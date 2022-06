कुल्लू में मिली राजस्थान से लापता नाबालिग लड़की, 22 साल का युवक लाया था भगाकर, इस तरह पुलिस ने की तलाश

राजस्थान से लापता नाबालिग लड़की को कुल्लू पुलिस द्वारा रेस्क्यू (Minor girl missing from Rajasthan found in Kullu) कर लिया गया है. वहीं, पुलिस की टीम ने अब नाबालिग लड़की व उसके साथ एक और युवक को राजस्थान पुलिस की एक टीम को सौंप दिया है. पढ़ें पूरा मामला...

एक्साइज पॉलिसी में पंजीकृत नहीं थी अंग्रेजी ब्रांड की शराब, बिना अनुमति बेचने पर हमीरपुर में 7 ठेके सील

हमीरपुर में सात शराब ठेकों में बिना पंजीकरण बेची (7 liquor shops sealed in Hamirpur) जा रही अंग्रेजी शराब ब्रांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पकड़ी गई अंग्रेजी शराब के ब्रांड एक्साइज पॉलिसी में पंजीकृत ना होने की वजह से यह सात ठेके सील कर दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि यह शराब ठेके एक ही कारोबारी के हैं. विभाग के मंडी डिवीजन के ज्वाइंट कमीशनर उज्जवल सिंह राणा के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है.

मनाली में होगा फिश फेस्टिवल का आयोजन, ट्राउट फिश का जायका चख सकेंगे पर्यटक

मत्स्य निदेशालय की ओर से हिमाचल प्रदेश में पहली बार फिश फेस्टिवल का आयोजन (Fish festival will be organized in Manali) किया जा रहा है. मनाली के माल रोड में 22 से 24 जुलाई तक यह आयोजन चलेगा. जिसमें हिमाचल की सबसे सुप्रसिद्व ट्राउट फिश का जायका यहां पर आए पर्यटक ले सकते हैं.

कर्मचारियों पर सरकार की मेहरबानी, राइडर की अधिसूचना जारी

गुरुवार को हिमाचल सरकार ने राइडर संबंधी अधिसूचना जारी कर दी. वित्त विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार 2 साल का नियमित सेवा काल पूरा कर चुके कर्मचारियों को हायर पे स्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा. इस अधिसूचना का लाभ जेओए आईटी को भी मिलेगा.

हिमाचल में 722 स्कूल ऐसे जो एक कमरे चल रहे हैं, 2 हजार स्कूलों में सिर्फ एक टीचर: सुरजीत ठाकुर

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने वीरवार को (Aam Aadmi Party in Himachal) पत्रकार वार्ता कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. सुरजीत ठाकुर ने कहा कि पार्टी की ओर से सेल्फी विद स्कूल प्रोग्राम चलाया है. इस मुहिम के जरिए सैकड़ों वीडियो स्कूल से आए हैं. जिसमें प्रदेश के स्कूलों की हालत देखने को मिल रही है. सुरजीत ठाकुर ने सीएम के क्षेत्र सिराज के स्कूल का वीडियो दिखाया. उसके बाद मंत्री महेंद्र सिंह के क्षेत्र मंडी के स्कूल दिखाए. सुरेश भारद्वाज, सरवीन चौधरी, रामलाल मारकंडा समेत कई मंत्रियों के क्षेत्र के स्कूलों की बदहाल स्थिति के वीडियो दिखाकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाए कि प्रदेश में 722 स्कूल ऐसे हैं जो एक कमरे चल रहे हैं. 2000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक शिक्षक है.

राष्ट्रपति चुनाव: चंडीगढ़ में हरियाणा और हिमाचल बीजेपी ने फॉर्म की प्रक्रिया को किया पूरा, संयुक्त रूप से हुई विधायक दल की बैठक

भारत में राष्ट्रपति चुनाव (presidential election in india) को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी और हिमाचल प्रदेश बीजेपी विधायक दल की संयुक्त बैठक हुई.

सोलन में त्रिदेव सम्मलेन में CM जयराम ने लहराई तलवार, बोले- अब चुनावी रण शुरू

सोलन में त्रिदेव सम्मेलन के दौरान (Tridev Sammelan in Solan) सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज का दिन शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए महतवपूर्ण है. सीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा (CM Jairam thakur targeted congress) कि झूठ का सहारा लेकर आज मुद्दे बनाये जा रहे हैं.

BJP Tridev Sammelan in Solan: विपक्षी दल इसलिए परेशान हैं कि इतना विकास क्यों हो रहा है: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर

त्रिदेव सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर (BJP Tridev Sammelan in Solan) ने कहा कि विभिन्न पार्टियां सबके सामने हैं. सभी पार्टियां जातिवाद, क्षेत्रवाद और अन्य मुद्दों को लेकर चल रही हैं. न्होंने कहा कि आज विपक्ष की परेशानी ये है कि इतना विकास क्यों हो रहा है. आज जिस तरह से पीएम मोदी की लोकप्रियता देश के साथ साथ विश्व स्तर पर बढ़ रही है. उससे विपक्ष के सभी दल परेशान हैं.

कांग्रेस के सत्ता में आते ही रिज मैदान में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा होगी स्थापित: मुकेश अग्निहोत्री

स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जन्मदिवस (Virbhadra Singh Birthday) पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने ऐलान किया की जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी वैसे ही शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश के बड़े संस्थानों का नाम भी वीरभद्र सिंह के नाम पर रखा जाएगा.

Rakesh Tikait in Mandi: बल्ह की उपजाऊ भूमि पर नहीं बनने दिया जाएगा एयरपोर्टः राकेश टिकैत

मंडी पहुंचे राकेश टिकैत में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि (Balh Mandi International Airport) बल्ह की उपजाऊ भूमि पर एयरपोर्ट नहीं बनने दिया जाएगा. भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा बल्ह के किसानों के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति लंबे समय से बल्ह में एयरपोर्ट (Rakesh Tikait in Mandi) के विरोध है, जिसके लिए समिति के पदाधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की है.

