Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव आज, हिमाचल विधानसभा में होगा मतदान

देश के अगले राष्ट्रपति के लिए आज चुनाव (Presidential election 2022) है. चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. हालांकि मौजूदा स्थिति में एनडीए की राष्ट्रपति की पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (NDA candidate Draupadi Murmu) की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है. हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगाते दिखाई दे रहे हैं. हिमाचल में भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी बेहद सतर्कता अपना रही है.

हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन प्रदेश के युवाओं से मांगे माफी, मुझसे न रखे माफी की उम्मीद: अजय ठाकुर

लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अजय ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल में एसोसिएशन द्वारा नेशनल कबड्डी टीम की सिलेक्शन में धांधली की जा रही है. वहीं, आज यानि रविवार को सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें कबड्डी स्टार अजय ठाकुर को नोटिस जारी कर लगातार एसोसिएशन पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है. माफी मांगने की बात को लेकर अब अजय ठाकुर (Kabaddi Player Ajay Thakur) ने भी सोशल मीडिया पर आकर कबड्डी एसोसिएशन को जमकर लताड़ लगाई है. उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी चोरबाजारी का साथ नहीं दिया है और वे किसी से भी माफी नहीं मांगने वाले हैं.

Old Pension Demand in Himachal: कर्मचारियों ने कुल्लू में निकाली रैली, मानसून सत्र में विधानसभा घेराव की चेतावनी

हिमाचल में पुरानी पेंशन की मांग (old pension demand in himachal) को लेकर राजनीति तेज हो गई है. प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर रविवार को कुल्लू में हजारों कर्मचारियों ने विशाल रैली (new pension scheme employees federation protest in kullu) निकाली. न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान हजारों कर्मचारी शिमला में एकत्र होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा.

Sawan Month 2022: सावन का पहला सोमवार आज, जानें भोलेनाथ ने यहां खोला था त्रिनेत्र

सावन का महीना (Sawan Month 2022) गुरुवार, 14 जुलाई से शुरू हो चुका है. आज सावन माह का पहला सोमवार है. कहते हैं इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा और अराधना करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है. देवभूमि हिमाचल के शिवालयों में भी पहले सोमवार पर भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है. वहीं, कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी के एक ओर शिव मंदिर है, तो दूसरी ओर गुरु नानक देव का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है. मान्यता है कि पर भगवान शिव क्रोधित हुए थे और क्रोधित होने पर उन्होंने अपना त्रिनेत्र भी खोल दिया था.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 125 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 2352

देश के साथ-साथ हिमाचल में कोरोना (Covid Update Himachal) ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. हालांकि आज हिमाचल में कोरोना के 125 नए मामले सामने आए हैं. राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से एक भी व्यक्ति की मौत हुई है.

शिमला: 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल में भी चलेगा हर घर तिरंगा अभियान

भारत सरकार की ओर से देश भर में 11 से 17 अगस्त तक आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा' अभियान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने आज दिल्ली से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav in himachal) के अन्तर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू किया जाएगा.

कुंजाहल नदी पर पुल न होने से तिनके की तरह बह गई कार, स्थानीय लोगों ने बचाई गई पांच की जान

औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत भटोली कला पंचायत के कुंजाहल नदी में एक ऑल्टो कार के नदी में बहने का मामला (car washed away in kunjahal river) सामने आया है. गनीमत यह रही कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग फौरन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कार में सवार पांच लोगों बचा लिया. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से जल्द से जल्द नदी पर पुल बनाने की मांग की है.

बारिश ने मचाई तबाही! बिलासपुर की नौणी पंचायत में घरों में घुसा मलबा, देखें वीडियो

जिला बिलासपुर की नौणी पंचायत में बारिश के पानी के साथ (heavy rain in bilaspur) बहकर आए मलबे की वजह से चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे काफी समय तक बाधित रहा. बिलासपुर जिले में पिछले 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है. वहीं, जिला मुख्यालय से 7-8 किलोमीटर दूर नौणी पंचायत में बारिश के पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई. ग्रामीणों के अनुसार पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला बंद है. इसकी वजह से पहाड़ की ओर से चंडीगढ़-मनाली एनएच से होते हुए आए पानी ने गांव में किसी खड्ड का रूप ले लिया. पानी व मलबा राजेश के घर में घुस गया.

बड़े नेताओं के आशीर्वाद से नहीं, जनता की फीडबैक से होगा कांग्रेस में टिकट आवंटन: प्रतिभा सिंह

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में आए दिन बैठक आयोजित कर आगामी रणानीति तैयार कर रही है. इसी कड़ी में रविवार को निजी कार्यक्रम में सोलन दौरे पर पहुंची हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव में टिकट आवंट बड़े नेताओं के आशीर्वाद से नहीं बल्कि जनता की फीडबैक से होगा.

सफेद के साथ ही हिमाचल में होगी लाल चंदन की खेती, जानें कैसा उगाए जा सकते हैं ये पौधे

हिमाचल में भी अब लाल चंदन की खेती होगी. उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर के विशेषज्ञों ने संस्थान की नर्सरी में लाल चंदन उगाने में सफलता (red sandalwood farming in himachal ) हासिल की है. नेरी स्थित अनुसंधान केंद्र में कुछ वर्ष पहले कर्नाटक से लाए चंदन के पौधों पर रिसर्च शुरू हुई थी. दरअसल हिमाचल में चंदन के पेड़ (Sandalwood Trees in Himachal Pradesh) कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिलों में पाए जाते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इन जगहों पर लाल चंदन उगाने में कोई दिक्क्त नहीं होगी.

