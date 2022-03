फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

देश में लगातार दूसरे दिन बुधवार (23 मार्च 2022) को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में (petrol and diesel prices hike) इजाफा हुआ है. लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपये और डीजल की कीमत 88.27 रुपये प्रति लीटर हो गई है. मुंबई में पेट्रोल 111.67 रुपये, जबकि डीजल 95.85 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर

आज शपथ लेगी धामी सरकार 2.0, सीएम जयराम ठाकुर समारोह में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार दोपहर बाद उत्तराखंड पहुंचेंगे. वहां जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल (CM Jairam will attend swearing in ceremony of Pushkar Singh Dhami) होने के लिए परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले नालागढ़ में हैरिटेज पार्क का शुभारंभ (Heritage Park inaugurated in Nalagarh) करेंगे. इसके बाद वहां शहीद भगत सिंह की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे मुख्यमंत्री यहां जनसभा को संबोधित करने के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे और वहां से उत्तराखंड जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री वापस चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे शाम तक शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है. यहां पढ़ें पूरी खबर

यूक्रेन-रूस के बीच संघर्ष तेज: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जताई चिंता, शत्रुता खत्म करने का आह्वान

रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, रूस के आक्रमण के कारण एक करोड़ से अधिक लोगों को उनके घरों छोड़ने के लिये मजबूर होना पड़ा है. वहीं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं. दूसरी तरफ यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है रूसी बलों को भीषण लड़ाई के बाद कीव के रणनीतिक लिहाज से अहम उपनगर मकरीव से खदेड़ने में कामयाबी मिली है. यहां पढ़ें पूरी खबर

गैर ब्राह्मण कथा वाचक यामिनी साहू को मिली धमकी

छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध महिला कथा वाचक और (chhattisgarh bhagwat katha reader yamini sahu) महिला साहू समाज की प्रदेश अध्यक्ष यामिनी साहू को कथा वाचन न करने की धमकी मिली है. इस संबंध में उन्होंने छतीसगढ़ पुलिस से महासमुंद में शिकायत दर्ज करते हुए सुरक्षा की मांग की है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कथा वाचक की सुरक्षा में चार जवान तैनात किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर

सोनिया गांधी ने हिमाचल के कांग्रेस नेताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ, संगठन में नहीं होगा फेरबदल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंगलवार को पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक में सोनिया गांधी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को एकजुट होकर काम करने की सख्त हिदायत दी है. इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया गया. यहां पढ़ें पूरी खबर

कछुए की चाल को मात दे रही हिमाचल में पंचायत सचिव भर्ती, डेढ़ साल से अधर में लटका है मामला

हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार डेढ़ साल से पंचायत सचिव की भर्ती नहीं कर पाई है. हालत यह है कि अब हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों का गठन हुआ है. न तो पहले के खाली पंचायत सचिव के पद भरे गए और न ही नई पंचायतों में सचिवों की नियुक्ति की राह खुल रही है. पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि इस बारे में नए सिरे से हिमाचल विश्वविद्यालय से बात की जाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल में AAP में शामिल होने की होड़,वाल्मीकि समाज प्रदेश अध्यक्ष विक्की आम आदमी पार्टी में शामिल

पंजाब चुनाव जीतने के बाद हिमाचल में आम आदमी पार्टी में शामिल होने की होड़ शुरू हो गई. प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनीष ठाकुर के आम आदमी में शामिल होने के बाद मंगलवार को शिमला पार्टी कार्यालय में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष विक्की ( Vicky join Aam Aadmi Party) ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया. यहां पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा गिद्धों का कुनबा, इसलिए कम हो रही थी संख्या

पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने में मददगार मूक मित्र गिद्धों का कुनबा बढ़ रहा है. हाल के वर्षों में प्रदेश से गिद्ध लुप्त हो गए थे, लेकिन वन्य प्राणी विभाग की कोशिशों के अच्छे नतीजे (Vultures in Himachal Pradesh) आने लगे हैं. वन विभाग भी स्वयं प्रदेश सहित जिला सिरमौर में भी गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी होने की बात को स्वीकार कर रहा है. लिहाजा जल्द ही वन विभाग जिला में गिद्धों की प्रजातियों का पता लगाने के साथ-साथ इनकी संख्या को लेकर गणना करेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर

ये Important नहीं कि कौन कितनी बार रहा मुख्यमंत्री, यह देखना जरूरी है कि किसने करवाया विकास: CM जयराम ठाकुर

मंगलवार को शिमला में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परोक्ष रूप से दिग्गज कांग्रेस नेता स्व. वीरभद्र सिंह के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि छह बार के सीएम रहे नेता के पिछली सरकार के कार्यकाल की भी कोई योजना कांग्रेस नहीं बता पा रही जो बहुत लोकप्रिय रही हो. यहां पढ़ें पूरी खबर

COVID UPDATE OF HIMACHAL: लगातार तीसरे दिन हिमाचल में कोरोना से नहीं गई एक भी जान, एक्टिव केस 206

स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, हिमाचल में कोरोना के आज 32 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, एक्टिव केस 206 (corona active case in himachal) रह गए हैं. वहीं, प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona cases in himachal) से 4,113 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर