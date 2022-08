IPS रामेश्वर ठाकुर लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन, नोटिफिकेशन का इंतजार

Himachal Pradesh Public Service Commission को जल्द नया चेयरमैन मिल सकता है. आईजी इंटेलिजेंस नियुक्त आईपीएस रामेश्वर ठाकुर IPS Rameshwar Thakur हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाया जा सकता है.

उतराला होली सड़क निर्माण का रास्ता साफ, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हरी झंडी

Utrala Holi Road, उतराला होली सड़क निर्माण को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही सड़का का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. इस सड़क के निर्माण से न कांगड़ा और जिला चंबा के लोग लाभान्वित होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

हाईकोर्ट का शिमला MC को आदेश, NGT के आदेशों से पहले नियमों के अनुसार निर्णय लें

Himachal High Court ने एनजीटी के आदेशों का बार-बार हवाला देकर नक्शा स्वीकृत न करने पर नगर निगम शिमला को आदेश दिए कि वह प्रार्थियों के आवेदन पर फिर से विचार करे. कोर्ट ने प्रार्थियों के आवेदन पर एनजीटी के आदेशों से पहले के नियमों के अनुसार निर्णय लेने के आदेश दिए हैं. Himachal High Court Orders MC Shimla.

हिमाचल में आज कहीं रेड तो कहीं येलो अलर्ट

India Weather Forecast देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश जारी है. बीते दिनों कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं , हिमाचल प्रदेश में अगले आज और कल यानि 26 अगस्त तक मौसम विभाग ने कहीं बारिश को लेकर रेड तो कहीं येलो अलर्ट जारी किया है.

पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

Petrol Diesel Price Today, महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. Petrol diesel rate

हिमाचल में अब तक 15 हजार टन सेब खरीद चुकी है अडानी एग्री फ्रेश कंपनी, 25 हजार टन का लक्ष्य

अडानी एग्री फ्रेश कंपनी मंगलवार तक 15 हजार टन के करीब सेब की खरीद कर चुकी है. कंपनी इस बार बीते साल के मुकाबले चार रुपये महंगा सेब खरीद रही है. इस सीजन में कंपनी ने 25,000 टन सेब खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो बीते साल से 7,000 टन ज्यादा है. कंपनी 80 से 100 फीसदी रंग वाले एक्स्ट्रा लार्ज सेब को 52 रुपये प्रति किलो जबकि लार्ज, मीडियम और स्मॉल सेब को 76 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीद रही है. हालांकि सेब की कीमतों का रिव्यू हर सप्ताह किया जाता है.

हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक से 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने में सरकार सफल

हिमाचल सरकार वर्ल्ड बैंक से प्रदेश के लिए 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने में सफल ( HP Government got 1600 crores from World Bank) हो गई है. हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यह राशि प्रदेश में पावर सेक्टर (Power Sector in Himachal) ढांचे को मजबूत करने, पावर ग्रिड को अपग्रेड करने के लिए और पावर सेक्टर के विभिन्न घटकों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए खर्च की जाएगी.

पंकज पंडित बोले, वादे करने नहीं गारंटी देने आ रहे मनीष सिसोदिया और भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के 25 अगस्त को प्रस्तावित ऊना दौरे को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रेस वार्ता की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस की तरह चुनाव घोषणा पत्र का खेल नहीं खेलती बल्कि जनता को दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के लिए सीधे तौर पर गारंटी देती है और उन्हें चुनाव जीतने के बाद लागू भी किया जाता है. दिल्ली और पंजाब दोनों राज्य इसका जीता जागता उदाहरण है.

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेसी नेताओं के अलग अलग घोषणा पत्र

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भाजपा ने प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी है. वहीं, बुधवार को जिला मुख्यालय नाहन में मीडिया को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है. सुखराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की करनी और कथनी में भारी अंतर है. इन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस नेता कर रहे अनाप-शनाप घोषणाएं कर रहे हैं.

आनंद शर्मा पहुंचे शिमला, इस्तीफे को बताया सोनिया गांधी और उनके बीच का मामला

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लकेर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. पार्टी को अब बस चुनावी तारीखों के ऐलान का इंतजार है. वहीं, 21 अगस्त को हिमाचल कांग्रेस संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद आनंद शर्मा बुधवार को शिमला पहुंचे हैं. इस दौरान इस्तीफे को लेकर आनंद शर्मा ने कहा कि ये उनके और सोनिया गांधी के बीच का मामला है.

