जेलेंस्की की गुहार पर अमेरिका यूक्रेन की करेगा मदद- बाइडेन ने पुतिन को कहा 'युद्ध अपराधी'

यूक्रेन की मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (united nation security council) की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है. बता दें कि, इस बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, आयरलैंड नॉर्वे शामिल होंगे. वहीं, संयुक्त राष्ट्र न्यायालय ने रूस से यूक्रेन में सैन्य अभियान बंद करने को कहा है. दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन में और अधिक विमान भेदी प्रणाली, ड्रोन भेजने की बात कही है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

जयराम ठाकुर को मिली थी मूंछ सफाचट करने की सलाह, समर्थकों ने कहा था: जितने भी नेता बने सीएम, नहीं रखते थे मूंछ

सियासी गलियारों के किस्से पुराने भले हो जाएं, लेकिन ये किस्से जब भी सुनाए जाते हैं, तो किसी के चेहरे पर हैरत तो किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाते हैं. हिमाचल की सियासत का एक किस्सा ज्यादा पुराना नहीं है, जिसमें कुछ-कुछ अंधविश्वास भी जुड़ा है. बात पिछले विधानसभा चुनाव की है, जब साल 2017 में बीजेपी ने हिमाचल में जीत का कमल तो खिला दिया लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए. जिसके बाद दिल्ली से शिमला तक बैठकों का दौर चला. यहां पढ़ें पूरी खबर...

भारतीय सेना के टॉप कमांडर के समक्ष उठी थी हिमालयन रेजीमेंट की मांग, अनसुनी है 1160 गैलेंट्री अवार्ड वाले हिमाचल की पुकार

छोटे पहाड़ी राज्य में शौर्य की परंपरा निरंतर मजबूत होती चली आ रही है. हिमाचल के सैन्य अफसरों व जांबाजों ने युद्ध के मैदान और अन्य बहादुरी की कहानियों को साकार रूप देते हुए 1160 से अधिक शौर्य सम्मान हासिल किए हैं. ऐसे में हिमालयन रेजीमेंट की मांग (Demand for Himalayan regiment) एक बार फिर से उठने लगी है. पहले भी विभिन्न अवसरों पर हिमाचल की ओऱ से केंद्र सरकार के समक्ष ये आग्रह किया गया कि पहाड़ के युवाओं के सेना में जाने के उत्साह को देखते हुए हिमालयन रेजीमेंट का गठन होना चाहिए. यहां पढ़ें पूरी खबर...

राजा और प्रजा ने ली भगवान की परीक्षा तो कान्हा ने दिखाया चमत्कार, मुरली मनोहर मंदिर सुजानपुर में साक्षात प्रमाण

रंगों के उत्सव होली का हिमाचल के हमीरपुर जिले के सुजानपुर में अपना एक विशेष (Holi of Sujanpur)महत्व है. हिमाचल के सुजानपुर की होली देशभर में विख्यात है. दूरदराज से लोग यहां होली खेलने के लिए आते हैं.यह मेला 15 से 18 मार्च तक मनाया जा रहा है. राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर(National level Holi festival in Sujanpur) और यहां स्थित मुरली मनोहर मंदिर का विशेष नाता (Murli Manohar Temple of Sujanpur)है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

गोवा CM की रेस में है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ?, PM मोदी-अमित शाह से मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोवा में चल रही सियासी हलचल में भी उनका नाम आ रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में 2989 करोड़ से अधिक के निवेश के 24 प्रस्ताव मंजूर, 5610 युवाओं को मिलेगा रोजगार

हिमाचल सरकार ने 2989 करोड़ से अधिक के 24 निवेश प्रस्ताव मंजूर किये हैं. बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 22वीं बैठक में ये मंजूरी दी गई. बैठक में नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार के लिए 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी. इनमें 2989.44 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और इससे लगभग 5610 लोगों को रोजगार मिलेगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें किया जा रहा प्रताड़ित: विजेंद्र मेहरा

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने, उन पर मुकदमे लादने, उनके तबादले करने व अन्य सभी प्रकार के उत्पीड़न की कड़ी निंदा (Vijender Mehra Allegation on Jairam Government) की है. सीटू ने इसे तानाशाही करार दिया है. इसके साथ ही सीटू ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों के उत्पीड़न पर रोक नहीं लगी तो प्रदेश के मजदूर व कर्मचारी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

द कश्मीर फाइल्स: CM जयराम ने की अभिनेता अनुपम खेर के अभिनय की तारीफ

कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है. फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने देशभर के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज होने के बावजूद महज पांच दिन में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म 300 से 350 करोड़ रुपये कमा सकती है. देश भर में फिल्म में अनुपम खेर के अभिनय (Anupam Kher acting in The Kashmir Files) की तारीफ हो रही हैं. वहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अनुपम खेर की तारीफ की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

COVID UPDATE OF HIMACHAL: बुधवार को हिमाचल में कोरोना के 37 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 392

स्वास्थ्य विभाग (Health Department covid report) की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, हिमाचल में कोरोना के आज 37 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, एक्टिव केस 392 (corona active case in himachal) रह गए हैं. वहीं, प्रदेश में कोरोना से 1 व्यक्ति की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona cases in himachal) से 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

शिमला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस ने बदली टिकट आबंटन की प्रक्रिया, वार्ड स्तर पर सर्वे करके जीतने वालों को मिलेगी टिकट

नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है. पार्टी ने तय किया है कि टिकट आबंटन में तेरा व मेरा नहीं चलेगा. न ही पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अपनी मर्जी से अपने चहेते को टिकट दिला पाएगा. पार्टी टिकट उसे ही देगी जो जीत का मादा रखता हो. उम्मीदवारों की वार्ड की जनता के बीच कितनी पकड़ है, कब से वह संगठन से जुड़ा है. उस के खिलाफ कोई मामले दर्ज तो नहीं है. यहां पढ़ें पूरी खबर...