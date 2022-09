भाजपा के प्रचार वाहनों को रवाना करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, आज रामपुर में होगा कार्यक्रम

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani Himachal tour) आज मंडी ससंदीय क्षेत्र के रामपुर (BJP Program in Rampur) में विशेष बच्चों को सामान वितरित करेंगी और भाजपा के प्रचार वाहन को हरी झंडी (Himachal BJP election campaign vehicles) दिखाएंगे. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी. पढ़ें पूरी खबर...

PM MODI BIRTHDAY: पीएम और काशी के सांसद को पसंद है छोटी काशी की सेपूबड़ी, अटल की तरह मोदी को भी हिमाचल से स्नेह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आपको बताएंगे कि मोदी सिर्फ कहने के (PM Modi Relation With Himachal) लिए ही हिमाचल को अपना दूसरा घर नहीं कहते बल्कि वह मानते भी हैं. पीएम मोदी का हिमाचल से गहरा (PM Narendra Modi attachment to Himachal) लगाव है. आज इस आर्टिकल में आपको बताएंगे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह ये साबित कर दिखाया है कि वह हिमाचल से दिल से जुड़ें हैं. चाहे बात हिमाचली खाने की हो या यहां के संस्कृति की, पीएम मोदी ने हमेशा हिमाचल को एक अलग पहचान दिलाने की कोशिश की है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में आज कहीं हल्की कहीं मध्यम होगी बारिश, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज हल्की (Light rain in Himachal) बारिश हो सकती है. वहीं, मौसम खराब बना रहेगा.

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price Today) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol diesel rate) नहीं हुआ है. 24 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई है.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में ई-रिक्शा के माध्यम से दिया जाएगा स्वच्छता का संदेश

5 अक्टूबर से मनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में रोजाना हजारों लोग पहुंचेंगे. ऐसे में ढालपुर मैदान में स्वच्छता बनी रहे इसके लिए कुल्लू नगर परिषद के द्वारा दो ई-रिक्शा का (E rickshaw in International Kullu Dussehra) प्रावधान किया गया है. ई-रिक्शा ढालपुर मैदान में दुकानों के बाहर पड़े हुए प्लास्टिक व अन्य कचरे को एकत्र करेगा और स्वच्छता का संदेश देगा.

बिलासपुर में रो पड़े पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया (Ramlal Thakur resigns) है. उन्होंने आज बिलासपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए ये ऐलान किया है कि वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं. प्रेस वार्त के दौरान रामलाल ठाकुर भावुक होकर (Ramlal Thakur cried during press conference) रो भी पड़े. पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रामलाल ठाकुर, पार्टी बात कर नाराजगी को करेगी दूर: नरेश चौहान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रामलाल ठाकुर ने भी कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका (Ramlal Thakur resigns) दिया है. वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा रामलाल ठाकुर से बात कर उनकी नाराजगी दूर करने की बात कही जा रही है. कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि रामलाल ठाकुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक के साथ ही दो बार मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रदेश के नेतृत्व के साथ-साथ प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से बात कर उनकी नाराजगी दूर की जाएगी.

हिमाचल में कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले नेता, पार्टी में नेताओं की दशा की ओर रामलाल ठाकुर ने किया इशारा: CM

कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर (cm jairam attacks on Bharat Jodo Yatra) निशाना साधा है. सीएम ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं, अब प्रदेश में कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं. सीएम ने कहा कि बिलासपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने भी अब इस बात की ओर इशारा किया है कि कांग्रेस में अब नेताओं की क्या दशा है.

32 साल से एक ही जगह नौकरी कर रही थी महिला, ट्रांसफर रुकवाने को पहुंची हाईकोर्ट तो लगी 30 हजार कॉस्ट

राज्य सरकार के पशुपालन विभाग (Himachal Animal Husbandry Department) में एक महिला कर्मचारी 32 साल से चंबा में ही नौकरी कर रही थी. कुछ समय पहले उसका तबादला चंबा से शिमला के लिए किया गया. महिला कर्मचारी ने तबादला आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) में याचिका दाखिल की. अदालत में सुनवाई हुई तो महिला की याचिका तीस हजार रुपए की कॉस्ट के साथ खारिज (petition to stop the transfer in hc) कर दी गई. अदालत ने पाया कि प्रार्थी की खुद की ट्रांसफर भी डीओ (डेमी ऑफिशियल) नोट के आधार पर हुई थी. ऐसे में वो इसी बात को आधार मानकर दूसरे की ट्रांसफर को कैसे चुनौती दे सकती है.

पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व पदों पर कट ऑफ डेट गैरकानूनी, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती (Himachal Police Constable Recruitment) में पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व पदों की कट ऑफ डेट को हाईकोर्ट ने गैरकानूनी ठहराते हुए रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने रिजर्व पदों को लेकर सेवानिवृति की 31 अक्टूबर 2019 से 30 दिसंबर 2020 की कट ऑफ डेट को गैरकानूनी करार दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

