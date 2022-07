Cloud Burst in Kullu: कुल्लू में 30 कैंपिंग साइटों को प्रशासन ने करवाया बंद

बुधवार करीब पांच बजे मणिकर्ण के चोझ (Cloud Burst in Kullu) में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद सभी नाले में चल रही 30 कैंपिंग साइट को बंद कर दिया है. सुबह हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए. इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम कुल्लू ने मौके पर पहुंचकर सभी की जानकारी जुटाई.

दुष्कर्म पर दुखद सियासत: गुड़िया दुष्कर्म मामले में प्रतिभा सिंह के बयान के बाद कांग्रेस का सवाल, जयराम राज में 1503 रेप केस पर खामोशी क्यों

हिमाचल में गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले पर एक बार फिर से (Politics start over Kotkhai Gudiya rape and murder case) हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह (Pratibha Singh on Gudiya Rape Case) ने एक बयान में गुड़िया मामले को छोटा मामला बताया था. इसके बाद सीएम जयराम समेत बीजेपी के नेताओं ने प्रतिभा सिंह का जमकर विरोध किया. इसके बाद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा राज में दुष्कर्म के आंकड़े पेश कर सरकार को घेरा.

अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरी युवा कांग्रेस, शिमला में निकाला मशाल जुलूस

कांग्रेस देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. वहीं, बुधवार को शिमला में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास (Youth Congress National President BV Srinivas) की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस ने शिमला में मशाल जुलूस (Youth Congress protest against Agneepath scheme) निकाला. इस मौके पर बीवी श्रीनिवास ने इस योजना को देश की सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ बताया.

हमीरपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में तय होगी चुनावी दशा और दिशा, प्रतिभा व सुक्खू पर रहेंगी सियासी निगाहें

प्रदेश संगठन में बड़े फेरबदल के बाद जिला मुख्यालय के टाउन हॉल (Proposed Congress convention in Hamirpur) में 12 जुलाई को प्रस्तावित कांग्रेस सम्मेलन पर सियासी जानकारों की निगाहें टिकी हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वह जिला मुख्यालय हमीरपुर में पहली दफा किसी बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी. संगठन की कमान मिलने के बाद उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षत्र में तो रोड शो किया था, लेकिन जिला मुख्यालय में उनका यह पहला बड़ा राजनीतिक आयोजन होगा जिसमें जिलाभर के नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे. ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की तरफ से इस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

आने वाले 6 दिन तक हिमाचल में परेशान करेगा मानसून, भारी बारिश को लेकर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में मानसून के आगाज के साथ ही लोगों की परेशानी बढ़ गई है. वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले 5 से 6 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में सोलन, सिरमौर और मंडी जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट (Orange alert issued in many districts of Himachal) जारी किया गया है.

बरसात के जख्म: हिमाचल में 45 की मौत और 44 घायल, 47 करोड़ से अधिक का नुकसान

बरसात अभी शुरू (monsoon season in himachal) हुई ही है, लेकिन हिमाचल को जान और माल का भारी नुकसान हो रहा है. हिमाचल में मानसून सीजन में 45 लोगों की मौत हो चुकी है. निजी व सार्वजनिक संपत्ति को 47 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है. राज्य सरकार के राजस्व विभाग की पांच जुलाई तक की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये नुकसान दर्ज हुआ है. इसी बीच, छह जुलाई यानी बुधवार को बरसात के कारण हुए भूस्खलन में शिमला में एक लड़की की मौत हो गई. कुल्लू में चार लोग (Cloud Burst in Kullu) बह गए. इनमें से एक महिला का शव मिल गया है.

सीएम का सभी जिलों के डीसी व एसपी को निर्देश, आपदा के दौरान जल्द शुरू होने चाहिए बचाव कार्य

हिमाचल में बरसात के मौसम (rainy season in himachal pradesh) में संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न जिलों में क्या तैयारियां है इसकी समीक्षा के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ बैठक की. इस दौरान सीएम ने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे एक्टिव रखने के निर्देश दिए. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

MLA आशा कुमारी ने अपनी ही पार्टी के MLA को पूर्व मुख्यमंत्री बता जिंदा रहते दे दी श्रद्धांजलि, मांगी माफी

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर की पुण्यतिथि पर गलती से कांग्रेस की सीनियर लीडर आशा कुमारी ने पूर्व मंत्री व नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर का ही फोटो लगवा दिया. ऐसे में यह फोटो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ. ऐसे में थोड़ी देर बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया और वहां पर पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर का फोटो हटाकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम लाल ठाकुर का फोटो लगाया गया. आपको बता दें कि कांग्रेस की सबसे सीनियर लीडर डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी है.

एनएफएसए के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल ने प्राप्त किया दूसरा स्थान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश ने विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर नई दिल्ली में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया.

Vikram Batra Death Anniversary: ...जब विक्रम बत्रा ने दोस्तों से कहा- तिरंगा लहराकर आऊंगा या तिरंगे में लिपटकर

आज कैप्‍टन विक्रम बत्रा की पुण्यतिथि (Vikram Batra Death anniversary) है. कैप्‍टन विक्रम बत्रा ने करगिल के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्‍च बलिदान दिया था. युद्ध के बाद कैप्‍टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को नमन करते हुए उनको सेना के सर्वोच्‍च सम्‍मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्‍मानित किया गया था. करगिल की उस जंग को 22 बरस हो चुके हैं, लेकिन इस जंग की दस्तान उसके नायकों के बिना अधूरी है. वो 24 साल में सर्वोच्च बलिदान दे गए. करगिल जंग के सबसे बड़े नायकों में थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम पाकिस्तानियों के लिए खौफ का दूसरा नाम था. ऐसे जांबाज की ये कहानी आपमें जोश भर देगी.

