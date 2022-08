हिमाचल के राजस्व घाटे में बढ़ोतरी पर कैग ने जताई चिंता ,सीएम ने सदन में पेश की रिपोर्ट

कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानि कैग (Comptroller and Auditor General of India) ने हिमाचल में राजस्व घाटे में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है. विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में कैग (CM Jairam presented the CAG report) रिपोर्ट पेश की. कैग ने अपनी रिपोर्ट में (cag report in himachal) तय लक्ष्य से अधिक कर्ज के बकाया के साथ साथ राजस्व घाटे में हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाए हैं.

जयराम कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर, एक क्लिक पर जानें फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए Himachal Cabinet Meeting Decisions. कैबिनेट बैठक में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई जिनमें स्टाफ नर्सों के 152 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने का फैसला लिया गया.

शिमला में निकली तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के तरानों से गूंजा शहर

आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा.जिसके तहत जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. शनिवार को राजधानी शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली (Fire department tiranga yatra in Shimla). इस दौरान कर्मचारियों ने जहां देशभक्ति के नारे लगाए. वहीं, लोगों से भी अपने घरों के बाहर तिरंगा लगाने का आह्वान (tiranga yatra in Shimla) किया. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रभावना को जागृत करने के लिए तिरंगा यात्रा वह हर साल निकालते (indian independence day) हैं. बता दें कि इस साल आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में यह तिरंगा यात्रा निकाली (har ghar tiranga campaign in himachal) जा रही है.

हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट, 19 तक मौसम रहेगा खराब

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई (Monsoon in india) है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) की बारिश अभी भी जारी है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई. जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं. हालांकि इस बार मानसून पिछले साल के मुकाबले देरी से आया था. ऐसे में इस बार मानसून देरी से ही जाएगा. मौसम विभाग ने आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है.

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

Petrol Diesel Price Today 14 August 2022: महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today) नहीं हुआ है. बता दें कि 24 मई से देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 124 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है, जो महीने में सबसे उच्च स्तर है.

20 साल से अपने घर हिमाचल नहीं आए हैं लेखक सलमान रुश्दी, जर्जर हालत में है उनका पुश्तैनी घर

Salman Rushdie House In Solan, लेखक सलमान रुश्दी 2002 से लेकर अपने पुश्तैनी घर सोलन नहीं आए हैं. रुशदी आखिरी बार वर्ष 2002 में यहां आए थे. उनके इस घर की केयर मंडी के रहने वाले गोविंद व उनका परिवार करते हैं. लेखक सलमान रुश्दी ने 2,934 स्क्वायर यार्ड में बने अनीस विला को पांच साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ कर वर्ष 1997 वापस हासिल किया था, लेकिन आज ये भवन जर्जर हालत में है.

ऊना में स्वां नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत, दोस्तों ने बताई पूरी घटना

Two boys drown in Swan river in Una, ऊना जिले में एक बार फिर दर्दनाक हादसा पेश आया है. उपमंडल हरोली के गांव लोअर बढेड़ा में स्वां नदी में नहाने उतरे दो युवक मौत का ग्रास बन गए. यह दोनों युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ स्वां नदी में नहाने आए थे, जिसमें से दो युवक तो पहले ही नदी में से बाहर निकल गए थे. लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. हादसे का शिकार हुए दोनों युवकों ने अपने साथियों को कुछ देर और नहाने की बात कही जिसके बाद यह दोनों स्वां नदी में समा गए. मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रवासियों ने नदी में दोनों युवकों की तलाश शुरू की और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। प्रवासियों ने कड़ी मशक्क्त के बाद दोनों युवकों के शवों को नदी में से निकाल लिया.

सीएम जयराम बोले, New pension scheme के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, बीजेपी कर्मचारियों से बात करने को हमेशा तैयार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस CM Jairam on New pension scheme की सरकार के दौरान ही एनपीएस लागू किया गया. उसके बाद 2012 में फिर इनकी सरकार बनी तब ओपीएस को क्यों लागू नहीं किया गया. अब 20 साल बाद कांग्रेस इसमें चुनावी फायदा देखकर मुद्दा बना रही है.

बाबा भलकू की स्मृति पर साहित्य यात्रा का आयोजन, कालका शिमला रेल में लेखकों ने किया कविता पाठ

Baba Bhalku Sahitya Yatra, हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच द्वारा बाबा भलकू के योगदान को याद करते हुए साहित्य यात्रा और संवाद का आयोजन किया जा रहा है. 13 अगस्त को यह यात्रा शिमला रेलवे स्टेशन से सुबह 10:40 बजे शुरू की गई और बड़ोग में 1:40 बजे पहुंची. वहीं, इस यात्रा में 40 लेखक भाग ले रहे हैं. इस बार यह संगोष्ठी दो दिनों की होगी.

तिरंगा फहराते समय फ्लैग कोड का पालन अनिवार्य, जानें संशोधित नियम

जिला हमीपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा सभी बच्चों और लोगों को राष्ट्रीय झंडे को फहराने से संबधित नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. साथ ही घर पर तिरंगा फहराते समय फ्लैग कोड का पालन करने के सख्त निर्देश दिए है. Har Ghar Tiranga Campaign in Hamirpur पढ़ें पूरी खबर...