Obesity in children of Himachal: खतरे में पहाड़ का 'बचपन', जंक फूड और मोबाइल के कारण 100 में से 15 बच्चे मोटापे का शिकार

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आईजीएमसी अस्पताल (IGMC Hospital Shimla) में बाल रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना 15 फीसदी बच्चे ओबेसिटी यानी मोटापे (obesity in children of Himachal) की समस्या वाले आ रहे हैं. बाल रोग विशेषज्ञ इसका सबसे बड़ा कारण जंक फूड बता रहे हैं. चिंता की बात यह है कि बच्चों में मोटापे (health of children of himachal) की समस्या ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच गई है.

PM MODI MANDI RALLY: कांग्रेस ने कभी नहीं जाना पहाड़ पर रहने वालों का दर्द- पीएम मोदी

भाजपा सरकार के चार वर्ष पूरा होने के उपलक्ष पर आयोजित समारोह और इन्वेस्टर्स मीट की सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (ground breaking ceremony in mandi) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि (PM MODI MANDI RALLY ) कांग्रेस ने कभी भी पहाड़ पर रहने वालों के दर्द को नहीं समझा और हमेशा विलम्ब की विचारधारा पर काम किया. प्रदेश की जितनी भी परियोजनाएं थी उन्हें कांग्रेस सरकारों ने लटका कर रखा जबकि भाजपा सरकार ने आते ही उनपर काम किया.

BJP will repeat Again in HP: 2022 में हम फिर बनाएंगे सरकार: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी (BJP government will repeat in 2022) की सरकार रिपीट होगी. प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने जयराम ठाकुर ने नरेन्द्र मोदी से वादा करते हुए कहा कि जनता और पार्टी के सहयोग व आपके नेतृत्व में भाजपा फिर से भाजपा की सरकार (BJP government in Himachal) बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

मोदी की रैली पर कुलदीप राठौर का निशाना, बोले- घोषणा के बदले खाने की तारीफ करके चले गए पीएम

मंडी में भाजपा के चार साल के कार्यकाल पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर (Kuldeep Rathore comment on PM Modi) निशाना साधा है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस रैली में हिमाचल के लिए कोई ऐलान नहीं किया. उन्होंने कहा कि घोषणा के बदले सिर्फ खाने की तारीफ कर के पीएम मोदी लौट गए. उन्होंने कहा कि प्रदेश को उम्मीद थी कि कर्ज में डूबे हिमाचल के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

Year Ender 2021: इस साल हिमाचल ने हासिल की कई उपलब्धियां, शत प्रतिशत वैक्सीनेशन से लेकर इन वजहों से सुर्खियों में रहा प्रदेश

साल 2021 अपने अंतिम चरण में है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी कि आखिर कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 12 महीनों में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की, जिसकी सराहना चारों तरफ हुई. इस साल हिमाचल ने दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र और शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति में नल से जल की सुविधा पहुंचाई. वहीं, बंदला में देश के पहले हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन कर कीर्तिमान स्थापित किया.

BLACK DAY OF HP CONGRESS: बीजेपी के 4 साल के कार्यकाल का कांग्रेस ने किया विरोध, प्रदेशभर में मनाया काला दिवस

हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जहां मंडी (Mandi rally of PM Modi) में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो वहीं, प्रदेश भर में कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध भी किया गया. डीसी कुल्लू के माध्यम से कुल्लू कांग्रेस के द्वारा भी राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के कांग्रेस कार्यालय से लेकर डीसी कार्यालय तक जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया.

पांवटा साहिब वन विभाग ने अवैध खनन करते 9 ट्रैक्टर पकड़े, डेढ़ लाख वसूला जुर्माना

पांवटा साहिब वन विभाग (Paonta Sahib Forest Department) के डीएफओ कुणाल अंग्रीश ने बताया कि सोमवार को वन विभाग की टीम ने अवैध खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की है. वन विभाग की टीम ने भूपपुर क्षेत्र में (Illegal Mining in Bhuppur) इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर को सीज किया गया, जिनसे 1 लाख 53 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है.

Child Health Competition In Kullu: कुल्लू में 8 से 14 जनवरी तक स्वास्थ्य बाल-बालिका स्पर्धा का आयोजन

कुल्लू में 8 से 14 जनवरी तक स्वास्थ्य बाल-बालिका स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा. यह स्पर्धा सुपोषित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया जा रहा (Child Health Competition In Kullu ) है, जिसमें पोषण अभियान के तहत जागरूकता लाने के साथ जन भागीदारी और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए व्यवहार परिवर्तन पर (child nutrition campaign kullu) भी जोर दिया जाएगा.

रोहड़ू में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाला कार्यकारी प्रिंसिपल ससपेंड, लगाई गई ये पाबंदी

रोहड़ू में कॉलेज में छात्रा के साथ अश्लील हरकत (misbehaving with girl student in Rohru) करने वाले कार्यकारी प्रिंसिपल को शिक्षा विभाग ने निलंबित (Executive principal suspended in rohru) कर दिया है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सचिव से बिना पूछे जिला मुख्यालय को छोड़ने पर भी रोक लगा दी है.

Hunger Strike In Bharari : भराड़ी में भूख हड़ताल पर बैठे ग्राम सुधार समिति के सदस्य, जानिए पूरा मामला

उपतहसील भराड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गतवाड़ के गावं लढ़यानी में उपतहसील भवन को लेकर चयनित भूमि पर उपतहसील भवन न बनाने को लेकर गुस्साए ग्राम सुधार समिति के सदस्य ने सोमवार को एक दिवसीय भूख हड़ताल (hunger strike in bharari Bilaspur) की. इस भूख हड़ताल में दिनानाथ शर्मा ,उप प्रधान गतवाड़ पंचायत अजय शर्मा ,वार्ड सदस्य देव राज शर्मा, मनोहर लाल, विष्णु शंकर, सुशील सहित सदस्य विशेष रूप से (Ladhayani villagers hunger strike) मौजूद रहे.