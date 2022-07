मुकेश अग्निहोत्री ने खाई माता चिंतपूर्णी की कसम, बोले- कांग्रेस बहाल करेगी पुरानी पेंशन स्कीम, 90 दिन बाद बंद कमरे में रोएंगे जयराम ठाकुर

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए प्रदेश में अब नेता देवी-देवता की कसम उठाने लगे हैं. हरोली विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस की आक्रोश रैली में मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने के लिए माता चिंतपूर्णी तक की कसम (old pension scheme in Himachal) मंच से खा ली. इसके साथ ही उन्होंने घोषणाओं की झड़ी दी. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, जयराम ठाकुर 90 दिन बाद बंद कमरे में रोएंगे.

सावधान! हिमाचल में भारी बारिश को लेकर 3 अगस्त तक येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने की ये अपील

हिमाचल में बरसात अपना कहर बरसा रही है. प्रदेश में हो रही भारी बारिश से पेड़ गिरने के साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है. नदी-नाले भी उफान पर हैं. मौसम विभाग ने (heavy rain in Himachal Pradesh) लोगों को नदी-नालों से दूर रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है.

सिरमौर में भारी बारिश से 2 मंजिला मकान ध्वस्त, 3 मवेशियों की भी दबने से मौत

हिमाचल में भारी बारिश के बाद लगातार नुकसान होने के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला जिला सिरमौर के नाहन से सामने आया है. जहां गांव कोटली में भारी बारिश के चलते दो मंजिला मकान ध्वस्त हो (Two storey house demolished in Nahan) गया और मकान के निचले हिस्से में बंधे 3 मवेशियों की भी दबने से मौत हो (3 cattle died in Nahan) गई. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला: कृष्णानगर में कभी भी गिर सकते हैं असुरक्षित पेड़, डर के साए में जी रहे लोग, प्रशासन ने कुछ मकानों को करवाया खाली

राजधानी शिमला के लोअर कृष्णानगर में इन दिनों लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं. दरअसल बरसात के दिनों में यहां भारी बारिश की वजह से कुछ पेड़ गिरने की कगार पर है. ऐसे में यहां के स्थानीय लोगों को हर समय किसी हादसे के होने का डर लगा रहता है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इन असुरक्षित पेड़ों (Unsafe Trees in Krishna Nagar) को जल्द काट दिया जाए ताकि उनकी परेशानी का हल हो सके. हालांकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर कुछ घरों को खाली करवाया जा रहा है.

'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय': सोलन में ट्रक ने युवक को मारी टक्कर, ऐसे बची जान

कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर ट्रक सड़क किनारे चल रहे युवक को टक्कर मारने का मामला आया है. घटना कुमारहट्टी के समीप हुई है. घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, लेकिन इसका (Truck hit a man in Solan) वीडियो रविवार दोपहर बाद सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

किन्नौर की रोपा नदी में जलविद्युत परियोजना का विरोध, युवाओं ने किया प्रदर्शन, की ये मांग

जिला किन्नौर की रोपा नदी के मध्य बहने वाली नदी में प्रदेश सरकार द्वारा जलविद्युत परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव (Hydroelectric Project in Ropa River) को लेकर आज युवकों द्वारा विरोध किया गया. जिसे लेकर उन्होंने सरकार से जलविद्युत परियोजना के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग (Youth Protest in Ropa Kinnaur) की. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में सेब सीजन को लेकर सोलन पुलिस ने कसी कमर, सेब मंडी के साथ NH पर 50 पुलिस जवान तैनात

हिमाचल में सेब सीजन ने गति पकड़ ली (Apple Season in Himachal Pradesh) है. जिसे लेकर सोलन पुलिस ने भी कमर कस ली है और शिमला सीमा खत्म होते ही सोलन (Solan Apple Market) और परवाणू सेब मंडी तक 50 जवान तैनात किए गए हैं, ताकि सड़क किनारे अवैध पार्किंग न हो सके और जाम की स्थिति से बचा जा सके.

Flood In Beas River: ब्यास नदी में आई बाढ़, कई गांव खतरे में, प्रशासन ने खाली करवाए मकान, फंसे लोगों को किया रेस्क्यू

कुल्लू में बारिश आफत बनकर बरस रही है. ब्यास नदी में बाढ़ आ (Flood In Beas River Kullu) गई है जिसके चलते प्रशासन ने बाहंग और आसपास के इलाकों में नदी किनारे घर खाली करवा दिए हैं. जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते छरुडू में भी ब्यास नदी में बाढ़ आने के चलते ट्रक यूनियन में 2 दर्जन से अधिक लोग फंस गए. वहीं, 15 मील में भी ब्यास नदी में लकड़ी लेने गए तीन नेपाली मूल के लोग नदी में फंस गए. पढे़ं पूरी खबर...

Himachal Assembly Elections 2022: कांग्रेस मानसून सत्र में भाजपा को फेयरवेल पार्टी देकर सत्ता से करेगी विदाई: राजेंद्र राणा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुजानपुर से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानसून सत्र में भाजपा को फेयरवेल पार्टी देकर सत्ता से उनकी विदाई करेगी. इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा.

शिमला: एचआरटीसी की बस में सवार यात्री से 230 ग्राम चूरापोस्त बरामद, पूछताछ में हुआ ये खुलासा

हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार फैल रहा है. नशे के इस जाल को खत्म करने के लिए पुलिस भी नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. ताजा मामला जिला शिमला के नेरवा से सामने आया है. यहां एचआरटीसी की बस में (Poppy recovered in HRTC bus) सवार यात्री से 230 ग्राम चुरा पोस्त पकड़ा है. पढ़ें पूरी खबर...