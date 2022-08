हिमाचल सरकार का फैसला: IAS अफसरों के प्रमोशन चैनल को लेकर बड़ा बदलाव, एसीएस के तीन पद प्रिंसिपल एडवाइजर में कन्वर्ट

हिमाचल में आईएएस अफसरों के प्रमोशन (IAS officers in Himachal) चैनल को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है. हिमाचल की जयराम सरकार ने एसीएस के तीन पद प्रिंसिपल एडवाइजर में कन्वर्ट (posts of ACS converted into principal advisor) कर दिए हैं. अब प्रदेश में एसीएस के लिए कोई पदोन्नति (प्रमोशन) नहीं होगी.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 859 नए मामले आए सामने, पॉजिटिविटी रेट 17 फीसदी से अधिक

हिमाचल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. चिंता की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 17 फीसदी से अधिक (corona positivity rate in himachal) हो गया है. आज हिमाचल में कोरोना के 859 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 3 लाख 380 लोग संक्रमित हो चुके हैं.

Raksha Bandhan 2022: सरहद पर तैनात जवानों के लिए मंडी में महिलाएं बना रहीं विशेष राखियां

हिमाचल प्रदेश डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन मंडी द्वारा देश की रक्षा में तैनात जवानों के लिए तिरंगा रंग की राखियां तैयार की जा रही है. रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, ऐसे में एसोसिएशन (Himachal Pradesh Defense Women Welfare Association Mandi) द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी सैनिकों के लिए राखियां भेजी जाएंगी.

हिमाचल: इस फायर सीजन में पौने 6 करोड़ की वन संपदा राख, जानें कहां कितने दहके जंगल

हिमाचल में हर साल आग की वजह से हजारों हेक्टेयर जंगल जल कर राख हो जाते हैं. रिहायशी इलाकों में आग की घटना से मकान और गौशालाएं जलकर राख हो जाती हैं. हिमाचल में 2501 मामले फायर सीजन के (Loss of crores due to fire in HP) सामने आए हैं, बरसात से पहले तक 5 करोड़ 75 लाख 19 हजार 17 का नुकसान आंका गया है.

GST Collection in Himachal: पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जीएसटी जीएसटी कलेक्शन में 44 फीसदी की बढ़ोतरी

हिमाचल प्रदेश में इस साल अप्रैल से जुलाई महीने तक स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी स्टेट जीएसटी में 44 फीसदी की बढ़ोतरी (44 percent increase in gst collection in himachal) दर्ज की गई है. आबकारी आयुक्त युनूस ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पिछले वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में जीएसटी रिटर्न सम्बन्धी दी गई छूट है.

Himachal Seat Scan: घुमारवीं में भाजपा के वरिष्ठ नेता क्या मंत्री राजेंद्र गर्ग का दे पाएंगे साथ, गुटबाजी के बीच जानिए चुनावी समीकरण

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) से पहले ETV भारत प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के सूरत-ए-हाल से रू-ब-रू करवा रहा (himachal seat scan) है. हिमाचल सीट स्कैन में आज हम बात करने जा रहे हैं घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की. कुल 68 विधानसभा क्षेत्रों में ये 47वीं विधानसभा सीट है. चुनाव से पहले इस सीट पर बीजेपी में गुटबाजी सामने आ रही है. घुमारवीं में नगर परिषद पूर्व उपाध्यक्ष राकेश चोपड़ा क्या मंत्री राजेंद्र गर्ग का साथ दे पाएंगे. यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा हिमुड़ा का अध्यक्ष बनाए जाने के ऑफर को राकेश चोपड़ा ने ठुकरा दिया है. आज जानेंगे कि इस सीट पर आखिर चुनावी समीकरण (Ghumarwin assembly seat ground report ) क्या हैं.



मिठाई की दुकान के गल्ले से कैश चोरी, लेकिन 'ऊपरवाला' देख रहा था, देखें वीडियो

मंडी शहर में स्थित एक मिठाई की दुकान में से कैश चोरी होने का मामला (Theft in a sweet shop in Mandi) सामने आया है. चोरी करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. दुकान मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. वहीं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को ढूंढने का काम किया जा रहा है.

Kinnar Kailash Yatra आज से शुरू, एक समय में इतने यात्री कर पाएंगे यात्रा

किन्नौर के पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा (Kinnar Kailash Yatra) को आज यानि सोमवार को प्रशासनिक तौर पर शुरू कर दिया है. डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आज आधिकारिक तौर पर किन्नर कैलाश की यात्रा को प्रशासन ने शुरू कर दिया है. इस यात्रा में एक समय में 85 यात्री यात्रा कर पाएंगे. जिसके लिए प्रशासन के समक्ष ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जिसके बाद तांगलिंग नामक स्थान पर डॉक्टरों द्वारा रजिस्टर यात्रियों का एक बार मेडिकल चेकअप किया जाएगा और मेडिकल मे अनफिट यात्रियों को इस यात्रा को करने से रोका जाएगा, क्योंकि किन्नर कैलाश करीब 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है ऐसे में किसी भी यात्री की जान जोखिम मे नहीं डाल सकते हैं.

बिलासपुर में गरजे Aam Aadmi Party के कार्यकर्ता, गले में आलू व हाथ में सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन

बिलासपुर जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया. बिलासपुर के कॉलेज चौक से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई. जिसमें आप (Aam Aadmi Party Protest in Bilaspur) कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गले में आलूओं की माला व सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन किया. वहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. जिसके बाद उपायुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया गया.

हिमाचल कैबिनेट बैठक 3 अगस्त को संभावित, आउटसोर्स पर चर्चा होने की उम्मीद

3 अगस्त को हिमाचल कैबिनेट की बैठक (Himachal cabinet meeting on august 3) संभावित है. इस बैठक में प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ-साथ आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दों पर भी चर्चा संभव है. बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी रणनीति तैयार हो सकती है. पढ़ें, पूरी खबर...

