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है. इसलिए कांग्रेस पार्टी भाजपा का विकास नहीं दिख रहा है.

Teenager vaccination in Mandi: मंडी में 15 से 18 साल आयु वर्ग के 51 हजार किशोरों को लगेगी कोरोना वैक्सीन

मंडी जिले में 15-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 3 जनवरी से कोविडरोधी टीके लगाने का कार्य शुरू होगा. इस आयु वर्ग के 51 हजार से अधिक बच्चों का कोविडरोधी टीकाकरण किया जायेगा. (DC Mandi Meeting on Teenager Vaccine) यह जानकारी उपाायुक्त अरिंदम चौधरी ने शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी के सभागार में कोविड टीकाकरण को लेकर गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी.

अर्की के लुटरू महादेव मंदिर और गढ़खल स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर को जारी हुआ भोग सर्टिफिकेट

अर्की के लुटरू महादेव मंदिर (Lutru Mahadev temple of Arki) और गढ़खल स्थित बाबा बालक नाथ मंदिर को (Baba Balak Nath temple in Gharkha) भोग सर्टिफिकेट जारी हो गया है. बता दें कि सोलन जिले में अब पांच मंदिर को भोग योजना सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं. हर प्रकार की सुविधा का ऑडिट कर के ही सर्टिफिकेट जारी किया गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने यह जानकारी दी.

Elections in four panchayat of Kullu: कुल्लू की चार पंचायतों में 30 जनवरी को होगा मतदान, आदर्श आचार संहिता लागू

विकास खण्ड आनी की ग्राम पंचायत जाबन व नम्होग तथा विकास खण्ड नग्गर की ग्राम पंचायत कर्जां एवं सोयल में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. वहीं, इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इसके (Elections in four panchayats of Kullu) अनुसार इन पंचायतों में 30 जनवरी 2022 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा.

Shimla Bomb Blast Threat: हिमाचल सरकार को विश्वसनीय सूत्रों से मिला था अलर्ट - सीएम जयराम ठाकुर

नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिज मैदान को बंब से उड़ाने की धमकी का अलर्ट बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से आया था. यह बात मुख्यमंत्री (CM Jairam on Bomb Threat) जयराम ठाकुर ने शनिवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. उन्होंने कहा कि यह अलर्ट देर शाम हमारे पास पहुंचा था. जिसके बाद प्रशासन (Shimla Bomb Blast Threat) से जल्द से जल्द रिज मैदान को खाली करवाया. उन्होंने कहा कि इसके लिए चंडी मंदिर से बम डिफ्यूज स्क्वायड भी बुलाया गया था.

हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा झटका, इन बीजेपी नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस

सोलन में आयोजित कांग्रेस की प्रेसवार्ता के दौरान वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर की अध्यक्षता में पच्छाद के भाजपा नेता प्रदीप कंवर और नेरी कोटली के पूर्व प्रधान पृथ्वीराज ठाकुर ने कांग्रेस का दामन थामा है. भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए प्रदीप कंवर ने (Pradeep Kanwar join Himachal Congress) कहा कि भाजपा की नीतियों से आमजन के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता भी परेशान है.

Paonta Sahib Gurudwara: नए साल के दिन एक लाख लोगों ने पांवटा साहिब गुरुद्वारे में नवाया शीश

गुरु भूमि पांवटा साहिब के एतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में नव वर्ष के अवसर पर शनिवार को लाखों की संख्या में पर्यटक व श्रद्धालु यहां पहुंचे. हिमाचल (Paonta Sahib Gurudwara) के साथ-साथ पड़ीसी राज्य उत्तराखण्ड, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली आदि राज्यों के पर्यटक व श्रद्धालु भी यहां पहुंचे और गुरुद्वारा में शीश नवाया. लोगों ने गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर अपने नए वर्ष का आगाज किया.

Soldier Manoj Kumar Rinta funeral: सैन्य सम्मान के साथ जवान मनोज रिंटा का अंतिम संस्कार, सड़क हादसे में गंवाई थी जान

बाइक हादसे में जान गंवाने वाले उपमंडल संगड़ाह के हरिपुरधार के गांव पंजाह के जवान मनोज कुमार रिंटा (Soldier Manoj Kumar Rinta funeral) का शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. बता दें कि शुक्रवार को हरिपुरधार-रोनहाट मार्ग पर बाइक की प्राइवेट बस से टक्कर में सेना में कार्यरत 25 वर्षीय मनोज कुमार व उन्ही के गांव के 28 वर्षीय मदन गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हरिपुरधार सीएससी से प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया था, मगर नाहन पहुंचने से पहले ही ददाहू के समीप दोनों की मृत्यु हो गई.

Birthday of devta Sahib Chatarkhand: देवता साहिब छतर खंड के जन्म दिवस पर आशीर्वाद लेने पहुंचे हजारों श्रद्धालु

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवता साहिब छतरखंड पंचवीर का जन्म दिवस ब्रांदली में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया. इस दौरान (Devta Chatarkhand Panchveer Birthday) रामपुर बुशहर, रोहड़ू व आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में देवजी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंचे. इसके अलावा मंदिर कमेटी द्वारा सभी के लिए खाने और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था.



