हिमाचल पर 65 हजार करोड़ का कर्ज, खजाना खाली, कैसे पूरी होगी राजनीतिक दलों की गारंटी

हिमाचल का खजाना खाली है, लेकिन चुनावी साल में राजनीतिक दल फ्री-फ्री-फ्री की गारंटी दे रहे हैं. प्रदेश पर इस समय 65 हजार करोड़ रुपए का (65 thousand crore debt on Himachal) कर्ज है.कर्ज के बिना हिमाचल की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, ये सभी राजनीतिक दल जानते हैं, परंतु फ्री की घोषणाएं करने से (Himachal Assembly Election 2022) कोई पीछे नहीं हट रहा.

हिमाचल शर्मसार: बच्चियों से दुष्कर्म में हिमाचल का तीसरा नंबर

National Crime Records Bureau Report 2021,की रिपोर्ट हिमाचल को शर्मसार करने वाली है. 6 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कर करने के मामले में हिमाचल तीसरे नंबर पर पहुंच गया. इतना ही नहीं 6 से 12 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने में भी हिमाचल तीसरे (Himachal ranks third in cases of rape) नंबर पर रहा.

जाग होम उतस्व मंडी: फसलें अच्छी होंगी , लेकिन जारी रहेगी प्राकृतिक आपदा

मंडी: बुधवार को जिले की तुंगल घाटी के सेहली स्थित माता बगलामुखी मंदिर में वार्षिक जाग होम का आयोजन किया (Jaag Home Celebrated in Mandi) गया. इस दौरान देवी बगलामुखी ने अपने गूर के माध्यम से भादो महीने में देवताओं और असुरी शक्तियों के बीच चल रहे युद्ध का परिणाम सुनाया. इस वर्ष असुरी शक्तियों की जीत हुई (Demonic powers won in Mandi) है. माता बगलामुखी मंदिर के पुजारी अमरजीत शर्मा ने बताया कि असुरी शक्तियों की जीत से फसलों की अच्छी पैदावार होती है, लेकिन जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

Himachal Assembly Election 2022, शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के बड़े प्रोजेक्ट पूरा करने की तैयारी

Himachal Assembly Election 2022, चुनावों की घोषणा से पहले शिमला स्मार्ट सिटी (Shimla Smart City) मिशन के बड़े प्रोजेक्ट पूरा करने के प्रयास तेज हो गए है. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गुरुवार को इस संबध में बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

हिमाचल में मौसम रहेगा खराब, होगी हल्की बारिश

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, हिमाचल में आज हल्की बारिश के आसार रहेंगे,लेकिन इस दौरान प्रदेश में मौसम खराब रहेगा.

जोइया मामा कहने पर पहले गुस्सा हुए थे सीएम जयराम, अब चुनावी साल में भांजों पर बरस रहा प्यार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले जोइया मामा कहने पर भड़क जाते (JOIYA MAMA PUCHUDA SLOGAN) थे. लेकिन अब सीएम ने इसे अपना चुनावी हथियार बना लिया है. सदन में गुस्से में आकर सीएम जयराम ठाकुर ने यहां तक कह दिया था कि व्हाट इज दिस जोइया मामा, लेकिन अब मुख्यमंत्री का भाजों और भांजियों के प्रति खूब प्रेम उमड़ रहा है. हाल ही में सिरमौर दौरों में सीएम जयराम ठाकुर ने जन सभाओं में कहा था कि मामा ने अपना फर्ज निभाया है और अब भांजों की बारी है. जाहिर है चुनावी साल में राजनेता इस तरह की भावुक अपीलें करते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि सीएम जयराम ठाकुर एक समय जोइया मामा कहे जाने पर नाराज हो गए थे और बाद में उसी को चुनावी हथियार बना लिया है.

कांग्रेस की गारंटी पर सुरेश भारद्वाज का तंज, कहा: क्या प्रतिभा सिंह भी लेंगी 1500 रुपये प्रति महीना

हिमाचल कांग्रेस की तरफ से दी गई दस चुनावी गारंटियों में से एक गारंटी पर मंत्री सुरेश भारद्वाज ने तंज कसा (Suresh Bhardwaj on Himachal congress) है. उन्होंने कहा कि क्या प्रतिभा सिंह भी 1500 रुपये प्रति महीना लेंगी. सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश की जनता को ये बताना चाहिए कि ऐसे वादों के लिए पैसा कहां से आएगा. उन्होंने कांग्रेस पर कर्मचारियों को गुमराह करने के आरोप भी लगाए.

महिलाओं को बस किराए में पचास फीसदी छूट का मामला, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

हिमाचल सरकार द्वारा महिलाओं को बसों किराए में पचास फीसदी छूट के फैसले के खिलाफ (50 percent concession in HRTC Buses) दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया (Reservation for women in HRTC Bus fare) है. याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ में हो रही है. शुक्रवार को न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

Himachal Congress tickets: 1347 नेताओं ने किया टिकट के लिए आवेदन, इस सीट से आई सबसे ज्यादा एप्लीकेशन

हिमाचल कांग्रेस में टिकट आवेदन की आज अंतिम तिथि थी. हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के (Application for Himachal Congress ticket) लिए प्रदेश भर से 1347 आवेदन प्राप्त हुए हैं. सबसे ज्यादा आवेदन शिमला शहर से आवेदन आए हैं. शहर से 40 नेताओं ने टिकट मांगी है. पढ़ें पूरी खबर..

जल्द बिलासपुर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक

बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर (PM Narendra Modi visit to Bilaspur) हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने एम्स बिलासपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि जल्द ही एम्स बिलासपुर में आईपीडी की सुविधा का भी शुभारंभ होगा. इस अवसर पर मुख्य सचिव ने एम्स कैंपस के अंदर हेलीपैड, आइस ब्लॉक सहित सभी विभागों के भवनों का निरीक्षण किया और एम्स प्रबंधन को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

