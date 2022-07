विक्रमादित्य बोले- चुनावों में टूटेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अहंकार, चीफ सेक्रेटरी तो गया, अब बारी DGP और CM की

किसानों और बागवानों की मांगों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस रामपुर ने (Block Congress Rampur took out rally against BJP) भाजपा के खिलाफ रैली निकाली. इस दौरान विधायक विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे. उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर खूब हमला बोला. उन्होंने कहा कि ये सरकार कहती है कि भाजपा बागवान हितैषी सरकार है. ऐसा कौन सा निर्णय भाजपा सरकार ने लिया है जो किसानों और बागवानों के हित में है. सरकार ने 18 प्रतिशत जीएसटी बागवानों-किसानों पर लगाई है. जो सरासर अन्याय है.

सीएम बनने की इच्छा फिर जाहिर: Sukhvinder Singh Sukhu फिर बोले जिला हमीरपुर के लोगों को उम्मीद, लौटेगा खोया हुआ गौरव

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पहली दफा भाजपा से हिमाचल में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज उन्हें पार्टी ने नहीं पूछा जा रहा है. हमीरपुर जिले के लोगों को उम्मीद है कि हमीरपुर का खोया हुआ गौरव लौटेगा और इसके लिए जिले के लोगों का साथ जरूरी है. हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhu in Bhagetu Village) ने यह बयान दिया है. यह बयान देकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की तरफ इशारा किया है जो कि पिछले चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की हार के कारण हमीरपुर जिले को नहीं मिल पाया था.

ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही भाजपा, गरीबों की रोटी की थाली पर भी लगा दिया टैक्स: राजीव किमटा

हिमाचल कांग्रेस प्रवक्ता राजीव किमटा ने भाजपा पर निशाना (Rajeev kimta targeted BJP) साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरहा काम कर रही है और आम जनता का शोषण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब तो हद हो गई है कि दाल, रोटी पर भी टैक्स लगा दिया है.

जीएसटी वृद्धि के खिलाफ माकपा का प्रदर्शन, डीसी ऑफिस शिमला के बाहर गरजे कार्यकर्ता

दैनिक जरुरत की वस्तुओं में जीएसटी वृद्धि के खिलाफ माकपा ने डीसी ऑफिस शिमला के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. माकपा ने आरोप लगाया कि बड़े- बड़े उद्योगपतियों को (CPI M protest in Shimla against GST hike) फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार आम जनता पर मंहगाई का बोझ डाल रही है जो कि सरासर गलत है. एक ओर खाद्य वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दिया गया है तो वहीं, कॉर्पोरेट घरानों को करों में छूट दी जा रही है.

Samoh Ankit Murder Case: बिलासपुर पुलिस ने सुलझाई अंकित मर्डर केस की गुत्थी, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी

बिलासपुर के समोह में 21 वर्षीय युवक अंकित (Ankit Murder Case) की हुई हत्या की गुत्थी पुलिस प्रशासन ने लगभग सुलझा दी है. इस मर्डर मामले में संलिप्त एक महिला सहित तीन लोगों को पुलिस ने सारी जांच पड़ताल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पूरा मामला क्या है और क्यों 21 साल के हत्या कर दी गई? पढ़ें पूरा मामला...

'आज तक भाजपा करती आई है झूठे वादे,अब सिर्फ कांग्रेस पर विश्वास'

एचपी कॉर्पोरेट सेक्टर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सोलन में (HP Corporate Sector retired employees ) कांग्रेस मेनिफेस्टो के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा कि आज तक भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री उनसे झूठे वादे करते आ रहे हैं. लेकिन उन्हें कांग्रेस पर विश्वास है और वह उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस उनकी बातों को ध्यान में रखकर उनकी मांगों को पूरा करेगी.

Heavy rain in sundernagar: बरसात का कहर, लोक निर्माण विभाग सुंदरनगर को 1 महीने में 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

मंडी जिले की सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में 1 माह के भीतर बारिश से अभी तक लोक निर्माण विभाग का करीब 5 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है. बता दें कि हिमाचल प्रदेश से मानसून विदा होने (Monsoon in Himachal) में करीब 2 महीने का समय शेष है. ऐसे में आने वाले समय में नुकसान (Heavy rain in sundernagar) का ये आंकड़ा और अधिक हो सकता है.

TET Exam in Himachal: 24 जुलाई से 13 अगस्त तक होंगी 8 विषयों की टेट परीक्षा, प्रदेश भर में बने 464 सेंटर

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 24 जुलाई से आरंभ (TET Exam in Himachal) हो रही टेट परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 464 सेंटर बनाए गए हैं. विभिन्न 8 विषयों के 48344 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा का आयोजन प्रात:कालीन व सायंकालीन सत्र में किया जाएगा.

Himachal Weather Update: हिमाचल में बारिश का दौर जारी, धुंध के आगोश में शिमला, 27 जुलाई तक रहेगा मौसम खराब

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. वहीं, राजधानी शिमला सुबह से धुंध के आगोश में है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिलों में बरसात को लेकर येलो अलर्ट (Yellow alert in Himachal) जारी किया गया है. वहीं, 27 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा.

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022: रविंद्र सिंह रवि का एलान विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, जानें कहां से कर सकते दावेदारी...

हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal Assembly Election 2022) करीब आते ही प्रदेश के सबसे बडे़ कांगड़ा जिले में सियासत का रंग चढ़ने लगा है. भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने एलान कर दिया कि वह चुनाव लड़ेंगे. वह देहरा से टिकट की मांग करेंगे या सुलह से यह तो पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं चुनाव हर कीमत पर लड़ूंगा.

