'महंगाई पर अब स्मृति ईरानी क्यों है खामोश, पहले तो कहती थीं- महंगाई डायन खाए जात'

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने कुल्लू में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब स्मृति ईरानी महंगाई के मुद्दे (Rajeev Kimta Target Smriti Irani) पर क्यों कुछ नहीं बोल रही है. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने हिमाचल की जनता से जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं हो पाया.

स्वास्थ्य मंत्री सैजल ने किया राज्य स्तरीय सायर मेले का विधिवत शुभारंभ

State level Sayar Fair in Solan: सोलन के अर्की में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सायर मेला हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ शुरू हुआ.

NDRF के तहत हिमाचल को केंद्र से 200 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता राशि जारी, CM ने जताया आभार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता राशि जारी करने (NDRF Interim Assistance to Himachal) पर केन्द्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है.

सीएम जयराम ठाकुर ने किया सायर पूजन, मंडी में हर्षोल्लास से मनाया गया सायर उत्सव

मंडी में सायर का त्योहार मनाया गया. यह पर्व बरसात के (SAIR FESTIVAL CELEBRATED WITH JOY IN MANDI) मौसम के चले जाने और शरद ऋतु के आगमन को लेकर मनाया जाता है. सीएम जयराम ठाकुर ने भी सर्किट हाउस मंडी में सायर पूजन किया और हिमाचल के सभी लोगों को सायर की बधाई दी.

हिमाचल आने पर पहले स्मृति ईरानी करती थीं महंगाई का विरोध, लेकिन आज वह भी चुप: शिव कुमार

सोलन कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रामपुर दौरे (Smriti Irani Himachal Tour) पर कहा कि कांग्रेस कार्यालय में जब भी स्मृति ईरानी हिमाचल आतीं थी तो महंगाई पर खुब हल्ला बोलती थी. लेकिन आज जब हकीकत में महंगाई चरम पर है तो वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर स्मृति ईरानी सोलन आती हैं तो वहां भी उनका विरोध किया जाएगा. इसके अलावा (Shiv Kumar Target cm jairam) उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल पर निशाना साधा.

भाजपा के चुनावी प्रचार रथों के पोस्टर से धूमल और अनुराग गायब, पूछने पर गोल मोल जवाब

हमीरपुर जिला मुख्यालय में 17 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा एलईडी प्रचार रथों को हरी झंडी (BJP Prachar Rath in Hamirpur) दिखाई गई. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मौजूद थे. लेकिन इन पोस्टर और बैनर से प्रेम कुमार धूमल (Prem Kumar Dhumal photo not in posters) गायब थे. वहीं, इसमें अनुराग ठाकुर को भी जगह नहीं दी गई है. इस बारे में जब प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

PM Modi Birthday Celebration: सीएम जयराम ठाकुर ने उठाया झाड़ू, परिसर में की सफाई

PM Modi Birthday Celebration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम जयराम ठाकुर ने आज शनिवार को जोनल हॉस्पिटल मंडी में जाकर सफाई अभियान (CM Jairam Thakur in Mandi) चलाया और खुद झाड़ू पकड़कर परिसर में साफ सफाई की.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 'सिलेंडर सिंड्रेला' बुलाना कांग्रेस की मनोस्थिति: सुरेश कश्यप

स्मृति ईरानी को सिलेंडर सिंड्रेला कहने पर हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप (Himachal BJP President Suresh Kashyap) ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है. पढ़ें पूरी खबर..

राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन: कल धर्मशाला में जुटेंगे सभी राज्यों के मंत्री, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी धर्मशाला में 18 से 20 सितंबर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर्स का आयोजन किया (National Conference of State Tourism Ministers) जाएगा. इस सम्मेलन में अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे. जिसमें देशभर के पर्यटन मंत्री भी शामिल होंगे. पढ़ें पूरी खबर...

कांग्रेस की अंतर्कलह जगजाहिर, पार्टी का हर नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल: जयराम ठाकुर

रामलाल ठाकुर के इस्तीफे (Ramlal Thakur resigns) पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तंज कसा है. उन्होंने इसे कांग्रेस की अंतर्कलह करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को इस प्रकार से बयान देना पड़ रहा है. यह पार्टी की वास्तविक स्थिति को दिखाता है. पढ़ें पूरी खबर...