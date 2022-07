राम सुभग ने छोड़ा मुख्य सचिव का पद, अब आरडी धीमान होंगे नए सीएस, आदेश जारी

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने देर शाम पद छोड़ा है. वे 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं. उन्होंने राज्य के सीआईसी पद के लिए भी आवेदन किया है. वहीं, अब आरडी धीमान नए सीएस होंगे. जिसके आदेश जारी हो गए हैं.

Covid Update Himachal: हिमाचल में कोरोना के 422 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 1810

देश के साथ-साथ हिमाचल में भी कोरोना (Covid Update Himachal) ने एक बार फिर प्रदेश में रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश में रोजाना कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा (corona cases increase in himachal) है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक बार फिर दो गज की दूरी का संदेश देकर कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है. चिंता की बात ये है कि आज प्रदेश में कोरोना के 422 नए मामले सामने आए हैं.

सेब बागवानों को राहत: पैकिंग मैटेरियल पर 6 प्रतिशत जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार करेगी वहन

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सेब सीजन को देखते हुए बागवानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि बारदाना पर हुई 6 प्रतिशत की जीएसटी बढ़ोतरी को राज्य सरकार वहन करेगी. बागवानों को अब बारदाना 12 प्रतिशत जीएसटी की पुरानी दर पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एचपीएमसी व हिमफैड को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

विक्टोरिया पुल के पास गाड़ी पर गिरा भारी पत्थर, लैंडस्लाइड के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित

हिमाचल में बरसात के मौसम में हादसों का ग्राफ बढ़ने लगा (Accidents increase in Himachal) है. गुरुवार शाम को मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर मंडी शहर के विक्टोरिया पुल के पास गाड़ी पर पत्थर गिरने का मामला (stone fell on a vehicle near Victoria Bridge ) सामने आया है. वहीं, लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे-7 व 9 मील के पास (landslide on Chandigarh Manali National Highway) वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है.

Chain Snatching Incident in Hamirpur: कैमरे तो हैं पर काम के नहीं!, वारदात से महज 100 की दूरी वाला CCTV भी निकला खराब

आपको यह जानकार हैरानी होगी कि 11 वार्ड वाले हमीरपुर शहर में गश्त का जिम्मा महज 12 पुलिस और होमगार्ड जवानों पर है. यह जवान रात्रि गश्त महज शहर के मुख्य चौराहों पर करते हैं, शहर की गलियों और वार्डों इनके गश्त के दायरे में नहीं हैं. ऐसे में गलियों के भीतर चेन स्नेचिंग की वारदात के प्रयास से शहरियों की चिंता बढ़ना भी लाजिमी है. हमीरपुर शहर (defective cctv in Hamirpur) के इर्द गिर्द वार्ड और गलियों में भी कुछ साल पहले जिला पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन अब कितने कैमरे काम कर रहे हैं यह कहना मुश्किल है. शहर में लगे जो कैमर काम भी कर रहे है उनकी क्वालिटी भी सही नहीं है.

हिमाचल को मिलेंगे 500 मेडिकल ऑफिसर्स, कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे 200 पद

हिमाचल कैबिनेट ने 500 मेडिकल ऑफिसर्स के पद भरने को मंजूरी (medical officers will be appointed in Himachal) दी है. इनमें से 300 पद वॉक-इन-इंटरव्यू के जरिए भरे जाएंगे, जबकि 200 पद हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे. अभी कैबिनेट (Himachal cabinet decisions) ने 300 पदों को वॉक-इन-इंटरव्यू प्रक्रिया से भरने का ऐलान किया है. ये पद एक माह के भीतर भरे जाने हैं.

Himachal Cabinet Meeting: अपने गृह जिले पर मेहरबान सीएम जयराम, कैबिनेट मीटिंग में मंडी को मिले कई तोहफे

गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिले को कई तोहफे दिए हैं. मंडी जिले के थुनाग में जल शक्ति विभाग का सर्किल ऑफिस खोलने को मंजूरी दी गई है. मंडी जिले की ही औट तहसील में किगस, बमसोई व ओडीधार में तीन नए पटवार सर्किल खोले जाएंगे. इसके लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

Himachal cabinet decisions: एक क्लिक में पढ़ें हिमाचल कैबिनेट के फैसले

हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया. साथ ही दंत चिकित्सा सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया.

हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनावों की घोषणा, इस दिन होगा मतदान

हिमाचल प्रदेश की पंचायतों और नगर निकायों में खाली 217 पदों को लेकर चुनावों अधिसूचना जारी कर दी गई है. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25, 26 व 27 जुलाई 2022 को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जांच पड़ताल 28 जुलाई 2022 को सम्बन्धित रिटर्निंग / सहायक रिटर्निग अधिकारी सुबह 10 बजे के उपरान्त करेंगे. इच्छुक (by elections of Panchayati Raj Institutions) प्रत्याशी दिनांक 30 जुलाई 2022 को शाम 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं.

ब्लैक लहसुन की पहली शिपमेंट Canada के लिए रवाना, डीसी सिरमौर ने दिखाई हरी झंडी

वीरवार को सिरमौर जिले से काले लहसुन को कनाडा निर्यात करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम (DC Sirmaur Ram Kumar Gautam) ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. इस दौरान डीसी सिरमौर ने प्रथम स्तर पर प्रशिक्षण के तौर पर निर्यात किए जा रहे काले लहसुन की पहली शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर कनाडा के लिए रवाना किया. काले लहसुन में (Black Garlic in Sirmaur) सफेद लहसुन की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा दोगुनी होती है.