आज कुल्लू जिले के प्रवास पर रहेंगे CM Jairam Thakur, जानें शेड्यूल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज जिला कुल्लू के दौरे (CM Jairam Thakur visit Kullu) पर रहेंगे. इस दौरान वह कुल्लू और बंजार विधानसभा क्षेत्र में जनता को करोड़ों की सौगात देंगे. जानें क्या रहेगा सीएम जयराम का शेड्यूल..

आइस स्केटिंग रिंक के विकास का रोडमैप बताए पर्यटन विभाग, हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा

ब्रिटिश हुकूमत के समय स्थापित शिमला आईस स्केटिंग रिंक के विकास को लेकर पर्यटन विभाग के पास क्या रोडमैप है, हाईकोर्ट ने इसे लेकर हलफनामा (High Court seeks roadmap for development) मांगा है. अब मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर (Hearing in Shimla ice skating rink on October 12) को होगी.

हिमाचल में आज हल्की बारिश की संभावना, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम

देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश (India Weather Forecast ) जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश में आज हल्की (Light rain in Himachal) बारिश हो सकती है. वहीं, मौसम खराब बना रहेगा.

हाटी समुदाय ने किया सीएम जयराम ठाकुर का अभिनंदन, मुख्यमंत्री बोले- लंबे संघर्ष के बाद मिली जीत

हाटी समुदाय द्वारा शिमला के पीटरहॉफ में सीएम जयराम ठाकुर के सम्मान में आभार समारोह (Hatti community thanksgiving program) आयोजित किया गया. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने सभी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि राज्य में हर वर्ग और हर क्षेत्र का (Hatti community thanks CM Jairam Thakur) समान विकास सुनिश्चित किया गया है.

Kullu Dussehra 2022: इस बार 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा कुल्लू दशहरा

Kullu Dussehra 2022: अंतरराष्ट्रीय लोकनृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा-2022 के आयोजन से (Kullu Dussehra 2022) सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई. जिसमें यह सूचित किया गया कि इस बार अंतरराष्ट्रीय लोकनृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा 5 से 11 अक्टूबर, 2022 तक आयोजित किया जाएगा.

Himachal Seat Scan: फतेहपुर में राजनीतिक दलों में टिकट के चाहवानों की लंबी कतार, जानिए क्या हैं इस साल चुनावी समीकरण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले हम प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहे हैं. हिमाचल सीट स्कैन (Himachal Seat Scan) में आज हम फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र (fatehpur Assembly Constituency Seat Ground Report ) के बारे में बात करने जा रहे हैं. कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये 8वीं विधानसभा सीट है. आइए जानते हैं, आखिर इस साल यहां क्या चुनावी समीकरण हैं...

Himachal Cabinet Decisions: हिमाचल में SMC टीचर्स को साल में 10 छुट्टियों की मंजूरी

हिमाचल कैबिनेट ने एसएमसी अध्यापकों को साल में 10 छुट्टियों की मंजूरी (Himachal Cabinet Decisions) दे दी है. इसके अलावा एसएमसी के तहत कार्य कर रही महिला अध्यापकों को मैटरनिटी लीव का भी प्रावधान कर दिया गया है.

'भाजपा की B टीम नहीं बल्कि संगठन के अंदर की A टीम है हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस'

Himachal Youth Congress: किन्नौर कांग्रेस में टिकट को लेकर चल रही गुटबाजी (Congress ticket from Kinnaur) जगजाहिर है. बीते कुछ दिनों पहले किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने युवा कांग्रेस को भाजपा की बी टीम करार दिया था. जिस पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी अमरप्रीत लाली ने कहा है कि भाजपा की B टीम नहीं बल्कि हिमाचल युवा कांग्रेस, संगठन के अंदर की A टीम है.

पहाड़ों पर ट्रेकिंग का शौक सैलानियों पर पड़ रहा भारी, बिना अनुमति के ऊंची चोटियों का कर रहे रुख

ट्रेकिंग कर अपने रोमांच का शौक पूरा करने वाले देश-विदेश से पर्यटक हिमाचल (Famous Trekking Routes in Himachal) आते हैं. लेकिन अधूरी जानकारी और लापरवाही के कारण हिमाचल की पहाड़ियों पर ट्रेकिंग का शौक सैलानियों पर भारी पड़ रहा है. हिमाचल के विभिन्न ट्रेकिंग रूट पर पिछले कुछ सालों में कई ट्रेकर्स अपनी जान गवां चुके हैं.

'मैडम आपका नाम सीएम पद के लिए चल रहा है', सुनिए इंदु गोस्वामी ने क्या दिया जवाब

राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने बरोहा में वीरवार को आयोजित भाजपा महिला मोर्चा मंडल हमीरपुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के बाद मीडियाकर्मियों से (Indu Goswami in Hamirpur) रूबरू हो रही थी. इस दौरान उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि धर सूद के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. वहीं, पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि आपका नाम सीएम पद के लिए भी चल रहा है तो इंदु गोस्वामी ने हंसते हुए कहा कि...

ये भी पढ़ें: हाटी समुदाय को प्रतिभा सिंह ने दी बधाई, कहा- सरकार फैसले को जल्द करे लागू, कहीं बन न जाए चुनावी जुमला