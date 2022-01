अटल और मोदी के दूसरे घर हिमाचल में हांफ रही रेल, बजट में मिलते हैं सिर्फ आश्वासन

छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की रेल विस्तार योजनाओं को केंद्र से हमेशा अनदेखा किया जाता रहा है. हैरानी की बात है कि पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे. मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी का भी हिमाचल प्रदेश से खास लगाव है, लेकिन रेल सेवाओं के विस्तार (railway expansion in himachal) में हिमाचल को ऊंट के मुंह में जीरे जैसा बजट मिलता आया है.

नग्गर कैसल किला: हिमाचल का एक ऐसा किला जिसमें एक भी कील का नहीं हुआ इस्तेमाल

हिमाचल के पर्यटन स्थल (tourist destination of himachal) दूनिया भर में मशहूर हैं. देश-विदेश से हर साल लाखों सैलानी यहां पहुंचते हैं. कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली से 20 किमी. दूर पर मौजूद नग्गर कैसल किला (naggar kaisal fort) भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं. 16वीं शताब्दी में बने इस किले में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इतना ही नहीं, साल 1905 में आए विनाशकारी भूकंप भी इस किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका. यहां आने वाले सैलानी इसकी निर्माण शैली के दीवाने हैं.

हिमाचल में वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के समय पक्ष-विपक्ष बन जाते हैं दोस्त! जानिए सीएम समेत विधायकों की कितनी है सैलरी

इन दिनों राज्य के कर्मचारी और सरकार हिमाचल प्रदेश में नए वेतन आयोग की (new pay commission in hp) सिफारिशों को लागू करने के गुणा-भाग में जुटे हैं. कर्मचारी एक स्वर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग भी जोर-शोर से उठा रहे हैं. निजी सेक्टर में काम करने वाले युवाओं का तर्क है कि सरकारी कर्मियों का वेतन अच्छा-खासा है. वहीं, सरकारी सेक्टर में काम करने वाले इस तर्क के जवाब में कहते हैं कि मेहनत से नौकरी पाई है. ऐसे में इस गुणा-भाग और तर्क-वितर्क के बीच माननीयों के वेतन और पेंशन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

हिमाचल में कोरोना का कहर: बीते 4 हफ्ते में 38,781 केस, 101 लोगों की मौत

हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार (covid-19 cases in himachal) बढ़ रहे हैं. खासकर जनवरी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार (corona cases in himachal) डराने वाली है. बीते 4 हफ्तों के आंकड़ों (Corona cases in Himachal in January) पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि कोरोना कैसे हिमाचल में कहर बरपा रहा है.

बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच हिमाचल में स्कूल खुलने चाहिए?

हिमाचल में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है. वहीं 31 जनवरी को जयराम कैबिनेट की बैठक भी प्रस्तावित है. कोरोना के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए कैबिनेट बैठक में सरकार नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक फरवरी से स्कूल बुलाने पर बड़ा फैसला ले (school opening in Himachal) सकती है. सरकार क्या फैसला लेती है ये तो देखना होगा लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या अभिभावक (parents on school opening in Himachal) अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं या नहीं?

Covid Update of Himachal: हिमाचल में कोरोना से एक दिन में 8 लोगों की मौत, अभी तक प्रदेश में हो चुकी हैं 3969 मौतें

हिमाचल प्रदेश कोरोना के आंकड़े चिंता का कारण बनते जा रहे हैं. प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 1714 नए मामले सामने आए हैं जबकि 2005 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं. प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9453 है. वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection in himachal) से 3,969 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, हिमाचल में अब तक 2 लाख 67 हजार 577 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2 लाख 55 हजार 848 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं.

हिमाचल बिजली बिलों में छूट: जानें कब से मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (Himachal Pradesh State Electricity Board Limited)के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि बोर्ड अपने उपभोक्ताओं को सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति देने के लिए कृतसंकल्प और इस दिशा में राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे.मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा घरेलू व कृषि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में छूट प्रदान करने की घोषणा कर राहत प्रदान (Himachal Electricity Bills Rebate )की गई है.

Library in Gahar Gram Panchayat: कुल्लू में पंचायत प्रधान ने स्थापित किया आदर्श पुस्तकालय, बच्चों और युवाओं को मिलेगा ये फायदा

जिला कुल्लू की गाहर ग्राम पंचायत के प्रधान रोहित वत्स धामी ने (Library in Gahar Gram Panchayat) अपनी पंचायत में एक भव्य ज्ञान केन्द्र (पुस्तकालय) की स्थापना करके क्षेत्र के युवाओं के लिए एक नई दिशा प्रदान करने का आदर्श स्थापित किया है. उन्होंने पंचायत घर में ही एक खुले स्थान पर लगभग 11 लाख रुपये की लागत से एक शानदार पुस्तकालय का निर्माण किया है.

सीएम ने दिए हिमाचल मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत, कहा- यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होगा फैसला

यूपी सहित देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद हिमाचल मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार नजर आ रहे हैं. शनिवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि फेरबदल की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं. इस विषय पर हाईकमान से विस्तृत चर्चा की जाएगी.

उत्तराखंड और पंजाब चुनाव में ड्यूटी देगी हिमाचल पुलिस, चुनाव आयोग ने की तैनाती

हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड और पंजाब चुनाव में (Uttarakhand and Punjab elections 2022) हिमाचल पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी भी ड्यूटी के लिए भेजे जाएंगे. उन्होंने बताया कि हिमाचल पुलिस की व्यवसायिक क्षमता, कार्यकुशलता और पूर्व में विभिन्न राज्यों में हुए चुनावों के दौरान निष्पक्ष रूप से निर्वहन किए गए महत्वपूर्ण दायित्वों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग द्वारा यह तैनाती की गई है.