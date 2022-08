मुकेश अग्निहोत्री का सोशल मीडिया पर ऐलान, 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने देंगे 1500 रुपए

हिमाचल प्रदेश में चुनावी साल में जनता को लुभाने में कांग्रेस जुट गई है. कांग्रेस लोगों की राय के बाद चुनावी मेनिफेस्टो को अंतिम रूप देगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने 18 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान सोशल मीडिया पर (Mukesh Agnihotri posted on social media) पोस्ट डालकर कर दिया. हालांकि,कांग्रेस के अन्य नेताओं ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन प्रदेश की सियासत में इसको लेकर हलचल मच गई है.

Weather Update of Himachal: हिमाचल में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, कहीं ज्यादा कहीं कम होगी बारिश

देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल गई है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून (Monsoon in india) अपनी दस्कत दे चुका है. बीते दिनों भी कई राज्यों में जमकर बारिश हुई, जबकि आज भी कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल की (Himachal Weather Update) बात की जाए तो प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा.कहीं ज्यादा कहीं कम बारिश होगी.

Dehra Rape Case: 20 वर्षीय युवती से रेप मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार

कांगड़ा के देहरा में 20 वर्षीय युवती से गैंगरेप मामले (Dehra rape case) में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अब कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है. ये युवक देहरा, परागपुर और रक्कड़ के बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू की जांच कर रही है. वहीं, युवती का बयान भी दर्ज किया जा चुका है. पढ़ें पूरी खबर..

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 965 नए मामले आए सामने, 24 घंटों में 4 लोगों की मौत

हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 15 फीसदी से अधिक (corona positivity rate in himachal) है. आज हिमाचल में कोरोना के 965 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3 लाख दो हजार 179 लोग संक्रमित हो चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Dead body found in Una: तालाब में मिली 23 साल के युवक की लाश, 2 दिन से था लापता

ऊना के आईएसबीटी के समीप टक्का रोड पर शहर के प्राचीन ऐतिहासिक तालाब में 23 साल के युवक की लाश मिली है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेजा है. वहीं, घटना के संबंध में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है. मृतक की पहचान 23 साल (Dead body found in Una) के अमरजीत के रूप में की. बताया जा रहा है कि 23 साल का अमरजीत 2 दिन पहले से ही लापता था.

Road Accident in Ghumarwin: घुमारवीं में टिप्पर और बस में जोरदार भिड़ंत, 16 लोग घायल

घुमारवीं के नस्वाल में आज दोपहर एचआरटीसी बस और टिप्पर में जोरदार भिड़ंत हो (Bus and truck accident in ghumarwin) गई. इस हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को घुमारवीं अस्पताल ले जाया गया है. इनमें से 12 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 3 लोगों को गंभीर हालत के चलते हमीरपुर अस्पताल व एक को शिमला रेफर किया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर (HRTC Bus and truck accident) रही है. पढ़ें पूरी खबर..

Russia Ukraine Couple Marriage: दुश्मन देशों के लव बर्ड हुए एक, हिमाचल के धर्मशाला में हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रूस (Russia Ukraine Couple Marriage) के युवक सिरगी नोविका और यूक्रेन की युवती एलोना ब्रामोका ने सनातन धर्म के तहत हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी की. दूल्हा बैंड बाजे के साथ बरात लेकर आया. दुल्हन पक्ष की ओर से हिंदू रीति रिवाज से वेद सजाई गई थी. कन्यादान और सात फेरे हुए. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Cabinet Meeting Decisions: एक क्लिक में पढ़ें हिमाचल मंत्रिमंडल के सभी फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की (Himachal Cabinet Meeting Decisions) अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध के (Jairam Thakur Cabinet Meeting Decisions) आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई. आगे पढे़ं सभी फैसले...

Ticket Formula in BJP: विधानसभा चुनावों 70 प्लस फॉर्मूला लगने पर इन दिग्गजों के टिकट पर चल सकती है कैंची

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन मिशन रिपीट में कहीं कोई कमी न रह जाए इसके लिए भाजपा लगातार रणनीति तैयार कर रही है. लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा 70 साल अधिक उम्र के नेताओं को टिकट नहीं देगी. हालांकि एक-दो अपवादों में ही इस नियम से छूट मिलेगी. ऐसे में हिमाचल विधानसबा चुनाव से पहले प्रदेश में कई नेताओं के टिकट पर संकट मंडराने लगा है. संभावना जताई जा रही है कि कुछ कैबिनेट मंत्री के साथ कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में 7.98 ग्राम चिट्टे के साथ तीन युवक गिरफ्तार, 43 हजार कैश भी बरामद

कुल्लू पुलिस ने शास्त्री नगर में तीन युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार (Youths arrested with Chitta in Kullu) किया है. पुलिस ने तीनों के कब्जे से 7.98 ग्राम चिट्टे के साथ-साथ (Police caught chitta in kullu) 43 हजार कैश भी बरामद किया है. तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जल्द तीनों को अदालत में पेश किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...