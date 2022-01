हिमाचल में बढ़ सकती हैं बंदिशें, 24 घंटे में आए कोरोना के 3148 नए मामले, 7 ने तोड़ा दम

प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है. ऐसे में बंदिशों के बढ़ने की संभावना (Covid Restrictions in himachal) और अधिक हो गई है. बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 3148 नए मामले सामने आए. कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी अब बढ़ती जा रही है. प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण से सात लोगों की मौत हुई.

पंजाब में ईडी की रेड पर सत्ती की दो टूक, 'संदिग्ध जगह होती है ऐसी छापेमारी'

पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी (ED action in Punjab) को कांग्रेस द्वारा बदले की कार्रवाई की संज्ञा देने पर हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक स्वतंत्र और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है. देशभर में जहां-जहां ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अनैतिक आर्थिक गतिविधियों की कोई सुगबुगाहट हो, वहां प्रवर्तन निदेशालय स्वतंत्र रूप से छापेमारी करती है.

सीएम जयराम ने दी कांगड़ा को करोड़ों की सौगात, 17 विकास परियोजनाओं का धर्मशाला में किया उद्घाटन व शिलान्यास

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को धर्मशाला में करोड़ों रुपये की 17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से कम ज्ञात स्थानों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. शिमला जिले के चांशल को स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, मंडी जिले के जंजैहली को इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन, कांगड़ा जिले में बीर बिलिंग को एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन और पोंग डैम को वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है.

सुजानपुर में भाजपा का एक ही नेता वह है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल: रंजीत सिंह

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का एक ही उम्मीदवार है और उनका नाम प्रेम कुमार धूमल है. उनके एवं भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता दिन-रात कड़ी मेहनत करेंगे. यह बात सुजानपुर भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता के (Capt Ranjit Singh press conference) दौरान कही.

मंडी जहरीली शराब मामला: SIT करेगी मामले की जांच, अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत

बुधवार को मंडी जिले के सुंदरनगर के सलापड़-कांगू क्षेत्र में पेश आए जहरीली शराब मामले में संपूर्ण प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. मामले में एक और मौत के कुल मृतकों का आंकड़ा 5 पहुंच गया है, जबकि मामले में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में दो व्यक्ति अभी गंभीर अवस्था में उपचाराधीन हैं. अब इस मामले के लिए सरकार ने एसआईटी गठित की है.

बिलासपुर में नशा मुक्ति दवाओं का दुरुपयोग कर रहे युवा: डाॅ. महेंद्र सिंह

मनोचिकित्सक डाॅ. महेंद्र सिंह ने बताया कि बिलासपुर में नशा अपने पांव लगातार पसारता जा रहा है. युवा नशे के चंगुल में फसते जा रहे हैं. वहीं, जब युवाओं को नशे की सामग्री नहीं मिल रही है तो वह इसके विकल्प के रुप में नशा छुड़ाने की (Youth consuming drugs in Bilaspur) दवाइयों पैंटाडाॅल और टामाडाॅल का सेवन कर रहे हैं जिसका उल्टा असर पड़ रहा है.

charas recovered in karsog: सरकारी स्कूल के क्लर्क से 5 किलो 554 ग्राम चरस बरामद, जांच में जुटी पुलिस

मंडी जिला के करसोग में एसआईयू की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. यहां बुधवार को गश्त के दौरान एसआईयू की टीम ने 5 किलो 554 ग्राम चरस बरामद की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

अब 5 मिनट में धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंच सकेंगे सैलानी, सीएम जयराम ने किया स्काई रोपवे का उद्घाटन

धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक स्काई रोपवे का मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार को लोकार्पण (CM jairam inaugurated Sky Ropeway) किया. इस स्काई रोपवे पर कुल 207 करोड़ रुपये खर्च किए गए है. बता दें कि ये रोपवे मैक्लोडगंज की यातायात समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध होगा और इससे पर्यटन को और अधिक बढ़ावा (Sky Ropeway in Dharamshala) मिलेगा.

collision between two bikes in Una: ऊना में दो बाइकों की भीषण टक्कर, 4 युवकों की मौत

बुधवार देर शाम को दौलतपुर चौक-मुबारिकपुर-ऊना मुख्य सड़क के अंतर्गत मवाकोहलां में चार युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु का समाचार है. बताया जा रहा है कि (collision between two bikes in Una) मवाकोहलां में रेलवे के ओवरहेड ब्रिज के समीप और तूड़ी के टाल के बिल्कुल सामने ऊक्त रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना हुई. जिसमें दो बाइकें आमने सामने टकरा गई और टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों युवकों की मौत हो गई.

सिरमौर में 20 हजार की रिश्वत लेते पंचायत प्रधान धरा, विजिलेंस ने की कार्रवाई

सिरमौर जिले में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक पंचायत प्रधान को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है. आरोपी पंचायत प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कल (Vigilance caught Panchayat Pardhan in Sirmaur) गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा. कथित रिश्वतखोरी का यह मामला (bribery case in sirmaur) शिलाई उपमंडल की बेला पंचायत से जुड़ा है.

