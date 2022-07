KANGRA: दुष्कर्म के दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

दुष्कर्म करने के दो दोषियों को कांगड़ा कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई (Rape convicts Sentenced to imprisonment in Kangra) है. दुष्कर्म के दोषियों ने बैल ढूंढने गई नाबालिग से खेतों में रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था. ये मामला 2015 का है. अब कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर...

रोजगार संघर्ष यात्रा के लिए विक्रमादित्य सिंह ने मांगा समर्थन, कहा: सरकार बनते ही युवाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election 2022) नजदीक आता देख कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने की कवायद शुरू हो गई है. इसके लिए कांग्रेस रोजगार संघर्ष यात्रा शुरू की है. जिसका आगाज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने 27 जुलाई को कांगड़ा के नगरोटा से किया था. अब विधायक विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं से इस रैली के लिए समर्थन मांगा है. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला: बेकार हो चुके फूलों से बनाई थी अगरबत्तियां, रविंद्र पराशर को मिला प्रथम उद्यमिता पुरस्कार

शिमला में आयोजित समारोह में उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से अब युवा सफल उद्यमी बन रहे हैं. समारोह के दौरान युवाओं की उद्यम से जुड़ी नवीन सोच सामने आई है. बेकार फूलों से अगरबतियां बनाने वाले युवान वेंडर्स के संचालक रविंद्र पराशर को वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम पुरस्कार के (Ravinder Parashar gets first Entrepreneurship Award) रूप में एक लाख रुपये की राशि प्रदान की गई.

'हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में 4,01,537 पंजीकृत लाभार्थी, अब तक 327 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान'

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने (Industries Minister Bikram Singh) हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (HP Building and Other Construction Workers Welfare Board) द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बोर्ड के पास 4,01,537 पंजीकृत लाभार्थी हैं, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है. उद्योग मंत्री ने कहा कि पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के विवाह के लिए बोर्ड द्वारा 51 हजार रुपये और विवाहित लाभार्थी के दो बच्चों के विवाह के लिए 51-51 हजार की सहायता राशि प्रदान की जाती है.

करसोग: खड्ड में आए तेज बहाव में बहे 5 स्कूली छात्र, महिला ने अपनी जान पर खेलकर बचाई सभी की जिंदगी

शनिवार को करसोग से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर शंकर देहरा के दरली नामक स्थान के समीप स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे 5 छात्र खड्ड में आए पानी के तेज बहाव की चपेट (5 school students drowned in Karsog) में आ गए. गनीमत ये रही कि उसी समय चंपा देवी अपने दो बच्चों को लेने आ रही थी. जैसे ही चंपा देवी ने खड्ड के पानी का तेज बहाव शेड की तरफ आते हुए देखा उसने जान की परवाह किए बगैर छात्रों को पानी के तेज बहाव के साथ बहने से बचा लिया. इस दौरान सभी को चोटें आई है.

चार साल में एनडीपीएस के 5855 मामले दर्ज, 7938 को किया गिरफ्तार: सीएम जयराम ठाकुर

चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित सम्मेलन (conference on Drug Trafficking and National security in Chandigarh ) आयोजित हुआ. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पिछले चार साल में एनडीपीएस के तहत 5855 मामले दर्ज किए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में टोल फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नम्बर 1908 आरंभ की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

उद्योग मंत्री के करीबी मुकेश कुमार ने थामा कांग्रेस का दामन, कांग्रेस कार्यालय शिमला में ली सदस्यता

भाजपा के सदस्य और वर्तमान में आरटीए के सदस्य रहे, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर के करीबी जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के मुकेश कुमार ने प्रदेश कांग्रेस (Mukesh Kumar joined Himachal Congress) की विधिवत रूप से सदस्यता ग्रहण कर ली. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता भाजपा छोड़ कर कांग्रेस का दामन थामेंगे.

बिजली महोत्सव: पीएम मोदी ने सिराज में लाभार्थी से किया संवाद, मंडी की सेपू बड़ी के स्वाद को भी किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली महोत्सव में वर्चुअली जुड़ कर नई योजनाओं की शुरूआत और आधारशिला रखी. मंडी जिले के सिराज विधानसभा के थुनाग में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे. इस दौरान कार्यक्रम की शुरूआत हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लाभार्थियों के साथ संवाद से की गई. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट: जन्म प्रमाण पत्र में थी झूठी जानकारी, सेवा अवधि बढ़ाने की गुहार को लेकर दाखिल याचिका एचसी में खारिज

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी झूठी जानकारी देकर सेवा अवधि बढ़ाने की गुहार लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है. पढ़ें पूरा मामला...

अपने ही नेताओं का मान-आदर नहीं करते कांग्रेसी, केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए लेते हैं उनका नाम: शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला द्वारा स्वर्गीय जीएस बाली के जन्मदिन पर की गई टिप्पणी पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कांग्रेस का कल्चर है कि केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए पूर्व नेताओं का नाम इस्तेमाल करो.