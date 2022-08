जयराम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज 11 बजे चर्चा होगी

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से (Himachal Vidhan Sabha Monsoon Session) अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है. विपक्ष ने नियम 278 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया. जयराम सरकार के आखिरी सत्र में दिए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा स्पीकर ने मंजूर कर लिया है. अब अविश्वास प्रस्ताव पर आज सुबह 11 बजे से 4 घंटे की चर्चा होगी.

Raksha Bandhan 2022: आज HRTC बसों में महिलाओं का नहीं लगेगा टिकट

रक्षा बंधन पर (Raksha bandhan 2022)आज यानि 11 अगस्त को हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन (Himachal Road Transport) की बसों में यात्रा मुफ्त में करने की सुविधा रहेगी. वहीं, रक्षा बंधन पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी (CM Jairam congratulated on Raksha bandhan) है.

जयराम सरकार ने निजी हाथों में दिए HPTDC के 8 होटल

शिमला: प्रदेश की जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम (Himachal Pradesh Tourism Corporation) ने आठ होटलों, कैफे व रेस्तराओं को आउटसोर्स पर दे दिया (Hotels of HPTDC) हैं. पिछले तीन सालों में सरकार ने टूरिज्म की इस प्रॉपर्टी को लीज पर दिया है. टूरिज्म महकमा खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संभाल (Himachal Tourism Department ) रहे हैं. आउटसोर्स पर दी गई प्रॉपर्टी में कुल्लू के कटरांई में एंग्‍लर बंग्लों को अप्रैल 2021 से अप्रैल 2031 तक दो लाख 70 हजार प्रति साल के पट्टे पर दिया है व हर तीन साल की अवधि में इस पट्टे राशि में बीस फीसद की बढ़ोतरी की जाएगी.

टीजीटी से लेक्चरर की प्रमोशन में देरी पर हाई कोर्ट की सख्ती, 22 को अदालत में तलब किए शिक्षा सचिव

शिमला: हिमाचल प्रदेश में टीजीटी से लेक्चरर के पद पर प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी की प्रक्रिया में देरी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है. इस संदर्भ में अदालत में दाखिल अवमानना याचिका में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा सचिव को खुद अदालत में हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं. रविंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने अवमानना याचिका दाखिल की थी.

पंचायती राज चुनाव: 220 में से 139 निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित, 8 स्थानों पर कोई नामांकन नहीं

शिमला: पंचायती राज संस्थाओं के उप निर्वाचन (Himachal Panchayati Raj By Election) में प्रदेश के 220 खाली पदों में से 139 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी निर्वाचित हुए है. जबकि 8 स्थानों पर कोई भी नामांकन नहीं हुआ. केवल 73 पदों पर चुनाव हुआ. इस उप-निर्वाचन के लिए कुल 310 मतदान दल नियुक्त किए गये थे. उप निर्वाचन के लिए कुल 82,370 मतदाता थे. जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया. सर्वाधिक मतदान जिला किन्नौर में 81 प्रतिशत रहा.

Covid Update Himachal हिमाचल में कोरोना के 526 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 4,002

शिमला: हिमाचल में कोरोना पॉजिटिविटी रेट (corona positivity rate in himachal) 11.18 फीसदी पहुंच गया है. हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 526 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 861 मरीज स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है. इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 4,161 लोगों की मौत हो चुकी है. आज सोलन जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है.

Himachal Seat Scan: किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने, जानिए इस साल जनता किस पर होगी मेहरबान

किन्नौर: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) को लेकर प्रदेश के दोनों अहम पार्टी भाजपा और कांग्रेस कोई मौका गंवाना नहीं चाहती है. यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार का दौर शुरू कर दिया है. लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किस विधानसभा क्षेत्र में जनता किस प्रत्याशी या दल से खुश है और किससे खफा है. हिमाचल सीट स्कैन (himachal seat scan) में आज हम 68वीं विधानसभा क्षेत्र यानी किन्नौर विधानसभा क्षेत्र (Kinnaur Assembly seat Ground Report) की बात करने जा रहे हैं.

ज्वाली के अधीन बग्गा पंचायत में तेंदुए ने महिला पर किया हमला, मौत

धर्मशाला/कांगड़ा: पुलिस थाना ज्वाली के अधीन पंचायत बग्गा में तेंदुए ने महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. मृतका की पहचान अयोध्या बीबी (60) पत्नी फंगो दीन निवासी बग्गा के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार अयोध्या बीबी मंगलवार रात को अपने घर के बरामदे में सोई हुई थी, जबकि उसका पति फंगो दीन कमरे व बेटा घर के पास ही मक्की की फसल की रखवाली के लिए सोए हुए थे. करीब 11 बजे तेंदुए ने बाहर सोई महिला अयोध्या बीबी पर हमला कर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वाले जाग गए व परिजनों की आवाज सुनकर तेंदुआ भाग गया.

Raksha Bandhan 2022: एक क्लिक पर जानें कब बांध सकती हैं बहनें अपने भाइयों को राखी

कुल्लू: हिंदू पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का (Raksha Bandhan 2022) त्योहार मनाया जाता है. पूरा साल बहनों को इस त्योहार का इंतजार रहता है. लेकिन अब की बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा और भद्रा होने के चलते लोगों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाए. ऐसे में 11 अगस्त को भद्रा होने के चलते इसे 12 अगस्त सुबह मनाने का भी ज्योतिषियों के द्वारा विचार किया गया है.

जाति के नाम पर गांवों की पहचान प्रासंगिक नहीं, इन्हें तुरंत हटाने की जरूरत: वीरेंद्र कश्यप

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में जाति के नाम पर कई गांव के नाम रखे गए (Name of villages on cast in Himachal) हैं, तो वहीं अब इन गांवों के नाम को बदलने पर भी विचार किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा इस बारे प्रदेश सरकार को भी अवगत करवाया गया है और मांग रखी गई है कि जाति के नाम पर गांव की पहचान नहीं होनी चाहिए और इन नामों को तुरंत हटाया जाए.

