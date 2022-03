आज 5वीं बार बढ़े Petrol और Diesel के दाम, जानिए क्या है नई कीमतें

देश में महंगाई का डोज लगातार बढ़ता ही जा रहा है. आज रविवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी की गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 50 पैसे और डीजल के दाम 55 पैसे बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद राजधानी में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे और एक लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे हो गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर

केंद्र ने गरीबों को 6 महीने और दी मुफ्त राशन की राहत, सितंबर तक बढ़ाई गरीब कल्याण अन्न योजना

केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उबरने के हालात के बीच समाज के कमजोर तबके को सहायता प्रदान करना जारी रखने के मकसद से शनिवार को गरीबों को पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न (Prime Minister Garib Kalyan Anna Yojana) प्रदान करने की योजनावधि को अगले छह माह यानी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. इससे राजकोष पर लगभग 80000 करोड़ रुपये का भार आने की संभावना है. यहां पढ़ें पूरी खबर

लाहौल स्पीति में हुआ देश की पहली Snow Marathon का आयोजन, कर्नाटक के शाश्वत ने जीती रेस

भारत में पहली बार स्नो मैराथन (First snow marathon of India) का आयोजन किया गया है. स्नो मैराथन की मेजबानी लाहौल स्पीति जिले (Snow marathon in Lahaul spiti) ने की. शनिवार को सिस्सू में 42 किलोमीटर की फुल मैराथन और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन किया गया. इस मैराथन में बर्फ की मोटी चादर पर प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई. एसडीएम केलांग प्रिया नांगटा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई जबकि लाहौल स्पीति के उपायुक्त नीरज कुमार ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए. यहां पढ़ें पूरी खबर

खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी में कोई गंभीरता नहीं: सीएम जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पन्नू द्वारा 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी पर बोलते हुए कहा कि वह पहले भी इस प्रकार की बातें बोल चुके हैं. इस प्रकार की बातों में कोई गंभीरता नहीं है और न ही जांच की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पन्नू की धमकी कोई गंभीरता नहीं है. इस तरह की धमकी का कोई औचित्य नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर

पापा जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि मेरे बाद राजनीति में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा: हरीश नड्डा

बिलासपुर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हरीश नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी बहुत ही डिसिप्लिन वाली पार्टी है जो परिवारवाद को बढ़ावा न देते हुए एक कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है. हरीश नड्डा शहर में चल रही चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि वह इस चुनावों में क्या, किसी भी चुनावों में राजनीतिक पदों पर नहीं आएंगे. उन्होंने कहा कि पापा जेपी नड्डा काश साफ तौर पर कहना है कि मेरे बाद राजनीति में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर

AAP की एंट्री से बिखरेंगी BJP-कांग्रेस, किसी को कम न समझें: अनिल शर्मा

पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में जबरदस्त एंट्री की तैयारी में है. सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं की भाजपा और कांग्रेस के कुछ (Himachal assembly election 2022) दिग्गजों समेत छोटे-बड़े कई नेता झाड़ू थामने के लिए तैयार हैं. वहीं, भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने भी प्रतिक्रिया देते (MLA Anil Sharma on Aam Aadmi Party) हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश में आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बिखराव देखने को मिलेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर

सिरमौर: नाइजीरियन व्यक्ति को अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

जिला मुख्यालय नाहन के प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक नाइजीरियन व्यक्ति को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में पुलिस थाना सदर नाहन के तहत एक नाइजीरियन व्यक्ति को बिना वीजा के अवैध रूप से रहते हुए पकड़ा गया था. यहां पढ़ें पूरी खबर

न सवर्णों पर कार्रवाई हुई न क्षत्रियों पर, कानून हाथ में लेने वालों को मिल रही सजा: सीएम जयराम ठाकुर

नालागढ़ में कार्यक्रम के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने शिलान्यास व उद्घाटन कर लोगों को करोड़ों की सौगात दी है. इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि एक साथ पहली बार नालागढ़ विधानसभा के लोगों (CM Jairam visit to Nalagarh) को करोड़ों के विकासकार्यों की सौगात मिली है. वहीं, सीएम जयराम ने कहा कि नालागढ़ उपमंडल प्रदेश का बॉर्डर एरिया है ऐसे में यहां विकास निरंतर बढ़ता रहे इसके लिए प्रदेश सरकार कार्यरत है. यहां पढ़ें पूरी खबर

अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन सरकार से नाराज, नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिला

हिमाचल में अनुबंध नियमित कर्मचारी प्रदेश सरकार के समक्ष लगातार नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ देने की मांग उठा रहे ,लेकिन अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं (contract regular employees organization)लिया है. मांग को लेकर अनुबंध नियमित कर्मचारी प्रदेश संगठन का कहना है कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है. यहां पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल रीजनल अलायंस अगर सत्ता में आती है तो 24 घंटे के अंदर पुरानी पेंशन की होगी बहाली: डॉ. राजन सुशांत

हिमाचल रीजनल अलायंस (Himachal Regional Alliance) अगर प्रदेश में सत्ता में आई, तो 24 घंटे में पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली कर दी जाएगी. यह बात हिमाचल रीजनल अलायंस के नेता डॉ. राजन सुशांत ने शनिवार को घुमारवीं के लोक निर्माण विश्राम गृह में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता में आते ही हर वर्ग के लोगों के लिए एक नई विजन और नई सोच के साथ एक नई क्रांति प्रदेश में लाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर