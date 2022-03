दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी, बाजारों में चला तलाशी अभियान

राजधानी में आतंकी हमले का खतरा लगातार बना हुआ है. इसे लेकर यूपी पुलिस की तरफ से भी दिल्ली पुलिस को एक अलर्ट जारी किया गया है. इसमें उन्होंने बताया है कि आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान इंडिया सेल की तरफ से एक मेल आया है जिसमें जल्द दिल्ली में हमला करने की बात कही गई है. यहां पढ़ें पूरी खबर

यूपी में टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के सिसई गांव के लठऊर टोला में टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है. वहीं, एक साथ 4 बच्चों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतकों में दो बच्चे व दो बच्चियां शामिल हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर

APPLE IN HP: मौसम की मार और ऑफ ईयर का दौर, हिमाचल में इस बार औंधे मुंह गिरेगा सेब उत्पादन

देश की एप्पल स्टेट हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में उत्पादन के गिरने की आशंका (Summer season affect on apple production) है. मार्च महीने में पौधों पर फूल निकलने के बाद फ्रूट सेटिंग के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन पा रहा है. इस कारण सेब उत्पादन के औंधे मुंह गिरने की संभावना है. यहां पढ़ें पूरी खबर

महंगी ब्याज दर पर मिल रहा था 1400 करोड़ का कर्ज, जयराम सरकार ने खींच लिया हाथ

महंगी ब्याज दर पर लोन मिलने के कारण जयराम सरकार ने हाथ खींच लिए हैं. यही वजह है कि हिमाचल सरकार अब 1400 करोड़ रुपए का लोन (Himachal government will not take loan) नहीं लेगी. भले ही हिमाचल सरकार ने अभी 22 मार्च को प्रस्तावित 1400 करोड़ रुपए का लोन नहीं लिया है, लेकिन जिस हिसाब के कर्मचारियों की देनदारी व आर्थिक जरूरतें हैं, 31 मार्च से पहले राज्य सरकार कुछ लोन ले सकती है. यहां पढ़ें पूरी खबर

बिलासपुर में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला: रोपड़ के पहलवान कमलजीत ने जीती नलवाड़ी कुश्ती

रोपड़ के पहलवान कमलजीत ने राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का ( kamaljeet won nalwadi wrestling) दंगल जीता. लुधियाना के मेजर दूसरे स्थान पर रहे. हरियाणा (सोनीपत) के विकास तीसरे स्थान पर तथा अमृतसर के बसंत चतुर्थ स्थान पर रहे. हिमाचल केसरी का खिताब (himachal kesari title) नैना देवी के रमेश ने जीता, जबकि घुमारवीं के निशांत दूसरे, मंडी के नवीन तीसरे और चंबा के अशरफ ने चौथा स्थान हासिल किया. यहां पढ़ें पूरी खबर

हक के लिए डट गया हाटी समुदाय, क्या चुनावी साल में गिरिपार को मिलेगा जनजातीय का दर्जा?

उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके को साठ के दशक में ही जनजातीय इलाके का दर्जा मिल गया और हिमाचल की मांग अब तक अनसुनी है. अब हिमाचल के गिरिपार इलाके (Hati Community Himachal Pradesh) में रहने वाले हाटी समुदाय के लोगों ने हठ पकड़ लिया है कि वे अपना हक लेकर रहेंगे. हिमाचल में चुनावी साल है और गिरिपार इलाके की तीन लाख की आबादी को नजर अंदाज करना न तो भाजपा के लिए आसान है और न ही कांग्रेस में इतनी हिम्मत है कि हाटी आंदोलन की अनदेखी करे. यहां पढ़ें पूरी खबर

CM जयराम का सेल्फी वाला प्यार, कार्यकर्ताओं और मीडिया से बोले रुको जरा मैं सेल्फी ले लूं

सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के नालागढ़ में 10 करोड़ की लागत से बने हेरिटेज पार्क का उद्घाटन (nalagarh heritage park) किया. इस दौरान पार्क में बने सेल्फी प्वॉइंट को देख सीएम खुद को सेल्फी लेने से रोक नहीं पाए. इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर

टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल अव्वल , सीएम जयराम ने की सराहना

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण वर्ष 2021 के दौरान बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बना (Himachal first in TB eradication program)है. यहां पढ़ें पूरी खबर

1 अप्रैल को मंडी में होगी फोरलेन मामलों पर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर और ब्रजेश महंत की तरफ से जारी प्रेस बयान में जानकारी दी गई है कि फोरलेन प्रभावितों की बातों को सुनने के लिए सरकार ने छ महीने पहले कैबिनेट की जो सब कमेटी बनाई थी, उसकी बैठक आगामी 1 अप्रैल को मंडी में करने का आश्वासन मिला है. बता दें कि फोरलेन से जुड़े मुद्दों को निपटाने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2021 को कैबिनेट सब कमेटी की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी इस कमेटी व जनता के बीच कोई संवाद न होने से जनता में रोष पैदा हो रहा था. यहां पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल में मंत्री अभी भी नहीं कर पाएंगे तबादले, ट्रांसफर की शक्तियां रहेंगी सीएम के पास

जुलाई 2020 से सरकार द्वारा तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेशों को सरकार ने वापस (Order of complete ban on transfers withdrawn in Himachal) ले लिया है. पहले की तरह सीएम के पास ही ट्रांसफर की शक्तियां रहेंगी. बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते जुलाई 2020 में सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर