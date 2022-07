Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 438 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत

देश के साथ-साथ हिमाचल में कोरोना (Covid Update Himachal) ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश में रोजाना कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा (corona cases increase in himachal) है. चिंता की बात यह है कि शुक्रवार को हिमाचल में कोरोना के 438 नए मामले सामने आए हैं, एक दिन में कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत हुई है.

हिमाचल में कोरोना को लेकर अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं, जरूरत के अनुसार उठाए जाएंगे कदम: मुख्य सचिव आरडी धीमान

आरडी धीमान ने हिमाचल सरकार के नए मुख्य सचिव (Himachal government chief secretary RD Dhiman ) का पदभार संभाल लिया है. पद संभालने के बाद अनौपचारिक बात करते हुए आरडी धीमान ने कहा कि हिमाचल में कोरोना को लेकर अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार सजग है.

भाजपा के पूर्व पार्षद मनोज कुठियाला ने समर्थकों के साथ थामा कांग्रेस का दामन, प्रतिभा सिंह का दावा- अभी संपर्क में कई नेता

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश में दल-बदल की राजनीति तेज हो गई है. शिमला नगर निगम के भाजपा के पूर्व पार्षद मनोज कुठियाला ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया (Former BJP councilor Manoj Kuthiala joins Congress ) है. कांग्रेस में शामिल होने के बाद मनोज कुठियाला ने कहा कि वह पिछले 30 सालों से भाजपा (Manoj Kuthiala on BJP) में रहे, लेकिन पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी जिसके चलते उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला लिया.

Shimla Municipal Corporation Election: मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, दी ये चेतावनी

कांग्रेस ने नई मतदाता सूचियों को लेकर चुनाव आयोग (Shimla Municipal Corporation Election) पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग पर गलत मतदाता सूची जारी करने के आरोप लगाए हैं. शुक्रवार को कांग्रेस के पार्षद पूर्व पार्षद पर नेता राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर से मिले और इसे सही करने की मांग की. साथ ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी.

चिन्तपूर्णी में श्रद्धालुओं की कार में तोड़फोड़, थाने में दोनों पक्षों के बीच राजीनामा

चिन्तपूर्णी के मुख्य बाजार में इनोवा में आए कुछ युवकों ने पंजाब नंबर की एक गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर उनपर हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़ (Youths broke the glass of devotees car) दिए. गनीमत यह रही कि गाड़ी में बैठे युवक बच गए. घटना देख आसपास के दुकानदार और वहां से गुजर रहे श्रद्धालु भी हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि श्रद्धालु युवक जब अपनी गाड़ी में चिन्तपूर्णी की तरफ आ रहे थे तो मुबारिकपुर से चिन्तपूर्णी रोड पर पास न देने को लेकर इनकी बहसबाजी हुई थी, जिसके बाद श्रद्धालु चिन्तपूर्णी पहुंचे तो उनकी गाड़ी के आगे युवकों ने अपनी इनोवा लगा दी और बेसबॉल से गाड़ी के शीशे तोड़ (devotees car in Chintapurni) डाले.

अफसरशाही पर कमजोर है जयराम की लगाम ?, साढ़े चार साल में 7वें मुख्य सचिव को कमान

गुरुवार को IAS आरडी धीमान हिमाचल के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए. हिमाचल की जयराम सरकार के राज में वो 7वें मुख्य सचिव हैं, जबकि अभी जयराम सरकार का करीब 5 महीने का कार्यकाल (jairam govt appoints seven chief secrataries) बाकी है. सवाल है कि करीब साढ़े चार साल में 7 मुख्य सचिव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ?

भाषा की मर्यादा समझें सीएम, भाजपा में रहकर कांग्रेस के बेहतर कार्य कर रहे पूर्व विधायक अनिल धीमान: प्रेम कौशल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में हिमाचल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है. प्रेम कौशल ने कहा कि विपक्ष के नेता जब जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं तो सीएम भौंकने जैसा अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

'सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें अजय ठाकुर, अब कबड्डी में करियर खत्म'

हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण पाल (Himachal Kabaddi Association general secretary Krishna Pal) ने अजय ठाकुर के आरोपों पर ETV भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में पलटवार करते हुए कहा कि अजय ठाकुर आरोप लगाने से पहले पूर्व महासचिव की धांधलियों पर सवाल उठाएं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में अजय ठाकुर की परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब (Krishna Pal VS Ajay Thakur ) हो गई है, जिसके कारण आज अजय ठाकुर बौखला कर यह बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अजय ठाकुर के विकल्प के तौर पर 13 नंबर वाले खिलाड़ी को स्थान दिया जाएगा.

बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर क्षेत्रवाद की बीमारी से ग्रस्त: MLA विक्रमादित्य सिंह

कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने किसान-बागवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है. पिछले साल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की वजह से किसान बागवानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन बावजूद इसके महेंद्र सिंह ठाकुर ने कोई सीख नहीं ली. उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह ठाकुर क्षेत्रवाद की बीमारी से ग्रसित हैं और वे बागवानों का दर्द नहीं समझते. विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हमला साधा. उन्होंने कहा कि अब आखिरी महीनों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी छवि सुधारने के लिए प्रसाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल कर रहे हैं.

World Youth Skills Day 2022: युवाओं को रोजगार दुनियाभर के सामने बड़ी चुनौती- सीएम जयराम ठाकुर

विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day 2022) पर छात्रों को संबोधित (cm jairam on world youth skills day) करते हुए सीएम जयराम ने स्वरोजगार को बेरोजगारी के समाधान का सबसे बड़ा उपाय बताया. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उच्च कौशल विकास को केंद्र में रखते हुए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने लगभग 16,000 हिमाचली युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग जैसे विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं.

