19 से 28 सितंबर तक होंगे हिमाचल में डिपार्टमेंटल एग्जाम, 13 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सभी राजपत्रित एवं पात्र अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव नीरज सूद ने बताया कि प्रदेश में विभागीय परीक्षाएं 19 से 28 सितंबर तक आयोजित (Departmental exams will be held in Himachal) की जाएंगी. पढ़ें पूरी खबर...

Startup Ranking 2021: हिमाचल को एस्पायरिंग लीडर का प्राइज

भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक (Startup Ranking 2021) व्यापार संवर्धन विभाग ने प्रदेश में स्टार्टअप ईको सिस्टम मजबूती से विकसित करने के लिए हिमाचल को एस्पायरिंग लीडर के रूप में स्वीकृति प्रदान की है. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मजबूत स्टार्टअप प्रणाली तैयार करने के लिए (Startup Ranking 2021) की गई नवाचार पहलों, स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरल सार्वजनिक खरीद नियम बनाने, हिम स्टार्टअप योजना आरम्भ करने और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों को सराहा गया.

मेरी छवि को खराब करने का कुछ लोग कर रहे प्रयास: विधायक सुरेंद्र शौरी

कुल्लू पहुंचे विधायक सुरेंद्र शौरी ने पत्रकारों को संबोधित करते (Press conference of MLA Surender Shourie) हुए कहा कि सुबह से ही वे घटनास्थल पर थे और सभी प्रभावित परिवारों के साथ ही उन्होंने मुलाकात की है. वहीं, शाम के समय उन्होंने कुल्लू अस्पताल में भर्ती घायलों के साथ भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि विधायक सुरेंद्र शौरी मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्हें ग्रामीणों के द्वारा खदेड़ा गया जो सरासर गलत है. विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है और वह लोग इस काम में कभी सफल नहीं होंगे.

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का जयराम सरकार पर तंज, कभी 1500 दुष्कर्म मामलों पर भी बात कर लेते

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस साल भाजपा की सरकार जाने वाली है, इसलिए वे अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं.

Himachal Weather Update: पहले गर्मी ने किया परेशान और अब बारिश सताएगी, अलर्ट जारी

मंगलवार से फिर से मानसून के रफ्तार पकड़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने आने वाले चार दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की मानें तो बीते तीन से (Weather Forecast Himachal) सिरमौर, किनौर और लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने 5 और 6 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट और 7 व 8 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है.

KULLU BUS ACCIDENT: हिमाचल में खाई में गिरी निजी बस, 13 लोगों की मौत, हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. कुल्लू की सैंज घाटी के जंगला में सोमवार सुबह एक निजी बस खाई में गिर गई (Bus accident in Sainj valley of Kullu). हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि ड्राइवर, कंडक्टर घायल हुए हैं. बस में कुल 15 लोग सवार थे. मृतकों में एक छात्रा भी बताई जा रही है.

सैंज बस हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों से मिलकर व्यक्त की संवेदना

हिमाचल के कुल्लू जिले में निजी बस खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत (Kullu bus accident ) हो गई है. वहीं, बस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घटना स्थल का दौरा किया और हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त किया. इस दौरान सीएम जयराम ने कहा कि मृतकों के आश्रितों को सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी.

Gudiya Rape and Murder Case: पांच साल से न्याय की राह तक रही गुड़िया की आत्मा, चुनावी साल में शुरू हो गई राजनीति

चुनावी साल में हिमाचल में गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले पर एक बार फिर से सियासत शुरू (Politics start over Kotkhai Gudiya rape and murder case) हो गई है. दरअसल हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की जुबान फिसली और उन्होंने गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले को छोटा मामला बता दिया. इसके बाद से सूबे की सियासत गरमा गई है. भाजपा कांग्रेस को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दिए गए बयान पर सफाई दी है, वहीं, दूसरी ओर भाजपा के नेता प्रतिभा सिंह पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश: सूचना आयुक्त ने ली शपथ, सीआईसी पर फैसला नहीं

राजभवन में एक गरिमापूर्ण समारोह में डॉ. एसएस गुलेरिया ने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की. डॉ. एसएस गुलेरिया 31 मार्च को सचिव खेल एवं मत्स्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. एसएस गुलेरिया मूल रूप से मंडी जिले के संधोल के निवासी हैं. वह भू विज्ञान में पीएचडी हैं. हालांकि मुख्य सूचना आयुक्त के नाम पर अभी फैसला नहीं हो पाया है.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today) नहीं हुआ है.

ये भी पढ़ें : ये नेत्रियां तब कहां थीं जब BJP का ही एक नेता महिला को अश्लील मैसेज करके घर बुलाता था: MLA विक्रमादित्य सिंह