सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले 'गुड सेमेरिटन' को इनाम देगी राज्य सरकार

हिमाचल में सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले नेक इंसान (Good samaritan scheme) को राज्य सरकार अब इनाम भी देगी. शनिवार को परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक (Road safety council meeting) के बाद प्रेस कांफ्रेंस में ये घोषणा की. पढ़ें पूरी खबर...

16 सितंबर से होगा एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज, एशियाई देशों की 25 टीमें लेंगी भाग

हिमाचल के कुल्लू जिले में पहली बार एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप (Asian Rafting Championship) का आयोजन होने जा रहा है. 16 सितंबर से 25 सितंबर तक ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

आउटसोर्स कर्मियों के लिए जल्द आ सकती है स्थाई नीति, कैबिनेट सब कमेटी ने तैयार की सिफारिशें

हिमाचल सरकार द्वारा गठित तीन कैबिनेट सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक (cabinet sub committee meeting) शनिवार को सचिवालय में जल शक्ति एवं बागवानी मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस दौरान आउटसोर्स को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी ने आने वाली कैबिनेट बैठक में पॉलिसी (permanent policy for outsourced employees in Himachal) रखने का निर्णय लिया है.

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग को लेकर कोई रिस्क नहीं लेगी भाजपा, विधायकों को दी खास ट्रेनिंग

राष्ट्रपति चुनाव 2022 (Presidential Election 2022) के लिए सोमवार, 18 जुलाई को मतदान होना है. चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वहीं, अनुभव की कमी के कारण अथवा हड़बड़ी में विधायक वोट खराब न कर बैठें इसको लेकर प्रदेश में भाजपा बेहद सजग है. विधायकों इस बारे में बार-बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को भी विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए खास ट्रेनिंग दी गई.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 428 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में एक व्यक्ति की गई जान

देश के साथ-साथ हिमाचल में कोरोना (Covid Update Himachal) ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश में रोजाना कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा (corona cases increase in himachal) है. चिंता की बात यह है कि आज हिमाचल में कोरोना के 428 नए मामले सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है.

Suicide Case in Solan: सोलन में किराए के कमरे में रह रही झारखंड की महिला ने की आत्महत्या

सोलन में फॉरेस्ट रोड पर एक झारखंड निवासी महिला द्वारा कथित आत्महत्या का मामला सामने आया है. महिला का पति मजदूरी करता है और महिला घर का काम किया करती थी. वहीं, एएसपी सोलन अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली है कि फॉरेस्ट रोड पर एक किराए के कमरे में रह रही महिला ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

एसीएस रहते भी एक विभाग से हटाए गए थे रामसुभग सिंह, सरकार की जानकारी के बिना कर दिया था ऐसा काम

हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव रामसुभग सिंह (Former Himachal Chief Secretary Ramsubhag Singh) एक साल से भी कम समय तक सीएस रहे. इस दौरान भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा. पीएमओ तक उनकी शिकायत हुई. यह पहला मौका नहीं है जब रामसुभग सिंह को उनके पद से हटाया गया है. इससे पहले एसीएस रहते भी एक विभाग से उन्हें हटाया गया था. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (Global Investors Meet in Himachal) के लिए खास तौर पर राइजिंग हिमाचल नाम से ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया था. ये पोर्टल पर्यटन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आदि के लिए था. इस पोर्टल पर रामसुभग सिंह ने एक विवादित डॉक्यूमेंट अपलोड किया था.

Charas Recovered in Karsog: करसोग में नाके के दौरान 1.26 KG चरस बरामद, पुलिस हिरासत में आरोपी

मंडी जिले में पुलिस की ओर से नशा तस्करों के खिलाफ छेड़ा गया अभियान (Charas smuggler arrested in karsog) लगातार जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को करसोग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 1.26 किलोग्राम चरस के साथ 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है.

रात के समय अभी भी कर रहे हैं किन्नर कैलाश की यात्रा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई: SDM कल्पा

किन्नौर प्रशासन द्वारा 25 जुलाई तक किन्नर कैलाश की यात्रा करने से सख्त मनाही की है और पर्यटकों को भी इस स्थान पर ट्रेकिंग के लिए पूर्ण तरह से प्रतिबंध किया गया है, लेकिन प्रशासन के आदेशों की कुछ लोगों द्वारा अभी भी अवहेलना की जा रही है और रात के समय लोग गुपचुप तरीके से जान जोखिम में डालकर इस यात्रा को कर रहे हैं. इस संदर्भ में एसडीएम कल्पा शशांक गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि किन्नौर जिले के पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा को प्रशासन ने मौसम के गड़बड़ी के चलते अस्थाई तौर पर स्थगित किया है. ऐसे में कोई यात्री प्रशासन के बिना अनुमति और नियमों की अवहेलना कर यात्रा करता है तो उक्त यात्रियों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

MLA Vikramaditya Singh apologizes: बीजेपी नेत्री वाले विवादित बयान पर MLA विक्रमादित्य सिंह ने मांगी माफी

कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने रोहड़ू में दिए विवादित बयान पर माफी मांग ली है. विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा (MLA Vikramaditya Singh apologizes) कि वे महिलाओं का बहुत मान सम्मान करते है ओर ये हमारे संस्कार हैं जहां तक बयान की बात है तो मैंने ये कहा था कि भाजपा का नेता इस इलाके का है उनकी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत है. इसमें कोई दो राय नहीं है. आपस में मिलीभगत के चलते सरकारी धन जो योजना में लगना चाहिए था वह नहीं लग रहा है और दुर्भाग्य से वहां पर भाजपा नेता एक महिला है.