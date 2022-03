श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर: जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मंगलवार देर रात आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर हो गए (Two terrorists killed in encounter in Srinagar). पुलिस ने कहा कि उन्हें श्रीनगर के रैनावाड़ी में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक गुप्त सूचना मिली. इसके बाद इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू चलाया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स को 61 रन से हराया: पुणे: नये खिलाड़ियों से सजी आत्मविश्वास से ओतप्रोत राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad ) को 61 रन से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सत्र में अपने अभियान की शानदार शुरूआत की. राजस्थान ने खेल के हर विभाग में सनराइजर्स को बौना साबित किया. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लगातार 8वीं बार आज Petrol और Diesel की कीमतों में बढ़ोतरी, जानिए क्या है नई कीमतें: देश में पिछले 9 दिनों में आज 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये गये हैं. लोगों को अब यह डर सताने लगा है कि यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा. ईंधन की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही है. आज बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गयी. अब दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 101.01 रुपये प्रति लीटर हो गयी और डीजल 92.27 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड को 300 करोड़ का करंट, बिल न चुकाने पर बोर्ड अब काटेगा कनेक्शन: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड 2 हजार करोड़ (Himachal Pradesh Electricity Board) रुपए से अधिक के घाटे में चल रहा है. जले पर नमक यह है कि सरकारी विभागों सहित आम उपभोक्ता समय पर बिजली बिल नहीं चुका रहे हैं. इस समय हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड का विभिन्न विभागों और उपभोक्ताओं पर 300 करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया है. बोर्ड यह देनदारी वसूल करने के लिए अब सख्ती करेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल के हक पर कुंडली मारकर बैठे हैं पंजाब-हरियाणा, एक दशक से नहीं अदा कर रहे करोड़ों की देनदारी: हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार बदल चुकी है. कांग्रेस और अकाली भाजपा गठजोड़ को लंबे अर्से से बारी-बारी सत्ता में देखने के बाद पंजाब में बदलाव हुआ है. अब आम आदमी पार्टी सत्ता में है. इससे पूर्व पंजाब में बेशक भाजपा की सहयोगी पार्टी अकाली दल शासन में रहा हो, लेकिन हिमाचल को पंजाब पुनर्गठन के बाद अपना हक नहीं मिला है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली और पंजाब में बाय डिफॉल्ट आई आम आदमी पार्टी, हिमाचल में नहीं है कोई असर: रामलाल मारकंडा: मंत्री रामलाल मारकंडा (Ramlal Markanda on Aam aadmi party) ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बाय डिफॉल्ट आई है. हिमाचल में इसका कोई असर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है और यहां स्वाभिमानी लोग रहते हैं. अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल में गरीबी इतनी अधिक नहीं है. लोग अपने खेतों में कमा कर खाते हैं. इसलिए आम आदमी पार्टी का एजेंडा यहां काम नहीं आएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

SHIMLA: अब घर-घर आएंगे फोन, पूछा जाएगा आपके वार्ड में सफाई हुई है या नहीं: राजधानी शिमला में हीलिंग हिमालय संस्था लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक करने के साथ ही घरों से कूड़ा उठा या नहीं इसके बारे में भी जानकारी लेगी. कंपनी ने ट्रायल के आधार पर लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया है और कॉल सेंटर में तैनात कर्मचारी हर वार्ड के लोगों को फोन कर सफाई के बारे में पूछ रहे हैं. लोगों को बताया जाएगा कि सफाई न होने की स्थिति में वे स्वच्छता ऐप पर शिकायत कर सकते हैं. इस ऐप पर शिकायत करते ही 24 घंटे में सफाई कर दी जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर...

Rolling Barrier Guardrail System: नाहन-कुमारहट्टी NH-907A की इस खासियत से गडकरी खुश, Tweet करके कही ये बड़ी बात

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के तहत नाहन-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे-907ए पर स्थापित हुआ रोलिंग बैरियर गॉर्डेल सिस्टम रोल मॉडल बनकर उभरा है. लिहाजा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस रोलिंग बैरियर गॉर्डेल सिस्टम (Rolling Barrier Guardrail System) पर खुशी व्यक्त की है. दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने नाहन-कुमारहट्टी पर स्थापित किए गए रोलिंग बैरियर गॉर्डेल सिस्टम को वीडियो सहित अपलोड कर इस पर प्रसन्नता जाहिर की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली में हरदीप पुरी से मिले सुरेश भारद्वाज, स्मार्ट सिटी मिशन को सितंबर तक बढ़ाने की गुजारिश: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात (Suresh Bhardwaj meets Union Minister Hardeep Puri) की. इस दौरान उन्होंने आग्रह किया कि स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि को इस साल के 30 सितंबर तक बढ़ाया जाए. सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि मार्च, 2022 तक प्रदेश सरकार सभी कार्य अवार्ड कर देगी और एफसीए के अन्तर्गत मंजूरी प्राप्त करने वाली कुछ परियोजनाओं के कारण इनमें विलम्ब हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सिरमौर: इस साल स्ट्रॉबेरी उत्पादन में बागवानों का बढ़ा रूझान, लेकिन कुछ किसानों को नुकसान, जानें वजह: सिरमौर जिले का पांवटा साहिब क्षेत्र स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए जाना जाता है. हालांकि इस बार बारिश अधिक होने से कुछ किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन जिला उद्यान विभाग को फिर भी अच्छी आमदनी की उम्मीद है, क्योंकि इस बार काफी संख्या में किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती की है. दरअसल जिले में उद्यान विभाग की मानें तो पिछले साल करीब 150 बागवानों ने ही स्ट्रॉबेरी की खेती की थी, जिससे करीब डेढ़ करोड़ की आमदनी किसानों व बागवानों को हुई थी. मगर इस बार उक्त खेती की तरफ किसानों का रूझान काफी अधिक बढ़ा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...