IPL 2022, GT vs LSG: गुजरात टाइटंस की धमाकेदार जीत , लखनऊ को मिली पहली हार

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 15वें सीजन का चौथा मुकाबला आज गुजरात टाइटंस (GT) और लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) के बीच खेला गया. लखनऊ सुपर जांयट (LSG) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच आज पहला मैच हुआ. आखिरी ओवर तक पहुंचे इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से जीत लिया. लखनऊ ने गुजरात को 159 का टारगेट दिया था, जिसे गुजरात ने 2 गेंदें बाकी रहते हुए हासिल कर लिया. यहां पढ़ें पूरी खबर

Yogi Govt 2.0: मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, केशव मौर्य को ग्राम्य विकास, ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल (Uttar Pradesh Cabinet) में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा (allocation of portfolios of ministers) कर दिया कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) को ग्राम्य विकास विभाग, बृजेश पाठक (Brijesh Pathak) को स्वास्थ्य विभाग व कैबिनेट मंत्री एके शर्मा को नगर विकास विभाग दिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

जंग के बीच आमने-सामने वार्ता करेंगे यूक्रेन और रूस, NATO ने 6 विमान किए तैनात

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 33 दिन पूरे हो चुके हैं. आज जंग का 34वां दिन है. रूस और यूक्रेन के वार्ताकार आज से इस्तांबुल में शुरू हो रही दो दिवसीय आमने-सामने की बातचीत में हिस्सा लेंगे. दूसरी तरफ नाटो को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अमेरिका ने नौसेना के छह विमान तैनात कर दिए हैं. बता दें कि, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी.

हिमाचल में माननीयों का वेतन-भत्ता 2.10 लाख रुपये मासिक, ऐसे बढ़ती है पूर्व विधायकों की पेंशन

हिमाचल में इस समय एक विधायक को वेतन और भत्ते (Salary and allowance of honorables in himachal) मिलाकर 2 लाख 10 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है. वहीं, पूर्व विधायक को 36 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलती है. इसमें महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं जोड़ दी जाएं तो पूर्व विधायक करीब-करीब एक लाख रुपया मासिक पेंशन का हकदार बन जाता है. पूर्व विधायकों की पेंशन उनके विधायक रहने की अवधि के अनुरूप बढ़ती है. यहां पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल प्रदेश में माननीयों के वेतन पर टैक्स भरने के मामले में हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस

हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है. यशपाल राणा की तरफ से दाखिल याचिका में हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है कि विधायकों व मंत्रियों आदि के वेतन पर राज्य सरकार का टैक्स भरना असंवैधानिक है. इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

SFJ की धमकी के बीच रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा निकालेंगे विक्रमादित्य सिंह, सभी संगठनों से की ये अपील

एसएफजे के (Sikh For Justice) अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से भेजे जा रहे धमकी भरे संदेशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया है कि मंगलवार यानी 29 अप्रैल को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा (Tiranga Yatra IN Ridge Maidan Shimla) निकाली जाएगी. विक्रमादित्य ने स्पष्ट किया है कि यह यात्रा किसी दल की नहीं है इसलिए इस यात्रा में कोई भी हिस्सा लेकर धमकी भरे मैसेज भेजने वालों को कड़ा जवाब दे सकता है. यहां पढ़ें पूरी खबर

Petrol Diesel Price: तेल की कीमतों में लगी आग, आज फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. आज पेट्रोल 80 पैसा और डीजल 70 पैसा महंगा हो गया है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज पेट्रोल के रेट 115.04 रुपये, जबकि डीजल की कीमत 99.25 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100.21 रुपये और डीजल की कीमत 91.47 रुपये प्रति लीटर हो गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर

गर्मी से तपने लगा हिमाचल: ऊना रहा सबसे गर्म, लू को लेकर अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर (Heat rises in Himachal)दिया है. मैदानी क्षेत्रों में लू चलना शुरू हो (Heat wave alert in Himachal)गई है.बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले के कई क्षेत्रों में लू चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.लोगों का दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया. ऊना सोमवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा. यहां काअधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि शिमला में तापमान 24.7 रहा. यहां पढ़ें पूरी खबर

अब CM जयराम को है आराम करने की जरूरत, आने वाला है कांग्रेस का समय: मुकेश अग्निहोत्री

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने (Mukesh Agnihotri on CM Jairam thakur) प्रदेश सरकार को कई मामलों पर जमकर आड़े हाथों लिया है. सोमवार को ऊना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगा डाले. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब थक चुके हैं, उन्हें अब आराम करना चाहिए. आने वाला समय हिमाचल में कांग्रेस का है और कांग्रेस प्रदेश में मजबूत सरकार बना कर जनता को भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर

आम आदमी पार्टी को हल्के में न लें, क्योंकि पार्टी आम आदमी को भी बड़ा बना देती है: कुलवंत सिंह

पड़ोसी राज्य पंजाब में शानदार जीत के बाद से ही पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय दिख रही है. बेशक प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार व विपक्ष के तौर पर कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल प्रदेश में किसी तीसरे विकल्प को जनता द्वारा नकारे जाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रतिदिन आम आदमी पार्टी में दूसरे दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं की एंट्री हो रही है, उससे कहीं न कहीं भाजपा-कांग्रेस की चिंता भी बढ़ रही हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर