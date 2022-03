Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, जानें अपने शहर का रेट

चार दिनों में पेट्रोल-डीजल को लेकर तीसरी बार जनता पर महंगाई (Petrol Diesel Price Today) की मार पड़ी है. एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल के रेट्स 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की वृद्धि के बाद एक लीटर पेट्रोल की कीमत 97.81 रुपये हो गई है, जबकि डीजल 89.07 रुपये में बिक रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में भाजपा ने किया आत्मचिंतन, एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की दी नसीहत

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal assembly elections 2022) को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में गुरुवार को होटल पीटरहॉफ में भाजपा की बैठक (BJP meeting at Hotel Peterhoff shimla) में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होकर एमसी शिमला और विधानसभा चुनावों में उतरने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि संगठन संगठित होता है तो कोई भी ताकत भाजपा को हरा नहीं सकती. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत है और लाखों कार्यकर्ताओं का त्याग और निस्वार्थ भाव है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

पांवटा साहिब में महिला पंचायत सचिव 16 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी विजिलेंस टीम

सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब में गुरुवार को हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस व एंटी क्रप्शन ब्यूरो की टीम ने कोटडी व्यास की महिला पंचायत सचिव को 16 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार (Vigilance team arrested woman panchayat secretary in Paonta Sahib) किया है. विजिलेंस की टीम महिला से पूछताछ में (panchayat secretary Sahib taking bribe of 16 thousand) जुटी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में फिर डोली धरती, मंडी के बाद अब कांगड़ा में भूकंप के झटके

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बाद कांगड़ा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. गुरुवार को दोहपर 2 बज कर दो मिनट पर कांगड़ा के मंडोल में भूकंप के झटके (earthquake in kangra district) महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई है. राहत की बात यह है कि इसमें कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

देश की पहली स्नो मैराथन की सरताज बनेगी लाहौल घाटी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

लाहौल स्पीति में आगामी 26 मार्च को देश में अपनी तरह का पहला स्नो मैराथन (country first snow marathon in lahaul spiti) होने जा रहा है. कार्यक्रम को लेकर लाहौल-स्पीति के उपायुक्त नीरज कुमार भी काफी उत्साहित हैं. डीसी नीरज कुमार ने कहा कि 26 मार्च को ही जिला प्रशासन सिस्सू में स्नो फेस्टिवल (Snow Festival in Sissu) का भी आयोजन कर रहा है. स्नो फेस्टिवल के साथ-साथ यह आयोजन वास्तव में लाहौल स्पीति को खेल और पर्यटन दोनों रूप में मंत्र मुग्ध करने वाली वैश्विक छवि को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, जयराम ठाकुर समारोह में होंगे शामिल

सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे. जयराम ठाकुर शुक्रवार सुबह करीब 11:45 बजे शिमला (swearing in ceremony of CM Yogi) से लखनऊ के लिए रवाना होंगे. उनका करीब दो बजे लखनऊ पहुंचने का कार्यक्रम है.यहां पढ़ें पूरी खबर...

एचआरए की सरकार बनी तो हिमाचल 'कर' लेने वाला नहीं 'कर्ज' देने वाला राज्य बनेगा: सुभाष शर्मा

हिमाचल रीजनल रिलायंस ने 2022 की सत्ता (Himachal assembly elections 2022) के लिए दावेदारी ठोक दी है. एचआरए के प्रदेश पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर सुभाष शर्मा ने दावा किया कि यह अलायंस पूरी तरह से प्रदेश का अपना और हिमाचल के हितों को लेकर प्रदेश की जनता के साथ 2022 में सरकार बनाएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

लाहौल में तेजी से पिघल रही बर्फ, जलवायु परिवर्तन ने डराए घाटी के किसान-बागवान

जलवायु परिवर्तन लाहौल के लोगों के बीच भी असमंजस पैदा कर रहा है कि आखिर इस साल इतनी गर्मी क्यों हो रही है. घाटी में आमतौर पर अप्रैल तक टिकी रहने वाली बर्फ इस बार तापमान बढ़ने से समय से पहले ही पिघलने (Rapidly melting snow in Lahaul) लगी है. घाटी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्रों व छात्र स्कूल के किचन पर मारा छापा

बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके इसके लिए फूड सेफ्टी विभाग बिलासपुर समय-समय पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करता रहता (Bilaspur Food Safety Department) है. इसी कड़ी में आज वीरवार को भी फूड सेफ्टी विभाग ने जिले के घुमारवीं में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के किचन और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया (Food Safety Department inspect Anganwadi centers) है. इस दौरान टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे हैं. जिन्हें जांच के लिए सोलन भेजा गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मंडी में लकड़ी की अवैध तस्करी, पुलिस ने कसा शिकंजा

मंडी जिले के करसोग उपमंडल में पुलिस ने लकड़ी की अवैध तस्करी के खिलाफ शिकंजा कसा (illegal cedarwood recovered in Karsog) है. डीएसपी गीताजंलि ठाकुर की अगुआई में लकड़ी के डिपो में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान देवदार के 182 अवैध नग बरामद किए गए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही (DSP karsog on Illegal wood) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

