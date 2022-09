जयराम सरकार की आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग, आउटसोर्स कर्मियों को ब्रेकिंग न्यूज मिलने की आस

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार की आज आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी. ये भी संभव है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज आए. ये न्यूज उनके लिए किसी न किसी रूप में पॉलिसी के तौर पर हो सकती है. ये तो तय है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी को कोई खतरा नहीं है.

हिमाचल से 1 करोड़ का सेब लेकर गुजरात का व्यापारी फरार, सोलन में FIR दर्ज

हिमाचल के सोलन से गुजरात के सूरत का व्यापारी 12 आढ़तियों से 1 करोड़ से ज्यादा का सेब लेकर फरार है. पुलिस ने सोलन में आढ़तियों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है. (Gujarat businessman absconding with apples)

हिमाचल में सितंबर में रातें होने लगी ठंडी, जानें देश मे कैसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल में आज भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज बारिश (rain in himachal ) होने की संभावना रहेगी, प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ने लगी है.

Congress Tickets for Himachal Election: कांग्रेस के इन नेताओं के टिकटों पर फंसा पेंच, नहीं बनी सहमति दोबारा होगी चर्चा

विधानसभा चुनाव टिकट आवंटन (Himachal assembly elections 2022) को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मंगलवार को दिल्ली में हुई. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 46 सीटों के टिकटों पर बारी-बारी चर्चा हुई, लेकिन कुछ एक सीटों पर सहमति नहीं बन पाई. पढ़ें पूरी खबर...

पीएम मोदी लेंगे बिलासपुरी धाम का जायका, धुली दाल खाकर रखेंगे हमेशा याद, तैयारियां शुरू

बेशक पीएम मोदी मंडी की सेपु बड़ी का स्वाद न चख पाए हों, लेकिन इस बार बिलासपुरी धाम की धुली दाल जरूर प्रधानमंत्री को खिलाई जाएगी. जिसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं. धुली दाल कैसे बनाई जाती है ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

त्योहारी सीजन में रहें सतर्क: हमीरपुर में पकड़ा 3.50 करोड़ का सोना, 15 दिन से विभागीय रडार पर था कारोबारी

हिमाचल के सुजानपुर में बगैर बिल के साढ़े 3 करोड़ का सोना बरामद किया (Gold Seized In Hamirpur) गया है. आबकारी एवं कराधान विभाग हमीरपुर की तरफ से यह बड़ी बरामदगी की गई है. विभाग ने चुनावी और त्योहारी सीजन में अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

बंजार सीट पर दो भाइयों की जंग तय, चाहे पार्टी का टिकट मिले या ना मिले !

हिमाचल विधानसभा की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है. सियासी दल उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं लेकिन टिकट के चाहवान पहले से खुद को टिकट का दावेदार बता रहे हैं. जिसने चुनावी रण को दिलचस्प बना दिया है. कुल्लू जिले की बंजार सीट पर भी ऐसा ही दिलचस्प मुकाबला हो सकता है. जहां एक ही परिवार के दो बेटे चुनावी जंग में आमने-सामने हो सकते हैं. (Brother vs Brother at Banjar Seat) (Hiteshwar singh vs Aditya vikram singh) (Brother vs brother in himachal election)

HP Electricity Board: जेई और एसडीओ एसोसिएशन के प्रधान बने महेश चौधरी, मुकेश राठी चुने गए महासचिव

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की जेई व एसडीओ डिप्लोमा ई. एसोसिएशन (JE and SDO Association of HPSEBL) के प्रधान महेश चौधरी बने हैं. एसोसिएशन की शिमला में हुई बैठक में राज्य विद्युत निगम के अलग-अलग जोन से जुड़े इंजीनियरों ने भाग लिया.

स्मार्ट सिटी के तहत शिमला में हुआ घटिया गुणवत्ता का काम, जाम की समस्या आज भी वैसी ही: आदर्श सूद

कांग्रेस के पूर्व विधायक आदर्श सूद ने समार्ट सिटी शिमला के तहत हुए कार्यों पर सवालीय निशान उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने जितने भी विकास कार्य शिमला शहर में करवाए (Adarsh Sood target bjp govt) हैं उनमें घटिया गुणवत्ता का कार्य हुआ है और सिर्फ पैसों की बर्बादी की गई है. उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि सरकार द्वारा अपने चहेतों को लाभ दिया जा रहा है.

सिरमौर में लंपी वायरस का कहर जारी, अब तक 800 पशुओं की मौत, 5 हजार सक्रिय मामले

Lumpy virus in Sirmaur: सिरमौर जिले में भी लंपी संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. जिले में अभी तक इस संक्रमण से करीब 800 पशुओं की मौत हो चुकी है. वहीं, हजारों की संख्या में पशु संक्रमित हैं. नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए सिरमौर जिले में कई टीमों का गठन किया गया है, जो सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचती हैं. उन्होंने कहा कि लंपी संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है. पहले जहां प्रतिदिन 500 मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब इनकी संख्या घटकर 300 रह गई है.

ये भी पढ़ें: सुजानपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम धाम का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया लोकार्पण